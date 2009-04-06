Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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*Копирайтинг*, который продает. *Рерайтинг* – без воды. *Переводы* all inclusive.

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Все о копирайтинге и рерайтинге, как о бизнесе. Кто такой копирайтер? Как правильно создавать тексты, а также рекламные (продающие) тексты? Как продавать свои тексты? и многое другое. Покупка и продажа текстов, Сервисы и услуги
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 15:49
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 06.04.2009
Сообщений: 7
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
*Копирайтинг*, который продает. *Рерайтинг* – без воды. *Переводы* all inclusive.
Приветствую! Зовут меня Владимир Литвинов. Я пишу информационные и продающие тексты больше 8 лет, с 2009 года. Раньше сотрудничал со многими частными клиентами, новостными и рекламными агентствами, а также вебстудиями.

Два года назад вынужден был приостановить свою любимую деятельность – мне посчастливилось проходить стажировку в окрестностях Ливерпуля.

Сейчас занимаюсь не только копирайтингом, но и делаю переводы и пишу на английском языке.
Я отлично понимаю потребности клиентов, внимательно изучаю целевую аудиторию, для которой будет написан текст. Обращаю внимание на каждую мелочь. Всегда иду навстречу своим клиентам, бесплатно предлагаю дополнительные опции и выгодную систему скидок.

Почему Я?

Заказав текст у меня, вы получите оптимизированный под ключевые слова, структурированный, осмысленный материал, подкрепленный достоверными фактами.
Также делаю ненавязчивые рекламные тексты со скрытым призывом к действию и определенным набором триггеров, не раздражая аудиторию банальным наборов слов и фразами ”КУПИ! КУПИ… НУ, КУПИ!”

Минимум воды – максимум полезной информации!

Выгодная цена для форумчан:

– Копирайтинг – от 100 руб. за 1000 символов без пробелов;
– Рекламные тексты для лендингов и интернет магазинов от 170 руб. за 1000 символов без пробелов;
– Рерайт – от 60 руб. за 1000 символов без пробелов;
– Работа с английским (перевод, копирайтинг, рерайт) – от 90 руб. за 1000 символов без пробелов.

Скидки:

– при заказе от 20 000 симв. – 10%;
– при заказе от 50 000 симв. – 20%;
– постоянным клиентам – 5%.

Гарантия качества:

Больше 800 (!) клиентов остались довольны после сотрудничества со мной. Ссылки на старые темы с положительными отзывами и благодарностями:
Отзывы 1
Отзывы 2
Arsus вне форума  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:36
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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