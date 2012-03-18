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BitPay объявила о разработке Bitcoin кошелька для Windows Phone

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Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 19.06.2017
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BitPay объявила о разработке Bitcoin кошелька для Windows Phone
Ведущая процессинговая биткоин платформа BitPay объявила о разработке Bitcoin кошелька для Windows Phone. Смартфоны Windows Phone занимают менее 1% от всего рынка смартфонов и множество криптовалютных приложений не доступны для их владельцев, так как большинство разработчиков сфокусированы на разработке приложений для Apple и Android. Компания BitPay решила изменить тенденцию и внести свой вклад в развитие криптовалютных приложений для Windows Phone.

BitPay обслуживает рынок Windows телефонов с 2015 года. Первой важной разработкой компании стал популярный кошелёк Copay. Также, Bitpay хотела бы интегрировать дебетовые и другие функции Visa, которые в настоящее время не доступны в Copay для Windows.

Немаловажно и то, что компании BitPay и Microsoft сотрудничали ещё ранее в 2014 году. Именно тогда, под совместным началом двух компаний была введена возможность оплаты покупок Bitcoin-ом в Windows магазине.

Компания BitPay была создана в 2011 году и является одним и старших стартапов в экосистеме Bitcoin.

Всегда актуальные новости: http://btcworldnews.ru
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