Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP - стань богаче!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 414,278 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

В 2018 году Nissan планирует бросить вызов Tesla Model 3

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:11
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Вчера, 23:12
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар Lonsdayl
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.08.2012
Сообщений: 1,612
Благодарностей: 1,069
УГ: 6
КП: 0.426
подарки
В 2018 году Nissan планирует бросить вызов Tesla Model 3
Производитель Nissan пытается вернуть славу своему полностью электрическому автомобилю Leaf. Машина Nissan Leaf — самый продаваемый электромобиль в мире, но в большей степени от того, что он появился на рынке достаточно рано и не имел конкурентов. Leaf, который может проехать около 107 миль на одном заряде аккумулятора, в последнее время ушел на второй план на фоне Chevy Botl, автомобиля стоимостью $ 37,495 и дальностью поездки 238 миль.



В июле этого года Tesla готовится официально запустить авто Model 3, так что у Nissan Leaf станет еще больше конкурентов. Но производитель автомобилей готовится к честной конкуренции с Tesla: компания установила собственный автопилот ProPILOT Assist в Leaf 2018 года выпуска, который сможет преодолевать дистанцию 200 миль за один заряд. Беспилотная система ProPILOT позволит автомобилю самостоятельно ездить на автомагистралях, удерживая его на одной полосе даже на кривых участках дороги. Система также будет автоматические регулировать скорость движения. Пока система беспилотного вождения Nissan не настолько хорошая, как у Tesla — компания предлагает предупреждение переднего столкновения, автостоп и автоматическую параллельную парковку. К концу году система Tesla будет справляться с еще более сложными задачами, такими как автоматическое изменение полосы движения и возможность самостоятельного съезда с автострады.



Но у Nissan большие планы на технологию ProPILOT. Компания заявила, что к 2020 году система будет поддерживать автономное управление 4-го уровня. Это значит, что автомобиль будет самостоятельно передвигаться без вмешательства водителя вне зависимости от сложности сценария. Впервые система автопилота была установлена на микроавтобусах Serena в Японии в августе прошлого года. Для наращивания мощности и подогрева публики, представительство компании анонсировала возможность автоматической смены полосы движения к 2018 году.

Представитель компании не сказал, будет ли в 2018 году выпущена функции автоматической смены полосы, но подтвердил информацию о реализации плана касательно автопилота 4-го уровня к 2020 году. Для конкуренции с Tesla производитель Nissan должен обязательно добавить функцию смены полосы и автоматической парковки.

Перевод специально для mmgp.ru

Уникальность: 100%
__________________
Все лучшее в одном месте! Жми! | WORLD OF HYIPS - лучшие хайпы здесь!
Hyip-Cruiser.com - Лучшие рефбэки,автобонусы,еще бонусы, страховки, компенсации.
Lonsdayl на форуме  
Сказали спасибо:
OPLOTT (Вчера)
Старый Вчера, 23:48
#2
Премиум
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 3,087
Благодарностей: 1,115
УГ: 22
КП: 0.190
подарки
Re: В 2018 году Nissan планирует бросить вызов Tesla Model 3
Цитата:
Сообщение от Lonsdayl Посмотреть сообщение
В 2018 году Nissan планирует бросить вызов Tesla Model 3
Этого и следовало бы было ожидать - все хотят урвать свой кусочек с жирного пирога. Вроде там и ВАЗ чего-то делает даже в этом направлении
__________________
Крупнейшая Инвестиционная Сеть в Мире! eToro
Крипта на Халяву! Тут
OPLOTT на форуме  
Старый Сегодня, 00:00
#3
Премиум
Премиум
 
Аватар Lonsdayl
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.08.2012
Сообщений: 1,612
Благодарностей: 1,069
УГ: 6
КП: 0.426
подарки
Автор темы Re: В 2018 году Nissan планирует бросить вызов Tesla Model 3
Цитата:
Сообщение от OPLOTT Посмотреть сообщение
Этого и следовало бы было ожидать - все хотят урвать свой кусочек с жирного пирога. Вроде там и ВАЗ чего-то делает даже в этом направлении
Даже не приходят в голову никакие шутки про ВАЗ, чтобы ответить) Но сам факт электроВАЗ и беспилотный ВАЗ — звучит смешно.
__________________
Все лучшее в одном месте! Жми! | WORLD OF HYIPS - лучшие хайпы здесь!
Hyip-Cruiser.com - Лучшие рефбэки,автобонусы,еще бонусы, страховки, компенсации.
Lonsdayl на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:11
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Tesla отзывает 53 000 автомобилей Model X и Model S из-за проблемы с тормозами Lonsdayl Новости в мире финансов и инвестиций 0 21.04.2017 18:32
Крупнейшая в мире нефтяная компания, Saudi Aramco, планирует IPO уже в 2018 году Ахелесов Пятак Новости в мире финансов и инвестиций 2 21.01.2017 11:44
Цифровые валюты Центральных банков вскоре могут бросить вызов биткойн clipman77 Новости криптовалют 0 08.06.2016 21:48
Tesla отзовет все 90 тыс. проданных электромобилей Model S bizneser Новости в мире финансов и инвестиций 8 24.11.2015 22:55

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
ПАММ-счет svystun: 713217 (Forex Trend)
От xakip в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар kristenkill
Британский граффитист, соперник Бэнкси Король Роббо умер в возрасте 45 лет
От kristenkill в разделе «Курилка»
Аватар Vovan
Вы верите в закон притяжения?
От Vovan в разделе «Непознанное»
Аватара нет
BitPay объявила о разработке Bitcoin кошелька для Windows Phone
От Sinigr в разделе «Новости криптовалют»
Аватар Sportsmen777
Feonpay.com Рефбек 130% на все вклады
От Sportsmen777 в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар Aisller
Участники и результаты конкурса InstaForex [01.02.2016-12.02.2016]. 114 этап
От Aisller в разделе «Конкурсы от MMGP»
.     
Пользователей
414,278
Тем
475,806
Сообщений
11,789,539

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube