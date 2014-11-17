Numiscollect выпускает новую серию монет "Возрожденное искусство"

Популярная тема для современной нумизматики является мир искусства, который предоставляет богатый материал для производителей монет с тенденцией к экспериментированию. Numiscollect - это производитель, который любит экспериментировать и подходить по-новому к чеканке монет, хотя и может просто использовать доступные на сегодняшний день инструментов новых ракурсах.
Новая серия монет Numiscollect называется "Возрожденное искусство". За основу берутся оригинальные произведения и "улучшаются" для того, чтобы эффектнее выглядеть на монете. Многие монеты этого жанра выполнены довольно просто, со слабой работой в плане дизайна и только лишь с цветным воплощением произведения искусства. В случае новой монеты, основной элемент композиции - Лиза Герардини выступает на фоне заднего плана. Портрет выделяется тонким оттенком цвета, улучшая ощущение глубины и перспективы. Задний план выглядит чересчур ярко, в отличие от оригинала картины. Монета выпущена для Палау, поэтому на аверсе присутствует эмблема в виде щита и прочие информационные надписи. На реверсе есть лишь название картины, дата, в течение которой она была написана, и факсимиле подписи Да Винчи.
Монета упаковывается в высококачественную коробку с сертификатом подлинности. Купить ее можно по цене около 150 евро и отправки ожидаются в конце месяца. Тираж ограничен количеством 999 штук.
Мона Лиза - это портрет Лизы Герардини работы итальянского художника периода Возрождения Леонардо да Винчи. Эта картина называется "самой известной, самой просматриваемой, о которой написано больше всех, спето больше всех и больше других пародируемой из всех произведений искусства".
Номинал: 5 долларов Палау
Металл: серебро 999-й пробы
Вес: 31,1 грамм
Диаметр: 38,61 мм
Качество: пруф
Тираж: 999 экземпляров.
Уникальность
Специально для mmgp.ru