Кабмин Украины утвердил перевод Государственного земельного кадастра на блокчейн

Кабмин Украины утвердил перевод Государственного земельного кадастра на технологию блокчейн, а также перевод всех аукционов, проводимых по аренде государственных земель в электронный формат. Проект стартует уже в октябре текущего года. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
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«В постановлении от 21.06.2017 мы прописали две вещи: перевод Государственного земельного кадастра на технологию блокчейн, она является наиболее совершенной технологией в мире по защите информации и второй момент — это перевод всех аукционов, проводимых по аренде государственных земель в электронноый формат, это пилотный проект, который мы запустим с октября текущего года», — сообщил в ходе заседания правительства в среду первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк.
Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что правительство вводит обязательство по проведению земельных аукционов на государственные земли.
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«С момента принятия нашего решения в Украине возможно проведение только земельных аукционов. Другого быть не может. Поэтому я попросил бы подписать письмо от премьер-министра ко всем контролирующим структурам, обладминистрациям, райадминистрациям, чтобы всем очень чётко сообщить о том, что невыполнение этого постановления влечёт за собой уголовную ответственность. Любая земля, которая предоставляется, должна предоставляться на аукционных началах», — добавил премьер-министр.
Напомним, что 16 июня, в Киеве состоялось подписание меморандума
о переводе государственного земельного кадастра Украины на технологию блокчейн.
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