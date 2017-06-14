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Новая Криптовалюта NIMSES
Nimses предоставляет каждому живому человеку счет для накопления и использования универсального капитала — прожитого времени собственной жизни и жизней других людей.
Каждый ним — уникальная прожитая минута уникального -человека-. Никаких иных источников появления нимов не существует: экосистема Nimses запускает тотальные механизмы проверки и соблюдения достоверности количества глобально прожитого времени всех зарегистрированных людей.
Скачать кошелек: nimses.com/ru
Промо-код при регистрации: pygwijfjaw (Вы получите 1440 нимов ~ 1.5$)
Код вводиться 1 раз при регистрации.
Теперь я с уверенностью могу сказать, что за виртуальную валюту - НИМИ, можно купить настоящее кофе. Это уже проверенно.
Кофейня в Киеве находится по адрсе ул. Воздвиженская, 40
Если вы живете в Киеве, то сходите и сами проверьте это.
Я даю вам 100% гарантию, что Вы сможете там купить чашечку кофе за нимы.
Так же есть еще одна кофейня которая находиться в Москве, вот вам пруфы.
Уже начинают открываться интернет-магазины с оплатой за нимы.
В Красноярске появилась возможность заказывать роллы за нимы.
С каждым днем появляться все больше мест, где можно потратить эти самые накопленные нимы.
Я поначалу не верил что это всерьез и относился к этом скептически, но как Мы видим все и вправду работает.
Есть так же информация из официальной группы ВКонтакте, что была проведена вечеринка, в которой вход стоял 7200 нимов.
Разработчики обещают уже в Июне открыть Nimses Goods, где можно будет приобрести реальные вещи за нимы. Что ж посмотрим.
На данный момент никаких глобальных обновлений для Nimses еще не было, но как мы видим на официальном канале ютуба, выходят все новые видео в которых нам показываю разных персонажей.
Допустим в последнем видео нам показали геймера, который по всей видимости затащил катку и получил 1440 нимов.
Что этим хотели сказать разработчики, еще не понятно.
Возможно в будущем будут проводиться турниры по различным играм, призовым фондом которым будут эти самые нимы.
Это чисто мои догадки, свои же Вы можете оставить в комментариях под видео.
Одно я знаю точно, что ничего не стоит на месте и работы над улучшением сети ведутся.
В следующем глобальном обновление нас ждет уникальное подтверждение личности, об этом вы можете посмотреть в моем предыдущем видео, а так же Nimses Goods.
Если вам так же интересно следить за развитием этой соц. сети как и мне, то подписывайтесь на мой ютуб канал.
Здесь я буду выкладывать новые видео по мере поступления интересных новостей связаных с Nimses.
Ссылку для регистрации, а так же инвайт-код pygwijfjaw