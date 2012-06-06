Почему Numerai перешел в сеть Ethereum вместо Bitcoin

Numerai, хедж-фонд, созданный южноафриканским разработчиком Ричардом Крейбом, начал стимулировать своих анонимных специалистов с помощью собственного токена Ethereum вместо Bitcoin .
Что такое Numeraire?
В декабре 2016 года Craib представила концепцию Numeraire, Blockchain и криптографическую экосистему, основанную на токенах, в которой ученые стимулируют создание более эффективного рынка для трейдеров.
12 000 разработчиков в экосистеме Numeraire выпустили один миллион криптографических токенов для создания хедж-фонда искусственного интеллекта, который непосредственно фокусируется на изучении более эффективных и практических методов торговли финансовыми ценными бумагами.
В интервью Крейб показал, что все данные хедж-фонда Numerai по разному передаются через сеть своих ученых. Таким образом, ученые, которые активно развивают систему на основе искуственного интеллекта для оптимизации сделок, имеют доступ к номерам, но не могут понять или привязать числа к фактическим сделкам.
Крейб сказал :
«Мы отдаем все наши данные, но преобразуем их в такую абстрактную форму, что люди могут создавать модели машинного обучения на данных, не зная, что они делают».
Все дело в «умных контрактах»
Уже более шести месяцев с момента запуска Numeraire более 12 000 анонимных разработчиков в рамках символизированной экосистемы Numerai были вознаграждены Bitcoin за их вклад в развитие системы всех хедж-фондов Numerai.
Ранее на этой неделе Numerai перенесла свою платформу и развернула смарт-контракт Numeraire в сеть Ethereum , отправив 1,2 миллиона токенов на 19 000 ученых-исследователей по всему миру.
Начиная с февраля, Numerai выплатил более $200 000 своим ученым-разработчикам в Bitcoin. Однако, поскольку токен Numeraire и его интеллектуальный контракт запускаются поверх сети Ethereum, хедж-фонд изо всех сил пытался создать практичный и совместимый способ стимулирования своих специалистов.
Совместимость с токенами всех децентрализованных приложений
Ether, родной токен Ethereum, совместим с токенами всех децентрализованных приложений, запущенных поверх Blockchain, поэтому он используется как привязка валюты для инвесторов, участвующих в первоначальных предложениях монет (ICO).
Следовательно, для децентрализованной автономной организации (DAO), такой как Numerai, которая отправляет платежи и выполняет интеллектуальные контракты автономно, более эффективно с точки зрения времени и затрат выплачивать заинтересованным сторонам Ether.