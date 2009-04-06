Копирайтинг*, который продает. *Рерайтинг* – без воды. *Переводы* all inclusive.

Приветствую! Зовут меня Владимир Литвинов. Я пишу информационные и продающие тексты больше 8 лет, с 2009 года.
Раньше сотрудничал со многими частными клиентами, новостными и рекламными агентствами, а также вебстудиями.
Два года назад вынужден был приостановить свою любимую деятельность – мне посчастливилось проходить стажировку в окрестностях Ливерпуля.
Сейчас занимаюсь не только копирайтингом, но и делаю переводы и пишу на английском языке.
Я отлично понимаю потребности клиентов, внимательно изучаю целевую аудиторию
, для которой будет написан текст. Обращаю внимание на каждую мелочь. Всегда иду навстречу своим клиентам, бесплатно предлагаю дополнительные опции и выгодную систему скидок
.
Почему Я?
Заказав текст у меня, вы получите оптимизированный под ключевые слова, структурированный, осмысленный материал, подкрепленный достоверными фактами.
Также делаю ненавязчивые рекламные тексты со скрытым призывом к действию и определенным набором триггеров
, не раздражая аудиторию банальным наборов слов и фразами ”КУПИ! КУПИ… НУ, КУПИ!”
Минимум воды – максимум полезной информации!
Выгодная цена для форумчан:
– Копирайтинг – от 100 руб. за 1000 символов без пробелов;
– Рекламные тексты для лендингов и интернет магазинов от 170 руб. за 1000 символов без пробелов;
– Рерайт – от 60 руб. за 1000 символов без пробелов;
– Работа с английским (перевод, копирайтинг, рерайт) – от 90 руб. за 1000 символов без пробелов.
Скидки:
– при заказе от 20 000 симв. – 10%;
– при заказе от 50 000 симв. – 20%;
– постоянным клиентам – 5%.
Гарантия качества:
Больше 800 (!) клиентов остались довольны после сотрудничества со мной
. Ссылки на старые темы с положительными отзывами и благодарностями:
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