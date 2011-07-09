Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
Сегодня, 22:40
Сегодня, 21:39
#
1
Топ Мастер
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 26.03.2012
Сообщений: 32,392
Благодарностей: 3,994
УГ: 0
подарки
Cryptearn-Cryptearn.com
Cryptearn-Cryptearn.com
Старт 26.06.2017
Я не являюсь админом данного проекта.
Цитата:
Мы предоставляем людям опыт мирового класса, чтобы зарабатывать, покупая и продавая самые современные криптотермии и цифровые маркеры. Независимо от того, являетесь ли вы новичком в торговле крипторесурсами или ветераном, cryptearn.com был создан для вас! Наша инвестиционная компания предлагает вам уникальную возможность заработать. Вам не нужно ничего делать, просто инвестируйте в нашу собственную крипто торговлю и получайте прибыль.
Инвестиционный план :
7% ежедневно пожизненно
Технические данные
SSL Comodo
Hosting Service: Dancom Ltd
Registrar: NAMECHEAP INC
Name Server: ns1.ddos-guard.net
Платежные системы:
Принимает: BTC
Минимальный вклад
- 0.001 BTC
Максимальный вклад
-неограничен
Минимальная сумма для вывода
-0.005 BTC
Выплаты
: инстант
Реферальная программа
-5%
Просмотреть и зарегистрироваться
Тема создана исключительно для ознакомления...
Депозит
:
0.19471801 BTC
10:29AM — June 25, 2017
https://btc.blockr.io/tx/info/b0916c...545100e580f624
Сегодня, 21:49
#
2
Любитель
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.01.2017
Сообщений: 346
Благодарностей: 37
УГ: 3
Re: Cryptearn-Cryptearn.com
Норм вроде фастик, можно поиграть
__________________
Я инвестирую через
hyiproom.net! Самые жирные рефбэки и страховки только тут!
Сегодня, 22:09
#
3
Любитель
Пол: Мужской
Адрес: Bucha, Kiev region
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.01.2017
Сообщений: 675
Благодарностей: 51
УГ: 17
Re: Cryptearn-Cryptearn.com
Сегодня, 22:11
#
4
Интересующийся
Возраст: 43
Регистрация: 25.03.2017
Сообщений: 23
Благодарностей: 0
УГ: 0
Re: Cryptearn-Cryptearn.com
Сегодня только 25 ,а новояли статистику уже
Started:Jun 26, 2017
Total Accounts:57
Total Deposited:Ƀ 2.64170000
Total WithdrawɃ 0.46616000
Сегодня, 22:16
#
5
Любитель
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.01.2017
Сообщений: 520
Благодарностей: 59
УГ: 21
Re: Cryptearn-Cryptearn.com
Сегодня, 22:17
#
6
Интересующийся
Имя:
Anatoly
Пол: Мужской
Адрес: На Хуторе
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.11.2015
Сообщений: 153
Благодарностей: 5
УГ: 0
Re: Cryptearn-Cryptearn.com
админ перегрелся на солнышке, у них в европе сейчас очень жаркие денечки
Сегодня, 22:17
#
7
Топ Мастер
Имя:
Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 19,705
Благодарностей: 11,221
УГ: 57
подарки
Re: Cryptearn-Cryptearn.com
Цитата:
Сообщение от
igorescha 2004
Сегодня только 25
ну, местами уже и 26-е кое-где, но стату нарисовал - не поскупился, это да
ну а в целом - вроде бы неплохо, вот "знать бы прикуп - жил бы в Сочи, ездил к морю на такси"
Последний раз редактировалось kodyaich; Сегодня в
22:19.
Сегодня, 22:22
#
8
Интересующийся
Имя:
Anatoly
Пол: Мужской
Адрес: На Хуторе
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.11.2015
Сообщений: 153
Благодарностей: 5
УГ: 0
Re: Cryptearn-Cryptearn.com
стата живая
, смотрите кошели
Сегодня, 22:27
#
9
Специалист
Имя:
Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.08.2016
Сообщений: 3,381
Благодарностей: 925
УГ: 10
подарки
Re: Cryptearn-Cryptearn.com
Битки, битки .. .все нужны они! )
Сегодня, 22:30
#
10
Интересующийся
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 18.03.2017
Сообщений: 249
Благодарностей: 5
УГ: 0
Re: Cryptearn-Cryptearn.com
сайт работает 5 или 6 дней и идет со всем
Это то же самое miningpeak.io
http://mmgp.ru/showthread.php?t=506649
Сегодня, 22:31
#
11
Любитель
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.01.2017
Сообщений: 346
Благодарностей: 37
УГ: 3
Re: Cryptearn-Cryptearn.com
Все-таки решил депнуть, а то второй месяц битки без дела лежат)
https://blockchain.info/ru/tx/18cd08...e28ccc405bd5dc
__________________
Я инвестирую через
hyiproom.net! Самые жирные рефбэки и страховки только тут!
Сегодня, 22:36
#
12
Специалист
Имя:
Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.08.2016
Сообщений: 3,381
Благодарностей: 925
УГ: 10
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Re: Cryptearn-Cryptearn.com
языки нерабочие, кроме английского. видоса не видать, живого чата тоже. может админ будет добавлять со временем, а может не захотел тратиться ... удачи влошенцам
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Сегодня, 22:40