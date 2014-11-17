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Skincoin ICO, несмотря на проблему сети Ethereum, проходит успешно

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Skincoin ICO, несмотря на проблему сети Ethereum, проходит успешно

Если криптовалютный проект достаточно хорош для решения проблемы или добавления стоимости существующей системы, то нет ничего, что могло бы помешать ему провести успешную ICO-кампанию. Этот факт был доказан Skincoin - универсальной криптовалютной платформой для индустрии онлайн-игр.

Skincoin недавно объявила о своем ICO, которое стартовало 21 июня 2017 года. Кампания, целью которой является привлечение 100 000 ETH, стартовала успешно несмотря на проблемы, с которыми столкнулась сеть Ethereum. Согласно условиям ICO, объявленным Skincoin, минимальная цель для краудсейла была установлена на уровне 5000 ETH, что было достигнуто в кратчайшие сроки.

Достижение минимальной цели Skincoin в короткий срок, даже несмотря на проблемы сети, подтвердило растущий спрос на эксклюзивную валюту в индустрии онлайн-игр. Основной целевой аудиторией Skincoin являются геймеры и гемблеры, которые торгуют и ставят игровые скины на многие киберспортивные события или другие виды игр. Как сообщается, сам рынок игровых скинов оценивается не менее чем в 5 миллиардов долларов с более чем 3 миллионами участников.

В рамках своей инициативы Skincoin в настоящее время занимается созданием всей криптовалютной экосистемы, окружающей сектор онлайн-игр и киберспорта. Уже заключено стратегическое партнерство с платформами, где криптовалюта может быть использована. Кроме того, Skincoin также объявила о своих планах запустить торговую платформу, где геймеры могут торговать скинами.

Вскоре игровая криптовалюта сделает доступными API-интерфейсы, позволяя интеграцию платежных систем Skincoin третьих сторон. За этим последует запуск собственных самодостаточных игровых платформ, которые используют скины в качестве валюты по умолчанию.

Поскольку ICO Skincoin продолжается, это идеальная возможность для энтузиастов игр и членов сообщества криптовалют стать частью новой революции в мире игр.

Уникальность


Перевод специально для MMGP.ru
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