http://coinbtc.biz/ - Биткоины каждые 2 минуты

Предлагаю 2 минутный биткоин кран Регистрация
Кран сундучки.Вам даётся 20 сундучков из них открываем 10.
Во время открытия вам может попасть бонус бонус забираем.
В бонусе может попастся до 4000 сатош.И так каждые 2 минуты
Страничку не закрываем а если закрыли то перед тем снимите на баланс свои сатоши иначе слетят.
Вывод средств осуществляется каждые выходные.
Минимум на вывод 35.000
REFERRAL COMISSION 20%
Cкрин ВЫПЛАТЫ: http://prntscr.com/fo22lv
добавлено через 2 минуты
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