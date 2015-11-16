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Физики заявили, что они создали абсолютно честное квантовое казино

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#1
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Физики заявили, что они создали абсолютно честное квантовое казино


Британское научное издание "npj Quantum Information" на своих страницах сообщило, что английские и китайские ученые на основе квантовой физики разработали протокол как они выражаются "самого честного электронного казино в мире".

Описывая принципы работы такого электронного казино, в качестве примера физики ссылаются на привычные всем казино, в которых обычно в качестве проверяющих (между самим казино и игроком) выступает третье, независимое лицо, однако в случае с электронным казино такая проверка маловероятна, поскольку одна из сторон, это проще говоря машина, в работу которой всегда можно вмешаться и сразу же не поймешь - было в программе что-то изменено или нет, здесь каждый раз нужна дорогая техническая экспертиза. И вот здесь сомневающимся на помощь может прийти протокол разработанный упомянутой международной группой ученых и в нём команда физиков-разработчиков объединила квантовые технологии с теорией игр (теория игр - это раздел математики исследующий решение конфликтов между игроками и эффективность их стратегий).

Разработанный протокол поможет как казино так и игроку одинаково наблюдать как передаётся данные между ними, а также обе стороны получать в руки инструмент для проверки не ведёт кто-то из них нечестную игру с партнером. Другими словами, если раньше только казино могло контролировать игрока, то вполне вероятно, что скоро и игрок будет находиться в роли контроллера игрового заведения, то есть всё будет идти на равных - мухлёж отметается в сторону.

В предлагаемом протоколе в роли игральных карт или других "рабочих инструментов" будет выступать пара запутанных частиц, одной их которых будет владеть казино, вторая будет принадлежать игроку.

Если объяснять упрощенно, то приступая к игре, игрок должен будет вскрыть коробку где будет находиться частица и обнаружить её. Но если она в коробке будет отсутствовать, то игрок будет просить казино перенаправить ему 2-ю частицу и далее он проверит - находится ли она именно в том состоянии, о котором его информировало казино до старта игры. Если игрок сразу после вскрытия коробки обнаруживает частицу или выясняет, что она пребывает в неправильном состоянии, то выигрыш его, а во всех иных случаях - выигрыш казино.

Если эта система будет принята, то она будет естественным образом стремиться к честному распределению вероятностей победы или поражения в игре с казино. Почему к честному? - спросите вы. А потому что как игровому заведению так и игроку будет совсем не с руки пытаться обмануть партнера, так как результат игры всегда можно будет перепроверить.

Принцип действия такого квантового казино уже был проверен этой группой ученых. Они взяли детекторы одиночных фотонов и источник "путаного" света и применяя разные вариации постарались обмануть как само казино, так и игрока. Серия проведенных опытов ясно продемонстрировала, что любые попытки смухлевать отнюдь не увеличивали, а наоборот уменьшали размер выигрыша - это прямое доказательство того, что квантовое казино будет самым честным в мире.

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/594fc455f3727
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Последний раз редактировалось OPLOTT; Сегодня в 18:36.
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