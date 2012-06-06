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Почему Numerai перешел в сеть Ethereum вместо Bitcoin

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Почему Numerai перешел в сеть Ethereum вместо Bitcoin

Numerai, хедж-фонд, созданный южноафриканским разработчиком Ричардом Крейбом, начал стимулировать своих анонимных специалистов с помощью собственного токена Ethereum вместо Bitcoin .

Что такое Numeraire?


В декабре 2016 года Craib представила концепцию Numeraire, Blockchain и криптографическую экосистему, основанную на токенах, в которой ученые стимулируют создание более эффективного рынка для трейдеров.

12 000 разработчиков в экосистеме Numeraire выпустили один миллион криптографических токенов для создания хедж-фонда искусственного интеллекта, который непосредственно фокусируется на изучении более эффективных и практических методов торговли финансовыми ценными бумагами.

В интервью Крейб показал, что все данные хедж-фонда Numerai по разному передаются через сеть своих ученых. Таким образом, ученые, которые активно развивают систему на основе искуственного интеллекта для оптимизации сделок, имеют доступ к номерам, но не могут понять или привязать числа к фактическим сделкам.

Крейб сказал :

«Мы отдаем все наши данные, но преобразуем их в такую абстрактную форму, что люди могут создавать модели машинного обучения на данных, не зная, что они делают».

Все дело в «умных контрактах»


Уже более шести месяцев с момента запуска Numeraire более 12 000 анонимных разработчиков в рамках символизированной экосистемы Numerai были вознаграждены Bitcoin за их вклад в развитие системы всех хедж-фондов Numerai.

Ранее на этой неделе Numerai перенесла свою платформу и развернула смарт-контракт Numeraire в сеть Ethereum , отправив 1,2 миллиона токенов на 19 000 ученых-исследователей по всему миру.

Начиная с февраля, Numerai выплатил более $200 000 своим ученым-разработчикам в Bitcoin. Однако, поскольку токен Numeraire и его интеллектуальный контракт запускаются поверх сети Ethereum, хедж-фонд изо всех сил пытался создать практичный и совместимый способ стимулирования своих специалистов.

Совместимость с токенами всех децентрализованных приложений


Ether, родной токен Ethereum, совместим с токенами всех децентрализованных приложений, запущенных поверх Blockchain, поэтому он используется как привязка валюты для инвесторов, участвующих в первоначальных предложениях монет (ICO).

Следовательно, для децентрализованной автономной организации (DAO), такой как Numerai, которая отправляет платежи и выполняет интеллектуальные контракты автономно, более эффективно с точки зрения времени и затрат выплачивать заинтересованным сторонам Ether.


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Анна Чернобай на форуме  
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