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Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 3,086 Благодарностей: 1,115 УГ: 22 КП: 0.190 подарки

Рост цен в РФ на GPU заставляет майнеров искать видеокарты на международных рынках



Сообщается, что всё большее число российских граждан проживающих заграницей получают неплохой доход за счет перепродаж видеокарт гражданам России, которые занимаются майнингом криптовалют и всё это происходит на фоне резкого взлёта цен на GPU (графические процессоры) в ответ на растущий спрос в России на "железо" для криптомайнинга.



Уже не является секретом, что для многих людей проживающих в странах с низким уровнем заработной платы на рынке труда, криптомайнинг стал хорошим способом заработать себе на жизнь и причем гораздо больше, чем средняя зарплата в таких местностях.



Ослепительный взлёт стоимости биткоина и остальных криптовалют в течение в 2017 года привлек к таким виртуальным валютам внимание граждан практически во всех странах мира, причем для многих, живущих в таких странах, где на рынке труда превалирует низкая заработная плата, криптомайнинг может принести намного больше денежных средств, чем их обычная получка.



Средства массовой информации России уже чуть ранее сообщали, что некоторые российские майнеры сейчас способны получать прибыль, которая в 2 раза превышает среднюю месячную зарплату по стране, что в свою очередь ведёт к огромному спросу на такое оборудование для криптомайнинга практически по всей территории РФ. Также российские СМИ утверждают, что число россиян, занятых майнингом криптовалют на последнее время увеличилось на 500 - 700 %, что в итоге привело к тому, что многие розничные торговцы GPU не смогли удовлетворить резко возросший спрос. И потребителям, покупающих видеокарты сотнями штук, продавцы ответили 80% ростом цен на такую продукцию.



В итоге из-за сочетания огромного выигрыша в получаемой прибыли и из-за того, что теперь придётся долго ждать нового насыщения рынка GPU привело к тому, что многие российские криптомайнеры срочно бросились искать своих соотечественников проживающих за рубежом в надежде на то, что те смогут обеспечить их так нужными теперь GPU и другим "железом" для криптомайнинга.



Например, казанское издание "Реальное время" недавно показало признание одного российского майнера, который утверждает, что многие россияне приобретают оборудование для майнинга на мировом рынке, прежде чем распространять GPU на российском рынке за значительную прибыль. " Раньше 470 [AMD Radeon RX 470] можно было приобрести за 10 000 рублей, а теперь дилеры продают их за 22 000 рублей. Они приобретают их где-то в Китае, привозят сюда и продают в 2 с лишним раза дороже", заявил этот майнер "Реальному Времени".



Между тем, российские граждане проживающие в настоящее время в таких странах как США, Канада и Великобритания теперь все чаще могут получать неплохой доход, просто покупая графические карты у розничных торговцев и экспортируют их в Россию.



К примеру, Маре Салахутдинову (Mara Salakhutdinov) проживающему в Канаде уже было несколько раз предложено отправить приобретенные им видеокарты своим друзьям в России и в интервью "Реальному Времени" он заявил, что: "Цены в России на это оборудование сейчас очень высоки. В то же время Интернет-магазины не поставляют видеокарты в Россию из других стран...поэтому вероятно, что будет все больше и больше людей, которые захотят приобретать видеокарты таким вот образом".



И поскольку многие люди в России смогут зарабатывать больше денег за счет криптомайнинга, чем на своем местном рынке труда, то маловероятно, что нынешний массовый и просто глобальный спрос на GPU может показать в ближайшей перспективе какие-то признаки отката назад.



Перевод специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/594fe69653bc2 Сообщается, что всё большее число российских граждан проживающих заграницей получают неплохой доход за счет перепродаж видеокарт гражданам России, которые занимаются майнингом криптовалют и всё это происходит на фоне резкого взлёта цен на GPU (графические процессоры) в ответ на растущий спрос в России на "железо" для криптомайнинга.Уже не является секретом, что для многих людей проживающих в странах с низким уровнем заработной платы на рынке труда, криптомайнинг стал хорошим способом заработать себе на жизнь и причем гораздо больше, чем средняя зарплата в таких местностях.Ослепительный взлёт стоимости биткоина и остальных криптовалют в течение в 2017 года привлек к таким виртуальным валютам внимание граждан практически во всех странах мира, причем для многих, живущих в таких странах, где на рынке труда превалирует низкая заработная плата, криптомайнинг может принести намного больше денежных средств, чем их обычная получка.Средства массовой информации России уже чуть ранее сообщали, что некоторые российские майнеры сейчас способны получать прибыль, которая в 2 раза превышает среднюю месячную зарплату по стране, что в свою очередь ведёт к огромному спросу на такое оборудование для криптомайнинга практически по всей территории РФ. Также российские СМИ утверждают, что число россиян, занятых майнингом криптовалют на последнее время увеличилось на 500 - 700 %, что в итоге привело к тому, что многие розничные торговцы GPU не смогли удовлетворить резко возросший спрос. И потребителям, покупающих видеокарты сотнями штук, продавцы ответили 80% ростом цен на такую продукцию.В итоге из-за сочетания огромного выигрыша в получаемой прибыли и из-за того, что теперь придётся долго ждать нового насыщения рынка GPU привело к тому, что многие российские криптомайнеры срочно бросились искать своих соотечественников проживающих за рубежом в надежде на то, что те смогут обеспечить их так нужными теперь GPU и другим "железом" для криптомайнинга.Например, казанское издание "Реальное время" недавно показало признание одного российского майнера, который утверждает, что многие россияне приобретают оборудование для майнинга на мировом рынке, прежде чем распространять GPU на российском рынке за значительную прибыль. " Раньше 470 [AMD Radeon RX 470] можно было приобрести за 10 000 рублей, а теперь дилеры продают их за 22 000 рублей. Они приобретают их где-то в Китае, привозят сюда и продают в 2 с лишним раза дороже", заявил этот майнер "Реальному Времени".Между тем, российские граждане проживающие в настоящее время в таких странах как США, Канада и Великобритания теперь все чаще могут получать неплохой доход, просто покупая графические карты у розничных торговцев и экспортируют их в Россию.К примеру, Маре Салахутдинову (Mara Salakhutdinov) проживающему в Канаде уже было несколько раз предложено отправить приобретенные им видеокарты своим друзьям в России и в интервью "Реальному Времени" он заявил, что: "Цены в России на это оборудование сейчас очень высоки. В то же время Интернет-магазины не поставляют видеокарты в Россию из других стран...поэтому вероятно, что будет все больше и больше людей, которые захотят приобретать видеокарты таким вот образом".И поскольку многие люди в России смогут зарабатывать больше денег за счет криптомайнинга, чем на своем местном рынке труда, то маловероятно, что нынешний массовый и просто глобальный спрос на GPU может показать в ближайшей перспективе какие-то признаки отката назад.Перевод специально для mmgp.ru источник

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