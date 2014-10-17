inik1080 Премиум



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Все больше и больше пользователей не могут вывести средства из Poloniex

Работа на бирже криптовалют довольно часто сопряжена с риском. Несмотря на то, что эти биржи упрощают доступ к криптовалютам, получение средств может стать большой проблемой. Похоже, у некоторых людей возникают проблемы с выводом денег из Poloniex, тогда как у других таких вопросов нет. Однако немного непонятно, что именно происходит. К сожалению, это не первые проблемы для пользователей Poloniex.



Большинство людей предпочитают выводить деньги как можно быстрее. Для этого требуется, чтобы пользователи проходили верификацию. Кроме того, более высокий уровень верификации позволяет получать более высокие лимиты по снятию денег. Poloniex не отличается в этом отношении, хотя многие пользователи жалуются уже сейчас и похоже, что проблемы не связаны с отдельными уровнями верификации юзеров.



Более конкретно, есть много жалоб на то, что транзакции по выводу просто зависли, а некоторые висят в состоянии "ожидание одобрения". Другие пользователи могут запросить снятие средств и получить их менее чем за час. Неясно, что именно происходит. В некоторых случаях люди ждут своих средств уже более недели. Это неприемлемо, независимо от причин, лежащих в основе проблемы.



Некоторые люди предполагают, что Poloniex может соскамиться. Это кажется маловероятным, хотя они не будут первой компанией, которая может поступить таким образом. Крах MintPal начинался в подобном духе.



Не так давно Poloniex за короткий период несколько раз приостанавливал работу, что было связано, по их словам, с неожиданным ростом пользователей и DDoS-атаками. Если добавить к этому проблему вывода средств, то ситуация выглядит угрожающе. Хотя, проблем с зачислением депозитов нет, все проблемы связаны с выводом разнообразных криптовалют, включая биткоин, эфир и монеро.



Уникальность



Перевод специально для MMGP.ru Работа на бирже криптовалют довольно часто сопряжена с риском. Несмотря на то, что эти биржи упрощают доступ к криптовалютам, получение средств может стать большой проблемой. Похоже, у некоторых людей возникают проблемы с выводом денег из Poloniex, тогда как у других таких вопросов нет. Однако немного непонятно, что именно происходит. К сожалению, это не первые проблемы для пользователей Poloniex.Большинство людей предпочитают выводить деньги как можно быстрее. Для этого требуется, чтобы пользователи проходили верификацию. Кроме того, более высокий уровень верификации позволяет получать более высокие лимиты по снятию денег. Poloniex не отличается в этом отношении, хотя многие пользователи жалуются уже сейчас и похоже, что проблемы не связаны с отдельными уровнями верификации юзеров.Более конкретно, есть много жалоб на то, что транзакции по выводу просто зависли, а некоторые висят в состоянии "ожидание одобрения". Другие пользователи могут запросить снятие средств и получить их менее чем за час. Неясно, что именно происходит. В некоторых случаях люди ждут своих средств уже более недели. Это неприемлемо, независимо от причин, лежащих в основе проблемы.Некоторые люди предполагают, что Poloniex может соскамиться. Это кажется маловероятным, хотя они не будут первой компанией, которая может поступить таким образом. Крах MintPal начинался в подобном духе.Не так давно Poloniex за короткий период несколько раз приостанавливал работу, что было связано, по их словам, с неожиданным ростом пользователей и DDoS-атаками. Если добавить к этому проблему вывода средств, то ситуация выглядит угрожающе. Хотя, проблем с зачислением депозитов нет, все проблемы связаны с выводом разнообразных криптовалют, включая биткоин, эфир и монеро.

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