BTCC запускает новую криптовалютную биржу с поддержкой Ethereum Classic



Как сообщает официальный твиттер-аккаунт китайской биржи, площадка под названием BTCC DAX будет доступна для регистрации и депозитов в понедельник, 26 июня. Трейдинг в паре BTC/ETC стартует во вторник, 27 июня.



Никаких дополнительных подробностей BTCC на данном этапе не сообщает. Также пока неизвестно, будут ли доступны на BTCC DAX другие пары.



Напомним, о намерении добавить поддержку ETC глава BTCC Бобби Ли сообщил в конце мая этого года. Этому решению предшествовало голосование фолловеров Бобби Ли в twitter. Помимо ETC, другими претендентами на листинг были Ethereum (ETH) и Ripple (XRP).



Новость об открытии новой площадки ориентированной на ETC моментально оказала положительный эффект на цену этой криптовалюты: за короткий промежуток времени она выросла почти на 15%, после чего слегка скорректировалась.





