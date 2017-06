Топ-7 главных событий в биткоин- и блокчейн-индустрии (19.06.17 — 25.06.17)



Поддержка SegWit2x со стороны майнеров достигла 80%





Менее двух дней понадобилось предложению по масштабированию сети биткоина SegWit2x, чтобы заручиться поддержкой более 80% вычислительных мощностей майнеров.



Сигнализация в поддержку SegWit2x стартовала в понедельник, и после того, как во вторник, 20 июня, блоки с пометкой NYA стали добывать пулы BTCC и Batpool, необходимый порог в 80% был преодолен. Ранее поддержку предложению выразили AntPool, Bitcoin.com, Bixin, BTC.com, BTC.top, F2Pool, ViaBTC и BW Pool.



Примечательно, что днем ранее китайский пул ViaBTC сообщил о намерении провести ICO в случае, если предложение Segwit2X не будет реализовано. Также ViaBTC дал четко понять, что намерен любыми путями добиваться увеличения размера блока.



Сбой в сети Ethereum





Старт ICO сингапурского блокчейн-стартапа Status оказался не таким гладким, как рассчитывали создатели проекта, и привел к массовому сбою в работе сети Ethereum.



ICO проекта стартовало вечером 20 июня, однако с первых же минут на старте стали появляться сообщения, что транзакции на указанный организаторами Ethereum-кошелек не проходят. Вскоре стали наблюдаться проблемы и на Etherscan.io, обозревателе блоков сети Ethereum. В какой-то момент сайт даже ушел в офлайн.



Также пользователи Ethereum начали сообщать о сбоях при проведении уже не связанных с ICO Status транзакций. Так, у некоторых не получалось провести транзакции между собственными кошельками.



Сложившаяся ситуация даже вынудила ряд бирж приостановить вывод средств. В частности, об этом BTC-e, Bitfinex и CEX.io. Cобытия вокруг ICO Status отобразились и на цене Ether: начиная с вечера вторника она резко пошла вниз, опустившись в течение суток с $376 до $343. Несмотря на то, что через некоторое время сеть начала возвращаться к нормальной работе, отыграть потери ETH в дальнейшем так и не смог и, продолжив постепенное снижение, под конец недели торгуется в районе $325.



Blockchain.info – новые инвестиции на $40 млн





В четверг, 22 июня, популярный биткоин-кошелек и аналитический сервис Blockchain.info объявил о закрытии инвестиционного раунда серии B, в ходе которого ему удалось привлечь средства на сумму $40 млн.



В раунде финансирования участвовали такие известные венчурные и инвестиционные компании, как Google Ventures, Lakestar, Digital Currency Group, Lightspeed Venture Partners, Prudence Holdings. Также свой вклад в развитие Blockchain.info внес известный британский предприниматель и основатель международного конгломерата Virgin Group сэр Ричард Брэнсон.



Как отметил CEO компании Питер Смит, привлеченная сумма стала рекордной для инвестиций в криптовалютные компании в рамках финансирования Серии B. Благодаря привлечению новых средств размер активов компании достигнет $70 млн.



Новая гипотеза о личности Сатоши Накамото





Истинным автором биткоина, возможно, является создатель Litecoin Чарли Ли. Такое предположение высказал на портале Trading View пользователь MonocoleDundee, приведя в его пользу несколько аргументов.



В своей записи MonocoleDundee упоминает таинственный Litecoin-проект, который, как стало известно на этой неделе, готовит к запуску Массачусетскй технологический институт (MIT), а также перечисляет несколько других мыслей, которые привели его к такому выводу.



Как говори MonocoleDundee, он на 80% уверен в том, что Сатоши Накамото – это и есть Чарли Ли.



Сага о взломе The DAO и хардфорке Ethereum продолжается





Во вторник, 20 июня, издание Bitcoin.com сообщило, с его редакцией связался пожелавший не раскрывать свое имя житель Австралии, который перед этим обратился в Комиссию по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) относительно возможного нарушения правил финансового регулирования во время взлома The DAO и последовавшего затем хардфорка Ethereum летом 2016 года.



Собеседник издания, который представился как «Мердок», убежден, что разработчикам Ethereum грозят крупные неприятности в связи с нарушением закона о конфликте интересов. Именно этот вопрос Мердок и поднял в своем обращении в Комиссию. Ответ был получен, и в нем говорится, что его жалоба была принята и для ее рассмотрения назначен отдельный сотрудник ведомства.



Также он убежден, что Ethereum Foundation нарушил многие другие правила финансового регулирования и должен понести за это ответ. В противном случае, считает Мердок, будет положен опасный прецедент для всей экосистемы блокчейн-технологий и криптовалют.



Дополнительно аналогичные обращения были направлены в адрес финансовых регуляторов Германии, Франции и других стран Евросоюза, а также правительства Швейцарии, поскольку Ethereum Foundation зарегистрирован в кантоне Цуг.



Chainalysis установил местонахождение исчезнувших биткоинов MtGox





Представители нью-йоркского блокчейн-стартапа Chainalysis утверждают, что им известно местонахождение 650 000 BTC (около $1,7 млрд по текущему курсу), исчезнувших со счетов печальной известной биржи MtGox. Об этом сообщает Bitcoin.com.



Заявление было сделано в начале июня на слушаниях Подкомитета по борьбе с терроризмом и незаконными финансами Палаты представителей США, в котором принимали участие и представители Chainalysis.



В ходе дискуссии представитель партии республиканцев от штата Огайо Уоррен Дэвидсон задал вопрос специалистам Chainalysis, почему те не смогли найти биткоины, принадлежавшие инвесторам MtGox и исчезнувшие в 2014 году.



Ответ сооснователя Chainalysis Джонатана Левина оказался достаточно интригующим: по его словам, команда стартапа знает где находятся эти биткоины. В то же время точное местонахождение похищенных средств представители Chainalysis не указали. Джонатан Левин также отметил, что несмотря на то, что местонахождение похищенных средств уже известно, это еще не означает, что доступ к похищенной цифровой валюте можно будет получить.



Символ биткоина появился в Unicode





После долгого ожидания символ биткоина, наконец, появился в Unicode. Реализовано это было в версии 10.0. В общей сложности новая версия Unicode дополнена 8518 новыми символами и 56 новыми эмодзи-символами.



Отметим, что включение символа биткоина в Unicode ожидалось на протяжении нескольких лет, однако по разным причинам откладывалось.



Источник В воскресном обзоре ForkLog: биткоин-сообщество в ожидании ключевой даты 1 августа, сбой в сети Etherem, новая гипотеза о личности Сатоши Накамото и другие главные события уходящей недели.Менее двух дней понадобилось предложению по масштабированию сети биткоина SegWit2x, чтобы заручиться поддержкой более 80% вычислительных мощностей майнеров.Сигнализация в поддержку SegWit2x стартовала в понедельник, и после того, как во вторник, 20 июня, блоки с пометкой NYA стали добывать пулы BTCC и Batpool, необходимый порог в 80% был преодолен. Ранее поддержку предложению выразили AntPool, Bitcoin.com, Bixin, BTC.com, BTC.top, F2Pool, ViaBTC и BW Pool.Примечательно, что днем ранее китайский пул ViaBTC сообщил о намерении провести ICO в случае, если предложение Segwit2X не будет реализовано. Также ViaBTC дал четко понять, что намерен любыми путями добиваться увеличения размера блока.Старт ICO сингапурского блокчейн-стартапа Status оказался не таким гладким, как рассчитывали создатели проекта, и привел к массовому сбою в работе сети Ethereum.ICO проекта стартовало вечером 20 июня, однако с первых же минут на старте стали появляться сообщения, что транзакции на указанный организаторами Ethereum-кошелек не проходят. Вскоре стали наблюдаться проблемы и на Etherscan.io, обозревателе блоков сети Ethereum. В какой-то момент сайт даже ушел в офлайн.Также пользователи Ethereum начали сообщать о сбоях при проведении уже не связанных с ICO Status транзакций. Так, у некоторых не получалось провести транзакции между собственными кошельками.Сложившаяся ситуация даже вынудила ряд бирж приостановить вывод средств. В частности, об этом BTC-e, Bitfinex и CEX.io. Cобытия вокруг ICO Status отобразились и на цене Ether: начиная с вечера вторника она резко пошла вниз, опустившись в течение суток с $376 до $343. Несмотря на то, что через некоторое время сеть начала возвращаться к нормальной работе, отыграть потери ETH в дальнейшем так и не смог и, продолжив постепенное снижение, под конец недели торгуется в районе $325.В четверг, 22 июня, популярный биткоин-кошелек и аналитический сервис Blockchain.info объявил о закрытии инвестиционного раунда серии B, в ходе которого ему удалось привлечь средства на сумму $40 млн.В раунде финансирования участвовали такие известные венчурные и инвестиционные компании, как Google Ventures, Lakestar, Digital Currency Group, Lightspeed Venture Partners, Prudence Holdings. Также свой вклад в развитие Blockchain.info внес известный британский предприниматель и основатель международного конгломерата Virgin Group сэр Ричард Брэнсон.Как отметил CEO компании Питер Смит, привлеченная сумма стала рекордной для инвестиций в криптовалютные компании в рамках финансирования Серии B. Благодаря привлечению новых средств размер активов компании достигнет $70 млн.Истинным автором биткоина, возможно, является создатель Litecoin Чарли Ли. Такое предположение высказал на портале Trading View пользователь MonocoleDundee, приведя в его пользу несколько аргументов.В своей записи MonocoleDundee упоминает таинственный Litecoin-проект, который, как стало известно на этой неделе, готовит к запуску Массачусетскй технологический институт (MIT), а также перечисляет несколько других мыслей, которые привели его к такому выводу.Как говори MonocoleDundee, он на 80% уверен в том, что Сатоши Накамото – это и есть Чарли Ли.Во вторник, 20 июня, издание Bitcoin.com сообщило, с его редакцией связался пожелавший не раскрывать свое имя житель Австралии, который перед этим обратился в Комиссию по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) относительно возможного нарушения правил финансового регулирования во время взлома The DAO и последовавшего затем хардфорка Ethereum летом 2016 года.Собеседник издания, который представился как «Мердок», убежден, что разработчикам Ethereum грозят крупные неприятности в связи с нарушением закона о конфликте интересов. Именно этот вопрос Мердок и поднял в своем обращении в Комиссию. Ответ был получен, и в нем говорится, что его жалоба была принята и для ее рассмотрения назначен отдельный сотрудник ведомства.Также он убежден, что Ethereum Foundation нарушил многие другие правила финансового регулирования и должен понести за это ответ. В противном случае, считает Мердок, будет положен опасный прецедент для всей экосистемы блокчейн-технологий и криптовалют.Дополнительно аналогичные обращения были направлены в адрес финансовых регуляторов Германии, Франции и других стран Евросоюза, а также правительства Швейцарии, поскольку Ethereum Foundation зарегистрирован в кантоне Цуг.Представители нью-йоркского блокчейн-стартапа Chainalysis утверждают, что им известно местонахождение 650 000 BTC (около $1,7 млрд по текущему курсу), исчезнувших со счетов печальной известной биржи MtGox. Об этом сообщает Bitcoin.com.Заявление было сделано в начале июня на слушаниях Подкомитета по борьбе с терроризмом и незаконными финансами Палаты представителей США, в котором принимали участие и представители Chainalysis.В ходе дискуссии представитель партии республиканцев от штата Огайо Уоррен Дэвидсон задал вопрос специалистам Chainalysis, почему те не смогли найти биткоины, принадлежавшие инвесторам MtGox и исчезнувшие в 2014 году.Ответ сооснователя Chainalysis Джонатана Левина оказался достаточно интригующим: по его словам, команда стартапа знает где находятся эти биткоины. В то же время точное местонахождение похищенных средств представители Chainalysis не указали. Джонатан Левин также отметил, что несмотря на то, что местонахождение похищенных средств уже известно, это еще не означает, что доступ к похищенной цифровой валюте можно будет получить.После долгого ожидания символ биткоина, наконец, появился в Unicode. Реализовано это было в версии 10.0. В общей сложности новая версия Unicode дополнена 8518 новыми символами и 56 новыми эмодзи-символами.Отметим, что включение символа биткоина в Unicode ожидалось на протяжении нескольких лет, однако по разным причинам откладывалось.

Hyip-Cruiser.com - Лучшие рефбэки, бонусы, страховки, компенсации

Инвестирую тут MONHYIP!

HyipClub-Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций! RCB-5000%-HyipClub __________________