Компания BitGo займется разработкой решений для экосистемы Litecoin

Ведущий поставщик биткоин-решений и провайдер популярного кошелька BitGo теперь поддерживает и Litecoin. Об этом пишет Livebitcoinnews.
По данным издания, компания, в первую очередь известная своими решениям в области мультиподписей, будет поставлять для Litecoin и связанными с «цифровым серебром» провайдерам услуги по безопасности.
Учитывая, что сегодняшняя инфраструктура биткоина во многом строится на решениях, предлагаемых BitGo, можно ожидать, что в этом же направлении пойдет и Litecoin. Услугами компании пользуется достаточно большое количество криптовалютных бирж, и поддержка LTC на фоне всегда высокого спроса на решения в области безопасности, также может благоприятно отразиться на дальнейших позициях этой криптовалюты.
Отметим, что никаких официальных заявлений ни со стороны BitGo, ни со стороны Litecoin Foundation о сотрудничестве пока сделано не было, однако создатель Litecoin Чарли Ли сделал ретвит сообщения Livebitcoinnews.
Чуть ранее в Twitter BitGo появилась запись следующего содержания:
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«Когда мы запустили первый биткоин-кошелек с функцией мультиподписи, многие сайты отклоняли адреса, начинающиеся с цифры «3». Сегодня та же проблема стоит перед LTC касательно адресов на букву «M».
Напомним, ранее в этом году было объявлено о сотрудничестве между BitGo и Ripple. Партнерство должно способствовать укреплению экосистемы цифрового актива XRP.