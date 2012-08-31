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Открыта фишинговая электронная почта BitPay

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Старый Сегодня, 21:22
#1
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Открыта фишинговая электронная почта BitPay

Распространение мошенничества в мире биткойнов и других криптовалют продолжается, даже когда их ценность показывает признаки стабильности . Как и в других банковских учреждениях, мир биткойнов становится жертвой фишинговых атак, ищущих доступ к приватным кошелькам.

Из самых последних атак, по-видимому, является фишинговое электронное письмо, отправленное под именем bitpay.org , платежной и расчетной службой для криптовалют. После того, как несколько пользователей сообщили об этом по электронной почте компании, один из потенциальных клиентов BitPay опубликовал объявление через Reddit, предупредив пользователей.

Объявление включало следующее заявление:

«Это незаконное электронное письмо BitPay и является явной попыткой фишинга. Если вы получите это электронное письмо, не открывайте его содержимое и, конечно же, не нажимайте никакую ссылку, кнопку или вложение».

Пользователям рекомендуется сообщать о попытке фишинга поставщикам услуг электронной почты. Пользователи Gmail могут сообщать об этом, посетив Официальный Справочный центр Gmail .

Поскольку цена биткойнов увеличивается, вероятность атак для кибер-мошенников будет продолжать расти, что приведет к большему уровню риска для держателей.

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Анна Чернобай на форуме  
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Старый Сегодня, 22:28
#2
Форекс-блогер
 
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Re: Открыта фишинговая электронная почта BitPay
Цитата:
Сообщение от Анна Чернобай Посмотреть сообщение
Поскольку цена биткойнов увеличивается, вероятность атак для кибер-мошенников будет продолжать расти, что приведет к большему уровню риска для держателей.
Ну неудивительно. Пока у нас биткоины только на рынках, а вот будут в кошельках, тогда своровать будет не так просто. Хотя вряд ли это будет очень скоро. Разговоры ходят, правда, про единую цифровую валюту в мире. Но слух слухом, а никто не сможет гарантировать, что этого не будет никогда.
__________________

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olkavac на форуме  
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