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Вьетнамская лицензия OneCoin - подделка

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Вьетнамская лицензия OneCoin - подделка

Вьетнамское правительство выступило с жестким заявлением против предполагаемой схемы Ponzi OneCoin после того, как компания заявила, что получила лицензию правительства.

Компания провела вспомогательное мероприятие в стране, после того, как заявила, что Вьетнам предоставил статус официальной лицензии компании для работы. После этого события вьетнамские власти начали изучать компанию и с тех пор выпустили заявление с подробным описанием поддельной лицензии. После некоторого краткого расследования правительство заявило, что подпись в форме даже не соответствует должностному лицу правительственного учреждения, ответственного за лицензирование.

Министерство планирования и инвестиций (MPI) начало получать публичные запросы после того, как компания опубликовала (теперь удалённую) записку на своем веб-сайте OneLife Vietnam, в котором говорится:

«Отдел управления инвестициями Ханоя официально подписал документ, подтверждающий, что электронный денежный бизнес ONECOIN TRIDENT CRYPTO ACADEMY не противоречит законам Социалистической Республики Вьетнам».

Новость следует за недавним ультиматумом правительства для OneCoin в Норвегии. Схема OneCoin Ponzi является одной из длинной линии мошеннических действий, в том числе теперь несуществующей Ecoin Plus.

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