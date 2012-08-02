В 2018 году Nissan планирует бросить вызов Tesla Model 3

Производитель Nissan пытается вернуть славу своему полностью электрическому автомобилю Leaf. Машина Nissan Leaf — самый продаваемый электромобиль в мире, но в большей степени от того, что он появился на рынке достаточно рано и не имел конкурентов. Leaf, который может проехать около 107 миль на одном заряде аккумулятора, в последнее время ушел на второй план на фоне Chevy Botl, автомобиля стоимостью $ 37,495 и дальностью поездки 238 миль.
В июле этого года Tesla готовится официально запустить авто Model 3, так что у Nissan Leaf станет еще больше конкурентов. Но производитель автомобилей готовится к честной конкуренции с Tesla: компания установила собственный автопилот ProPILOT Assist в Leaf 2018 года выпуска, который сможет преодолевать дистанцию 200 миль за один заряд. Беспилотная система ProPILOT позволит автомобилю самостоятельно ездить на автомагистралях, удерживая его на одной полосе даже на кривых участках дороги. Система также будет автоматические регулировать скорость движения. Пока система беспилотного вождения Nissan не настолько хорошая, как у Tesla — компания предлагает предупреждение переднего столкновения, автостоп и автоматическую параллельную парковку. К концу году система Tesla будет справляться с еще более сложными задачами, такими как автоматическое изменение полосы движения и возможность самостоятельного съезда с автострады.
Но у Nissan большие планы на технологию ProPILOT. Компания заявила, что к 2020 году система будет поддерживать автономное управление 4-го уровня. Это значит, что автомобиль будет самостоятельно передвигаться без вмешательства водителя вне зависимости от сложности сценария. Впервые система автопилота была установлена на микроавтобусах Serena в Японии в августе прошлого года. Для наращивания мощности и подогрева публики, представительство компании анонсировала возможность автоматической смены полосы движения к 2018 году.
Представитель компании не сказал, будет ли в 2018 году выпущена функции автоматической смены полосы, но подтвердил информацию о реализации плана касательно автопилота 4-го уровня к 2020 году. Для конкуренции с Tesla производитель Nissan должен обязательно добавить функцию смены полосы и автоматической парковки.
Перевод специально для mmgp.ru
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