Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Roly Investment - roly-investment.org

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:09
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 19:52
#1
Monitor-Invest.net
Премиум
 
Аватар NikNak67
 
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.04.2013
Сообщений: 21,427
Благодарностей: 2,478
Записей в блоге: 35
УГ: 17
КП: 0.290
подарки
Roly Investment - roly-investment.org
Я не админ/владелец проекта, проект Roly Investment добавлен на мониторинг

Старт 15.04.17



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Описание:

Roly Investment — это сообщество отставных работников хедж-фондов и банков с более чем 17-летним опытом работы на Уолл-стрит. В команду Roly Investment входят 10 членов, которые до ухода на пенсию работали в Quantum Funds, Bridgewater Associates, JP Morgan Asset Management, и ManGroup. В 2009 году рынок криптовалют начал переворачивать все с ног на голову на Уолл-стрит. Коллектив компании работает на этом рынке уже семь лет. Мы оттачивали свои навыки торговли на рынке криптовалют, что позволяло нам удваивать инвестированный капитал в тот же день, когда он вкладывался.

Инвестиционные планы:

1. 21-25% в месяц на 1 год
2. 26-29% в месяц на 1 год
3. 32-35% в месяц на 1 год

Мин/макс депозит: 0.01 BTC/20 BTC

Платежные системы: Bitcoin

Выплаты: инстант

Реф.система: 7-1-1%

Тех часть: SSL, DDoS,



Наш депозит(листинг):

__________________
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NikNak67 вне форума  
Старый Сегодня, 20:46
#2
invest-withstan.club
Премиум
 
Аватар Sonikov
 
Имя: Stan
Пол: Мужской
Адрес: Ukraine
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 17.06.2016
Сообщений: 646
Благодарностей: 176
УГ: 62
КП: 0.000
Re: Roly Investment - roly-investment.org
кол-во языков конечно)
__________________
Telegram - подписывайся
Лучшая группа ВК на хайп тему
Чат для моих партнеров
ПОКРЫВАЮ ПОТЕРИ В ХАЙПАХ ДО БУ
Sonikov на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:09
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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