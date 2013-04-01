Roly Investment - roly-investment.org

Я не админ/владелец проекта, проект Roly Investment добавлен на мониторинг
Старт 15.04.17
Посмотреть/Зарегистрироваться
Описание:
Roly Investment — это сообщество отставных работников хедж-фондов и банков с более чем 17-летним опытом работы на Уолл-стрит. В команду Roly Investment входят 10 членов, которые до ухода на пенсию работали в Quantum Funds, Bridgewater Associates, JP Morgan Asset Management, и ManGroup. В 2009 году рынок криптовалют начал переворачивать все с ног на голову на Уолл-стрит. Коллектив компании работает на этом рынке уже семь лет. Мы оттачивали свои навыки торговли на рынке криптовалют, что позволяло нам удваивать инвестированный капитал в тот же день, когда он вкладывался.
Инвестиционные планы:
1. 21-25% в месяц на 1 год
2. 26-29% в месяц на 1 год
3. 32-35% в месяц на 1 год
Мин/макс депозит:
0.01 BTC/20 BTC
Платежные системы:
Bitcoin
Выплаты:
инстант
Реф.система:
7-1-1%
Тех часть:
SSL, DDoS,
Наш депозит(листинг):