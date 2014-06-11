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Nike начнет прямые продажи через Amazon

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Старый Вчера, 23:12
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Nike начнет прямые продажи через Amazon
Крупнейший в мире производитель спортивной одежды и крупнейший в мире интернет-магазин могут, наконец, работать вместе.



По словам аналитиков Goldman Sachs, Nike может наконец принять предложение от Amazon и начать прямые продажи на Amazon.com.

«Наши проверенные каналы говорят, что [Nike] может быть близок к началу прямых продаж на Amazon.com», - говорится в заметке аналитика Goldman Sachs.

Для Nike есть ощутимые выгоды от продажи непосредственно на Amazon. Обувь, одежда и аксессуары компании уже продаются на Amazon, но у сторонних продавцов и нелицензированных дилеров, которые приобрели оптовую продукцию от Nike. Продажа непосредственно на сайте устраняет слой между Nike и потребителем, что позволяет компании лучше контролировать ценообразование и презентацию.

Goldman Sachs говорит, что эта сделка может увеличить годового доход Nike на $500 млн - это 1% от глобальных продаж для Nike.

Крупнейшие конкуренты Nike - Adidas и Under Armor - уже проводят прямые продажи на Amazon, и у них обоих есть привлекательные всплеск-страницы, которые подчеркивают новейший и лучший продукт. Nike в настоящее время не имеет такой вещи, что дает обоим конкурентам преимущество на сайте.

Предложение непосредственно на Amazon также дает компании Nike прямой и еще лучший доступ к более молодым потребителям - миллениалам - которые чаще всего покупают на Amazon, чем другие поколения.

Начало продаж на Amazon также может служить заменой спортивных ритейлеров "с кирпича", которые в последние годы обанкротились, например, Sports Authority.

Dick's Sporting Goods и Foot Locker, одни из крупнейших ритейлеров Nike, акции обеих из-за новостей о растущей конкуренции. Акции Dick's приблизились к 18-месячному минимуму, в то время как Foot Locker упали ниже трехлетнего минимума.

Некоторые отраслевые эксперты говорят, что распродажа акций спортивных ритейлеров преждевременна, потому что Nike не будет продавать премиальные продукты через Amazon. Скорее всего, пострадает от сделки - такие универмаги, как Kohl и ритейлеры такие, как Famous Footwear.

В среду акции Nike выросли на 2 процента, до $52,59 за акцию, в то время как акции Amazon выросли на $9,64, до $1,002,23 за акцию.

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/5950074269
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