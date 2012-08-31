Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP - стань богаче!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 414,261 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Компания BitGo займется разработкой решений для экосистемы Litecoin

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Форум о других криптовалютах. Обсуждение всех остальных криптовалют, кроме Bitcoin и Ethereum.
При поддержке
YoBit.Net - The Biggest Exchange
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:38
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 18:21
#1
Мастер
 
Имя: Анна
Пол: Женский
Адрес: Анапа
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.08.2012
Сообщений: 2,215
Благодарностей: 795
УГ: 15
КП: 0.314
подарки
Компания BitGo займется разработкой решений для экосистемы Litecoin
Ведущий поставщик биткоин-решений и провайдер популярного кошелька BitGo теперь поддерживает и Litecoin. Об этом пишет Livebitcoinnews.

По данным издания, компания, в первую очередь известная своими решениям в области мультиподписей, будет поставлять для Litecoin и связанными с «цифровым серебром» провайдерам услуги по безопасности.

Учитывая, что сегодняшняя инфраструктура биткоина во многом строится на решениях, предлагаемых BitGo, можно ожидать, что в этом же направлении пойдет и Litecoin. Услугами компании пользуется достаточно большое количество криптовалютных бирж, и поддержка LTC на фоне всегда высокого спроса на решения в области безопасности, также может благоприятно отразиться на дальнейших позициях этой криптовалюты.

Отметим, что никаких официальных заявлений ни со стороны BitGo, ни со стороны Litecoin Foundation о сотрудничестве пока сделано не было, однако создатель Litecoin Чарли Ли сделал ретвит сообщения Livebitcoinnews.

Чуть ранее в Twitter BitGo появилась запись следующего содержания:

Цитата:
«Когда мы запустили первый биткоин-кошелек с функцией мультиподписи, многие сайты отклоняли адреса, начинающиеся с цифры «3». Сегодня та же проблема стоит перед LTC касательно адресов на букву «M».
Напомним, ранее в этом году было объявлено о сотрудничестве между BitGo и Ripple. Партнерство должно способствовать укреплению экосистемы цифрового актива XRP.

__________________
Hyip-Cruiser.com - Лучшие рефбэки, бонусы, страховки, компенсации
Инвестирую тут MONHYIP!
HyipClub-Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций! RCB-5000%-HyipClub
Анна Чернобай на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:38
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Компания Happydemics, занимающаяся разработкой мобильных опросов, привлекла €2 млн forfor Горячие новости 0 15.06.2017 03:34
Компания Autotalks, занимающаяся разработкой умных машин, привлекла $30 млн forfor Новости в мире финансов и инвестиций 0 22.03.2017 15:34
Университет ИТМО и компания Acronis займутся разработкой блокчейн-проектов Сергей Горин Новости криптовалют 0 28.12.2016 16:18
Mercedes-Benz Energy займется разработкой домашних аккумуляторов LanO Новости в мире финансов и инвестиций 10 28.11.2016 19:44
Компания Overstock понесла убытки в связи с разработкой блокчейн платформы Т0 Анна Чернобай Новости криптовалют 0 05.11.2016 18:03

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Реферальная система!
От Артём Добусар в разделе «Букмекерство: общий форум»
Аватар Aisller
YouTube ужесточил правила монетизации
От Aisller в разделе «Маркетинг: общий форум»
Аватара нет
ПАММ-счет Bulldozzer:620778 (ForexTrend)
От alex7810 в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар cherep777
Билл Вильямс. Новые измерения в биржевой торговле
От cherep777 в разделе «Литература Forex»
Аватар SergioK
Карточка "WebMoney-Открытие"
От SergioK в разделе «WebMoney»
Аватара нет
EarnYourDream - eyd24.com
От Мониторинг Хайпов в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
414,261
Тем
475,765
Сообщений
11,788,620

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube