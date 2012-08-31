Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На MMGP твоя клавиатура может печатать деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 414,261 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

BTCC запускает новую криптовалютную биржу с поддержкой Ethereum Classic

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Ethereum Форум. Все о платежной системе Ethereum (Эфириум, Эфир)
При поддержке
YoBit.Net - The Biggest Exchange
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:38
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 18:24
#1
Мастер
 
Имя: Анна
Пол: Женский
Адрес: Анапа
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.08.2012
Сообщений: 2,215
Благодарностей: 795
УГ: 15
КП: 0.314
подарки
BTCC запускает новую криптовалютную биржу с поддержкой Ethereum Classic
Анонсированная некоторое время назад китайской BTCC поддержка Ethereum Classic будет реализована достаточно неожиданным образом: с этой целью будет запущена отдельная криптовалютная биржа.

Как сообщает официальный твиттер-аккаунт китайской биржи, площадка под названием BTCC DAX будет доступна для регистрации и депозитов в понедельник, 26 июня. Трейдинг в паре BTC/ETC стартует во вторник, 27 июня.

Никаких дополнительных подробностей BTCC на данном этапе не сообщает. Также пока неизвестно, будут ли доступны на BTCC DAX другие пары.

Напомним, о намерении добавить поддержку ETC глава BTCC Бобби Ли сообщил в конце мая этого года. Этому решению предшествовало голосование фолловеров Бобби Ли в twitter. Помимо ETC, другими претендентами на листинг были Ethereum (ETH) и Ripple (XRP).

Новость об открытии новой площадки ориентированной на ETC моментально оказала положительный эффект на цену этой криптовалюты: за короткий промежуток времени она выросла почти на 15%, после чего слегка скорректировалась.


__________________
Hyip-Cruiser.com - Лучшие рефбэки, бонусы, страховки, компенсации
Инвестирую тут MONHYIP!
HyipClub-Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций! RCB-5000%-HyipClub
Анна Чернобай на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:38
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Процессинговая компания Chronopay запускает собственную криптовалютную биржу pilot10 Новости криптовалют 1 22.06.2017 17:27
Биржа BTCC добавит поддержку Ethereum Classic bizneser Новости криптовалют 0 28.05.2017 14:53
BTCC запускает новую платформу для биткойн-трейдинга clipman77 Новости в мире финансов и инвестиций 3 01.11.2016 22:11
Японская SBI Holdings запустит первую криптовалютную биржу с банковской поддержкой dengov Новости криптовалют 1 28.10.2016 15:53
Японская компания запустит новую криптовалютную биржу pilot10 Новости криптовалют 2 21.03.2016 12:40

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар GamStop
Кредиты под залог Веб сайта.
От GamStop в разделе «Архив: Прием лимитов доверия»
Аватар seter
Названы сроки поставки заказчику первых самолетов МС-21-300
От seter в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар Aisller
Участники и результаты конкурса InstaForex [27.08.2012-07.09.2012]. 39 этап
От Aisller в разделе «Конкурсы от MMGP»
Аватар Сержиньё
Мой почти первый опыт в сайтостроении
От Сержиньё в разделе «Сайтостроение: общий форум»
Аватар SMaryana
Глава Нацбанка Украины удвоила свой доход
От SMaryana в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Serugan
NerdBux.com - Улучшенный Neobux
От Serugan в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
414,261
Тем
475,765
Сообщений
11,788,620

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube