Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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CRYPTEARN - cryptearn.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 21:46
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Bucha, Kiev region
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.01.2017
Сообщений: 675
Благодарностей: 51
УГ: 17
КП: 0.000
CRYPTEARN - cryptearn.com
Добрый вечер Уважаемый форум

Представляю новый фаст CRYPT EARN

Старт проекта 25/06/2017



Легенда: (ГУГЛ)
Цитата:
Добро пожаловать в CryptEarn Co.
Мы предоставляем людям опыт мирового класса, чтобы зарабатывать, покупая и продавая самые современные криптотермии и цифровые маркеры. Независимо от того, являетесь ли вы новичком в торговле крипторесурсами или ветераном, cryptearn.com был создан для вас! Наша инвестиционная компания предлагает вам уникальную возможность заработать. Вам не нужно ничего делать, просто инвестируйте в нашу собственную криптовую торговлю и приносите прибыль. Мы даем вам 100% гарантию в ежедневной прибыли. Вы можете кардинально изменить свою жизнь. Просто сделайте депозит на свой счет и посмотрите, как растет прибыль. Мы платим реферальные комиссии тем, у кого нет активных инвестиций на их счета, чтобы промоутеры действительно обращали на нас инвесторов.
Работает с BITCOIN

План:
Навсегда
7% в день min 0.001

минимум на вывод - 0,0005

Реферальные - 5%

GC - лицензия

Server Type: ddos-guard.net
The certificate should be trusted by all major web browsers (all the correct intermediate certificates are installed).
The certificate was issued by Comodo.
The certificate will expire in 348 days.
NS1.DDOS-GUARD.NET NS2.DDOS-GUARD.NET NS3.DDOS-GUARD.NET
NS4.DDOS-GUARD.NET NS5.DDOS-GUARD.NET NS6.DDOS-GUARD.NET ns1.ddos-guard

Ознакомиться
CRYPT EARN

Платежи прямые. Зачисление после 3-х подтверждений

Мой вклад

https://blockchain.info/tx/7a698a609...67fa32b75ffa39



добавлено через 2 минуты
СООБЩАЮ МОДЕРАТОРАМ О ПОВТОРЕ
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7goldstarsltd.com
7% daily
Последний раз редактировалось laska2006; Сегодня в 21:49. Причина: Добавлено сообщение
laska2006 на форуме  
Старый Сегодня, 21:55
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.01.2017
Сообщений: 346
Благодарностей: 37
УГ: 3
КП: 0.000
Re: CRYPTEARN - cryptearn.com
Это дубль тема, немного не успели)
__________________
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WINDOF на форуме  
Старый Сегодня, 22:05
#3
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Bucha, Kiev region
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.01.2017
Сообщений: 675
Благодарностей: 51
УГ: 17
КП: 0.000
Автор темы Re: CRYPTEARN - cryptearn.com
Цитата:
Сообщение от WINDOF Посмотреть сообщение
Это дубль тема, немного не успели)
Уже сообщил.
В первом посте написал

Первопроходец здесь
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7goldstarsltd.com
7% daily
Последний раз редактировалось laska2006; Сегодня в 22:07.
laska2006 на форуме  
Старый Сегодня, 22:12
#4
Интересующийся
 
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 18.03.2017
Сообщений: 249
Благодарностей: 5
УГ: 0
КП: 0.000
Re: CRYPTEARN - cryptearn.com
Цитата:
Сообщение от laska2006 Посмотреть сообщение
Уже сообщил.
В первом посте написал

Первопроходец здесь

ваш депозит

0.01?
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dani0601 на форуме  
Старый Сегодня, 22:23
#5
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Bucha, Kiev region
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.01.2017
Сообщений: 675
Благодарностей: 51
УГ: 17
КП: 0.000
Автор темы Re: CRYPTEARN - cryptearn.com
dani0601, да
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7% daily
laska2006 на форуме  
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