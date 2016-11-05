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Компания BitGo занимается разработкой решений по безопасности для Litecoin

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Старый Сегодня, 21:48
#1
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Пол: Мужской
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 19.06.2017
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Компания BitGo занимается разработкой решений по безопасности для Litecoin
Ведущий мировой поставщик Bitcoin-решений BitGo теперь поддерживает и Litecoin. В течение длительного времени времени BitGo поддерживал только Bitcoin. Теперь, когда Litecoin также поддерживается, нас ждёт интересное развитие. BitGo в настоящее время занимается разработкой решений по безопасности для Litecoin и связанными с ним провайдерами. Об этом пишет Livebitcoinnews.

Официальных заявлений от BitGo не поступало, но позже в твиттере появилась запись:

https://twitter.com/BitGo/status/876893457012228096

«Когда мы запустили первый BTC-кошелёк с функцией мультиподписи, множество сайтов отклоняли адреса, начинающиеся с цифры «3». Сегодня, такая же проблема обстоит с LTC касательно «M» адресов.

Ситуация в экосистеме Litecoin довольно хорошая. Похоже, что текущие проекты и разработки открывают новые горизонты для Litecoin. Это отличная новость для всех, кто владеет монетами и верит в будущее Litecoin. Интересно, как это повлияет на дальнейшую цену LTC. Ускоренные темпы развития проекта сделают чудеса для Litecoin, это очевидно.

Учитывая, как BitGo обрабатывает большие суммы транзакций Bitcoin, ожидается, что они будут делать тоже самое для Litecoin. Более конкретно, Bitcoin смог расти благодаря таким компаниям, как BitGo. Возможно, что Litecoin будет двигаться в одном направлении с биткоином. Многие обменники пользуются их услугами и поддержка LTC, безусловно, поможет и в этих ситуациях. Многие биржи поддерживают торговлю Litecoin и безопасные решения всегда будут пользоваться большим спросом для трейдеров.

Всегда актуальные новости: http://btcworldnews.ru/news
Sinigr вне форума  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:40
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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