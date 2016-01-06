По примеру многих стран мира, в России предлагается ввести курортный сбор



С 2018 года в России предлагается ввести курортный сбор. Пока введение курортного сбора является пилотным проектом, который будет действовать не по всей стране, а только в четырех туристических регионах России с наиболее подходящим для отдыха климатом. Это Крым, Краснодар, Ставропольский и Алтайский край. Эти регионы страны прославлены своим мягким климатом и многочисленными курортами. Предполагается, что туристы, старше 18 лет за каждый день отдыха будут платить до 100 рублей. Еще не понятен механизм сбора данного налога. Обычно подобный сбор взимается с гостиниц и организованных мест отдыха в качестве дополнительного сбора, а гостиницы и прочие заведения принимающие постояльцев, в свою очередь данные суммы взимают с туристов. А это означает, что стоимость проживания повысится в лучшем случае на сумму самого сбора, а может быть быть и выше.



Но это не российский опыт, а мировая практика. Во многих странах мира с туристов берут туристические сборы и данные деньги поступают на развитие инфраструктуры и поддержание достопримечательностей данных местностей. Ведь как бы то ни было туристические места надо содержать в порядке и их поддерживать, а на это тратятся крупные суммы. Туристические сборы частично эти расходы компенсируют.



В Берлине туристы платят сбор в размере 5% от стоимости номера. Чем дороже гостиница и круче номер, тем дороже сбор. В Праге сбор всего 0.6 евро с человека. В Лиссабоне 1 евро. В Амстердаме, так же как и в Берлине, 5% от стоимости номера. В Брюсселе также налог зависит от условий проживания, но границы его четко обозначены от 2.15 евро до 8.75 евро. В Берне туристический налог состоит из трех налогов: налог на проживание, транспортный налог и курортный сбор.



Самый дорогой курортный налог в Нью-Йорке. Он составляет 13.25% от стоимости номера за сутки + 2$ за сутки обязательный платеж. А учитывая, что гостиницы в Нью-Йорке дорогие, то и сумма сбора может быть весьма внушительна. В Риме курортный сбор от 3 евро до 7 евро за человека. В ОАЭ - 2$-6$ за ночь. В Таиланде 14$ за сутки, хотя с ближайших соседей сбор всего в 1$. Таким образом, Таиланд поддерживает посещение страны со стороны туристов соседних стран и прежде всего Китая.



Специально для mmgp.ru

По материалам

http://www.rbc.ru/photoreport/23/06/...79472c2a4f034a



https://text.ru/antiplagiat/594f974a9f407 С 2018 года в России предлагается ввести курортный сбор. Пока введение курортного сбора является пилотным проектом, который будет действовать не по всей стране, а только в четырех туристических регионах России с наиболее подходящим для отдыха климатом. Это Крым, Краснодар, Ставропольский и Алтайский край. Эти регионы страны прославлены своим мягким климатом и многочисленными курортами. Предполагается, что туристы, старше 18 лет за каждый день отдыха будут платить до 100 рублей. Еще не понятен механизм сбора данного налога. Обычно подобный сбор взимается с гостиниц и организованных мест отдыха в качестве дополнительного сбора, а гостиницы и прочие заведения принимающие постояльцев, в свою очередь данные суммы взимают с туристов. А это означает, что стоимость проживания повысится в лучшем случае на сумму самого сбора, а может быть быть и выше.Но это не российский опыт, а мировая практика. Во многих странах мира с туристов берут туристические сборы и данные деньги поступают на развитие инфраструктуры и поддержание достопримечательностей данных местностей. Ведь как бы то ни было туристические места надо содержать в порядке и их поддерживать, а на это тратятся крупные суммы. Туристические сборы частично эти расходы компенсируют.В Берлине туристы платят сбор в размере 5% от стоимости номера. Чем дороже гостиница и круче номер, тем дороже сбор. В Праге сбор всего 0.6 евро с человека. В Лиссабоне 1 евро. В Амстердаме, так же как и в Берлине, 5% от стоимости номера. В Брюсселе также налог зависит от условий проживания, но границы его четко обозначены от 2.15 евро до 8.75 евро. В Берне туристический налог состоит из трех налогов: налог на проживание, транспортный налог и курортный сбор.Самый дорогой курортный налог в Нью-Йорке. Он составляет 13.25% от стоимости номера за сутки + 2$ за сутки обязательный платеж. А учитывая, что гостиницы в Нью-Йорке дорогие, то и сумма сбора может быть весьма внушительна. В Риме курортный сбор от 3 евро до 7 евро за человека. В ОАЭ - 2$-6$ за ночь. В Таиланде 14$ за сутки, хотя с ближайших соседей сбор всего в 1$. Таким образом, Таиланд поддерживает посещение страны со стороны туристов соседних стран и прежде всего Китая.Специально для mmgp.ruПо материалам

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