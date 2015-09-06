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Молодой бизнесмен из СПб зарабатывает на выпуске камер хранения десятки млн рублей

Отец молодого петербургского предпринимателя Андрея Шарганова, о котором пойдет речь далее, ещё с начала 2000-х годов держал в Санкт-Петербурге свою сеть продовольственных магазинов "Вирон". Соответственно, сын помогая отцу в этом деле, возил для этой сети в Питер оборудование из Китая и еще 2008 году, часто бывая в Поднебесной он обратил внимание, что там в ходу недорогие электронные камеры хранения, в то время как в России, практически везде на тот момент пользовались простыми ключами для камер хранения.



И тогда ещё студенту Андрею Шарганову пришла в голову мысль, что, а почему бы не заняться поставками в Россию таких вот электронных камер хранения и конечно, с помощью отца, потратив 800 000 рублей, Андрей привез в том же году первую партию этих электронных устройств в Россию. Затем практически наобум начал направлять предложения о продаже их потенциальным клиентам и первой, кому он продал эти камеры стала компания ИКЕЯ, которая на тот момент вела уже свою бурную деятельность на российском Северо-Западе. Заметим, что в 2008 году Андрею было всего 20 лет и через некоторое время осознав, что выбранное им направление перспективное, он зарегистрировал в Питере свою компанию под названием "



Как сейчас, комментирует Андрей: "Мы были практические первыми, кто занял эту нишу на рынке. Правда через несколько лет в России появилось, еще несколько компаний, которые занялись выпуском своих камер хранения, но они составляют нам не слишком значительную конкуренцию, поскольку в России сейчас мы занимаем 80% рынка, а в родном для меня Санкт-Петербурге почти 96%, так что судите сами...".



Автоматизированные камеры хранения от ООО "Виоланта" сейчас выпускаются на арендованных мощностях одного из заводов в расположенном рядом с Петербургом Колпино. Андрей взял на аутсорсинг 5 программистов, которые в постоянном режиме совершенствуют программное обеспечение электронных устройств от Виоланты. Каждый месяц удается выпустить и продать в среднем по 100 электронных камер хранения, каждая из которых включает 36 ячеек.



Между тем Андрей увидев, что на этом направлении у него всё в порядке решил не останавливаться на достигнутом, а расширять линейку продуктов выпускаемых его Виолантой и в настоящее время его специалисты разрабатывают и запускают в производство целую линейку востребованных на рынке продуктов. Например, ими производятся автоматы для зарядки мобильных телефонов, удобные постоматы, системы видеонаблюдения, который способны распознавать лица и т.д.



К настоящему времени офисы этой компании уже пооткрывались в некоторых странах Европы, в США, Китае и Египте. Число постоянных клиентов достигло почти 100 компаний, среди которых можно выделить торговые сети "Лента", "О Кей" или такую крупную компанию как "Транснефть". Сейчас Виоланта экспортирует свою продукцию в США, Францию, Италию, Испанию и только в прошлом году они поставили им своей продукции на общую сумму в размере 12,5 рублей. А всего выручка за 2016 год у Виоланты приблизилась к 83 млн руб. - помните как Андрей начинал в 2008 году с 800 000 рублей и вот теперь у него такой большой коммерческий успех.



Вместо ресепшена - электронная ячейка для хранения ключей (электронная ключница)



Андрей полон идей и оптимизма насчет будущего своего бизнеса. В прошлом году он с деловым визитом посещал США и там он в очередной раз "подсмотрел" новое направление для своего дальнейшего развития. Оказывается в США существует специальный сервис, который позволяет работать с электронными камерами хранения предназначенными только лишь для ключей. Андрей вместе со своими единомышленниками хорошо изучили эти американские камеры хранения и в итоге пришли к выводу, что вполне способны освоить у себя производство аналогов. Под это перспективное дело уже учрежден стартап под названием "Key-Sharing".



Согласно виденью Андрея его устройство будет представлять собой терминал, где к заблокированным ячейкам владелец сможет получить доступ после регистрации на сайте специального сервиса через личный кабинет. Система будет видеть и оповещать пользователя о том, что кто и в какое время суток забрал из ячейки конкретный ключ. Уже сейчас выпущена первая пробная партия этого продукта и электронные ячейки хранения ключей проходят своё тестирование, а следующий этап - это монетизация этого стартапа и она будет запущена буквально через пару недель. Андрей вложил в стартап 3 млн рублей собственных средств и надеется окупить их за год-полтора.



По словам Андрей это очень перспективное направление в уже недалёком будущем и в США подобные электронные ключницы пользуются большим спросом и даже китайцы пока еще "не пробили" это дело. Дело в том, что внедрив систему Key-Sharing владельцы гостиниц могут отказать от ночных смен администраторов и частично даже от дневных. Также система перекроет нечестным администраторам возможность селить постояльцев отелей в свободный номерной фонд, не проводя их через кассу гостиницы.



Отельеры уже сейчас положительно отзываются об этой системе - на рынке услуг гостеприимства сейчас наблюдается явный тренд на автоматизацию, так утверждают они. Если цена системы будет конкурентоспособной, то несомненно они начнут её массово закупать. Ну а дальше есть простор и для разработки следующего поколения систем, для которых совсем не будут нужны какие-либо ключи, так что Андрею и его команде явно без дела сидеть ещё долго не придётся - только давай, успевай откликаться своими оригинальными техническими новшествами на запросы потребителей на этом рынке!



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По материалам



https://text.ru/antiplagiat/594f8d476e7af Отец молодого петербургского предпринимателя Андрея Шарганова, о котором пойдет речь далее, ещё с начала 2000-х годов держал в Санкт-Петербурге свою сеть продовольственных магазинов "Вирон". Соответственно, сын помогая отцу в этом деле, возил для этой сети в Питер оборудование из Китая и еще 2008 году, часто бывая в Поднебесной он обратил внимание, что там в ходу недорогие электронные камеры хранения, в то время как в России, практически везде на тот момент пользовались простыми ключами для камер хранения.И тогда ещё студенту Андрею Шарганову пришла в голову мысль, что, а почему бы не заняться поставками в Россию таких вот электронных камер хранения и конечно, с помощью отца, потратив 800 000 рублей, Андрей привез в том же году первую партию этих электронных устройств в Россию. Затем практически наобум начал направлять предложения о продаже их потенциальным клиентам и первой, кому он продал эти камеры стала компания ИКЕЯ, которая на тот момент вела уже свою бурную деятельность на российском Северо-Западе. Заметим, что в 2008 году Андрею было всего 20 лет и через некоторое время осознав, что выбранное им направление перспективное, он зарегистрировал в Питере свою компанию под названием " Виоланта " и в конце концов просто в итоге освоил выпуск камер хранения самостоятельно.Как сейчас, комментирует Андрей: "Мы были практические первыми, кто занял эту нишу на рынке. Правда через несколько лет в России появилось, еще несколько компаний, которые занялись выпуском своих камер хранения, но они составляют нам не слишком значительную конкуренцию, поскольку в России сейчас мы занимаем 80% рынка, а в родном для меня Санкт-Петербурге почти 96%, так что судите сами...".Автоматизированные камеры хранения от ООО "Виоланта" сейчас выпускаются на арендованных мощностях одного из заводов в расположенном рядом с Петербургом Колпино. Андрей взял на аутсорсинг 5 программистов, которые в постоянном режиме совершенствуют программное обеспечение электронных устройств от Виоланты. Каждый месяц удается выпустить и продать в среднем по 100 электронных камер хранения, каждая из которых включает 36 ячеек.Между тем Андрей увидев, что на этом направлении у него всё в порядке решил не останавливаться на достигнутом, а расширять линейку продуктов выпускаемых его Виолантой и в настоящее время его специалисты разрабатывают и запускают в производство целую линейку востребованных на рынке продуктов. Например, ими производятся автоматы для зарядки мобильных телефонов, удобные постоматы, системы видеонаблюдения, который способны распознавать лица и т.д.К настоящему времени офисы этой компании уже пооткрывались в некоторых странах Европы, в США, Китае и Египте. Число постоянных клиентов достигло почти 100 компаний, среди которых можно выделить торговые сети "Лента", "О Кей" или такую крупную компанию как "Транснефть". Сейчас Виоланта экспортирует свою продукцию в США, Францию, Италию, Испанию и только в прошлом году они поставили им своей продукции на общую сумму в размере 12,5 рублей. А всего выручка за 2016 год у Виоланты приблизилась к 83 млн руб. - помните как Андрей начинал в 2008 году с 800 000 рублей и вот теперь у него такой большой коммерческий успех.Андрей полон идей и оптимизма насчет будущего своего бизнеса. В прошлом году он с деловым визитом посещал США и там он в очередной раз "подсмотрел" новое направление для своего дальнейшего развития. Оказывается в США существует специальный сервис, который позволяет работать с электронными камерами хранения предназначенными только лишь для ключей. Андрей вместе со своими единомышленниками хорошо изучили эти американские камеры хранения и в итоге пришли к выводу, что вполне способны освоить у себя производство аналогов. Под это перспективное дело уже учрежден стартап под названием "Key-Sharing".Согласно виденью Андрея его устройство будет представлять собой терминал, где к заблокированным ячейкам владелец сможет получить доступ после регистрации на сайте специального сервиса через личный кабинет. Система будет видеть и оповещать пользователя о том, что кто и в какое время суток забрал из ячейки конкретный ключ. Уже сейчас выпущена первая пробная партия этого продукта и электронные ячейки хранения ключей проходят своё тестирование, а следующий этап - это монетизация этого стартапа и она будет запущена буквально через пару недель. Андрей вложил в стартап 3 млн рублей собственных средств и надеется окупить их за год-полтора.По словам Андрей это очень перспективное направление в уже недалёком будущем и в США подобные электронные ключницы пользуются большим спросом и даже китайцы пока еще "не пробили" это дело. Дело в том, что внедрив систему Key-Sharing владельцы гостиниц могут отказать от ночных смен администраторов и частично даже от дневных. Также система перекроет нечестным администраторам возможность селить постояльцев отелей в свободный номерной фонд, не проводя их через кассу гостиницы.Отельеры уже сейчас положительно отзываются об этой системе - на рынке услуг гостеприимства сейчас наблюдается явный тренд на автоматизацию, так утверждают они. Если цена системы будет конкурентоспособной, то несомненно они начнут её массово закупать. Ну а дальше есть простор и для разработки следующего поколения систем, для которых совсем не будут нужны какие-либо ключи, так что Андрею и его команде явно без дела сидеть ещё долго не придётся - только давай, успевай откликаться своими оригинальными техническими новшествами на запросы потребителей на этом рынке!По материалам источник

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