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Фармкомпании предупредили об угрозе с доступностью лекарств в России

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#1
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Фармкомпании предупредили об угрозе с доступностью лекарств в России


Согласно опросам населения 20% опрошенных сообщили, что экономят на лекарствах, причем среди опрошенных пенсионеров процент экономящих на таблетках составил 30%. А как мы все понимаем пенсионерам в силу их возраста и большого количества хронических заболеваний "накопленных" годами лекарства на самом деле являются жизненно необходимыми, а не прихотью.

Правительство России, совместно с Минздравом России разработало и утвердило перечень жизненно важных лекартв, а также порядок формирования цен на них. Согласно данных указаний, цена на жизненно важные лекарства не должна быть выше, чем на 30% от их себестоимости.

Но тут взбунтовались иностранные фармпроизводители. По их словам подобные условия формирования цен делают не выгодной их доставку в России. Таким образом, российский рынок может лишиться иностранных лекарств, так как иностранным производителям не выгодно станет и вести в Россию.

Казалось бы такой подход дает открытые ворота российским фармацевтическим производителям. Если иностранцы уйдут с рынка, то останется свободное место на рынке для российских производителей. А свободное место, как известно пусто не бывает. Но получилось так, что на правила регулирования цен на жизненно-важные лекарства возмутились и российские производители. По их словам им даже не выгодно тратить деньги на разработки лекарств, зная, что вложенные в разработку деньги будут долго окупаться и возможно никогда не окупятся из-за государственного регулирования цен. А это значит, что заранее производители будут экономить на разработках или просто решат не вкладывать деньги, зная, что даже в случае положительного результата и появления нового прогрессивного продукта деньги скорее всего не окупятся или будут окупаться годами. А это окончательно убьет нашу фармацевтику, которая и так находится в достаточно тяжелом состоянии.

Также поступило предложение убрать из жизненно важных препараты, которые находятся в свободном доступе и могут быть куплены без рецепта.

Получилась тупиковая ситуация. У населения нет денег на лекарства. Если государство начнет контролировать цены, иностранные компании уйдут с рынка, так как работать им станет не выгодно, а российские компании даже не будут заниматься разработками, так как это не выгодно. И в конечном итоге, это окончательно добьет российскую фармацевтику. А по ценам, которые выгодны производителям население покупать лекарства не может, так как денег нет.

Специально для mmgp.ru
По материалам
http://www.rbc.ru/business/23/06/201...7947f6d910cafa

100% уникальный текст
https://text.ru/antiplagiat/594f9eac89053
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