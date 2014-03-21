Обучение основам финансовой грамотности. Обсуждение всех нюансов, помогающих добиться успеха. Важная информация Ответить Первый пост Сегодня, 15:05 Сегодня, 15:05 Сегодня, 14:51 #1 Kaneki Любитель

Пол: Мужской Инвестирую в: Другое Регистрация: 07.06.2016 Сообщений: 241 Благодарностей: 26 УГ: 1 КП: 0.095 Как сделать себя известным в сети интернет?

В наши дни крайне трудно хорошо зарекомендовать себя в интернете, хотя это очень важный момент в рекламной компании (допустим) вашего продукта. Среди всех своих конкурентов вы должны выделяться.



Когда вы получаете известность в интернете, у вас, естественно, появляется возможность взимать выгоду для собственного бизнеса из этой популярности. Как минимум, вы можете привлекать еще больше новых клиентов.



Однако популярность не приходит за одну ночь. Как сказал Уоррен Баффет: «Даже если вы очень талантливы и прилагаете большие усилия, для некоторых результатов просто требуется время: вы не получите ребенка через месяц, даже если заставите забеременеть девять женщин». Для становления популярным в интернете требуется очень много работы, и, в нередких случаях, достаточно много времени. Хотя, часто бывает, что определенный контент некоторых пользователей «выстреливает» и они становятся очень популярными буквально за считанные недели. Но везде есть свои нюансы: чем ярче пылает костер, тем быстрее он потухнет.



Ну так вот. Есть несколько способов, которые при определенных условиях могут сделать вас популярным. Что же, давайте их сегодня обсудим.



Начните вести свой блог





Вы можете привлечь аудиторию из Твитера или же из других (подобных) ресурсов. Написание статей - это тоже очень хороший способ найти свою аудиторию. Самый простой пример: написание статей на бизнес форуме «mmgp.ru» .



Главное — это делиться со всеми такими темами, который будет пользоваться спросом. Не менее важно то, что вы должны заниматься своим блогом/написанием статей регулярно. К примеру, я пытаюсь писать статьи хотя бы раз в неделю. Если вы ведете блог о своей повседневной жизни, то делиться новостями рекомендовано каждый день, соответственно.



Нынче популярны видеоблоги, но, зачастую, они имеют несерьезный характер. Умейте анализировать то, какую аудиторию вы сможете привлечь со своим контентом. Думаю вряд ли вам будут интересны дети, ведь в дальнейшим они вряд ли будут пользоваться услугами вашей компании. Хотя, опять же, везде бывают нюансы. Допустим, у вас компания по производству игрушек. В таком случае, самой подходящей для вас аудиторией будут именно дети. Ну, вы поняли: научитесь следить за своей аудиторией.



Так же, с целью подобрать интересный аудитории формат подачи контента, вы можете использовать инфографику — визуальная информация очень часто привлекает внимание пользователей, ведь ее легче усваивать, нежели текстовую. Вы можете взять сложную тему и представить ее таким образом, чтобы в итоге захватить внимания пользователя и донести до него всю важную информацию. Потенциально успешным форматом подачи информации являются подкасты. Это очень удобный формат, ведь он переносим. Он позволит вашим зрителям услышать вас в фактически любой обстановке: в машине, в спортзале, и, в конце концов, за чашечкой чая. Но есть и минус: если вы прослушали несколько ключевых слов, то восстановить смысловую цепочку будет крайне трудно. Опять же, данный вопрос вам следует обдумать.



Создайте рекламный сайт своей компании





Думаю, что данный пункт является самым очевидным, но все же. Если у вас есть определенные навыки в веб-разработке, то напишите сайт сами. Либо, если у вас нет никакого опыта в написании кода, то вы можете использовать CMS (система управления контентом), например, WordPress. Поверьте, там нет ничего сложного, хотя, вам может понадобиться какое-то время на ознакомление с интерфейсом. Но и для этой «проблемы» вы можете найти решение: сейчас на просторах интернета очень много обучающих уроков и нередко среди них попадаются на самом деле годные работы.



Если же у вас уже имеется рекламный сайт, то вы молодец — двигаемся дальше!



Найдите удобный способ коммуникации с вашей аудиторией





Представьте, как дела обстояли лет так 20 назад. Как думаете, легко ли было обычному клиенту связаться с генеральным директором компании? Я уверен, что нет. Но сейчас дела обстоят совсем иначе. Буквально один твит может наладить контакт между генеральным директором и клиентами компании.



Как я говорил ранее, нужно уметь анализировать свою аудиторию и их вопросы. На эти вопросы крайне легко ответить, написав всего-то один твит — это займет меньше минуты времени, но в то же время уничтожит часть сомнений ваших пользователей.



Так же, используя твиты, вы можете показать большому количеству людей свой ум, ответственность и надежность, что, несомненно, «расположит их ближе» к вашей компании.



Используйте SEO и рекламу для продвижения вашего сайта





Думаю, что фактически все знакомы с понятием SEO. Ну так вот, четко определитесь с характером контента, который вы хотите доносить до своей аудитории. Контент должен быть качественным, потому, возможно вам понадобятся услуги копирайтера. В общем, я вам рекомендую углубиться в принципы SEO, дабы понять, почему ваш сайт занимает именно такую позицию в поисковых системах, и, конечно же, как вы можете это исправить.



Реклама — это крайне важный пункт в вашем продвижении. Вам нужно правильно выбрать целевую аудиторию, которая будет интересоваться вашими объявлениями, дабы в дальнейшем они стали клиентами вашей компании. Поверьте, это тоже дело непростое, но и ему можно обучиться. Необходимо время, усилия, и, что очень важно — деньги. Да-да, на рекламу вам будет нужно потратить немалую сумму денег. Но, это уже совсем другой разговор…



Вывод





Как вы поняли, продвижение в сети интернета вполне реально. Вам лишь необходимы определенные знания и умения, которые вы вполне можете приобрести на просторах интернета. Так что, вот так вот. Все только в ваших руках.

Удачи!



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Автор: Kaneki

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru В наши дни крайне трудно хорошо зарекомендовать себя в интернете, хотя это очень важный момент в рекламной компании (допустим) вашего продукта. Среди всех своих конкурентов вы должны выделяться.Когда вы получаете известность в интернете, у вас, естественно, появляется возможность взимать выгоду для собственного бизнеса из этой популярности. Как минимум, вы можете привлекать еще больше новых клиентов.Однако популярность не приходит за одну ночь. Как сказал Уоррен Баффет: «». Для становления популярным в интернете требуется очень много работы, и, в нередких случаях, достаточно много времени. Хотя, часто бывает, что определенный контент некоторых пользователей «выстреливает» и они становятся очень популярными буквально за считанные недели. Но везде есть свои нюансы: чем ярче пылает костер, тем быстрее он потухнет.Ну так вот. Есть несколько способов, которые при определенных условиях могут сделать вас популярным. Что же, давайте их сегодня обсудим.Вы можете привлечь аудиторию из Твитера или же из других (подобных) ресурсов. Написание статей - это тоже очень хороший способ найти свою аудиторию. Самый простой пример: написание статей на бизнес форуме «» .Главное — это делиться со всеми такими темами, который будет пользоваться спросом. Не менее важно то, что вы должны заниматься своим блогом/написанием статей регулярно. К примеру, я пытаюсь писать статьи хотя бы раз в неделю. Если вы ведете блог о своей повседневной жизни, то делиться новостями рекомендовано каждый день, соответственно.Нынче популярны видеоблоги, но, зачастую, они имеют несерьезный характер. Умейте анализировать то, какую аудиторию вы сможете привлечь со своим контентом. Думаю вряд ли вам будут интересны дети, ведь в дальнейшим они вряд ли будут пользоваться услугами вашей компании. Хотя, опять же, везде бывают нюансы. Допустим, у вас компания по производству игрушек. В таком случае, самой подходящей для вас аудиторией будут именно дети. Ну, вы поняли:Так же, с целью подобрать интересный аудитории формат подачи контента, вы можете использовать инфографику — визуальная информация очень часто привлекает внимание пользователей, ведь ее легче усваивать, нежели текстовую. Вы можете взять сложную тему и представить ее таким образом, чтобы в итоге захватить внимания пользователя и донести до него всю важную информацию. Потенциально успешным форматом подачи информации являются подкасты. Это очень удобный формат, ведь он переносим. Он позволит вашим зрителям услышать вас в фактически любой обстановке: в машине, в спортзале, и, в конце концов, за чашечкой чая. Но есть и минус: если вы прослушали несколько ключевых слов, то восстановить смысловую цепочку будет крайне трудно. Опять же, данный вопрос вам следует обдумать.Думаю, что данный пункт является самым очевидным, но все же. Если у вас есть определенные навыки в веб-разработке, то напишите сайт сами. Либо, если у вас нет никакого опыта в написании кода, то вы можете использовать(система управления контентом), например,. Поверьте, там нет ничего сложного, хотя, вам может понадобиться какое-то время на ознакомление с интерфейсом. Но и для этой «проблемы» вы можете найти решение: сейчас на просторах интернета очень много обучающих уроков и нередко среди них попадаются на самом деле годные работы.Если же у вас уже имеется рекламный сайт, то вы молодец — двигаемся дальше!Представьте, как дела обстояли лет так 20 назад. Как думаете, легко ли было обычному клиенту связаться с генеральным директором компании? Я уверен, что нет. Но сейчас дела обстоят совсем иначе. Буквально один твит можетКак я говорил ранее, нужно уметь анализировать свою аудиторию и их вопросы. На эти вопросы крайне легко ответить, написав всего-то один твит — это займет меньше минуты времени, но в то же время уничтожит часть сомнений ваших пользователей.Так же, используя твиты, вы можете показать большому количеству людей свой ум, ответственность и надежность, что, несомненно, «расположит их ближе» к вашей компании.Думаю, что фактически все знакомы с понятием SEO. Ну так вот, четко определитесь с характером контента, который вы хотите доносить до своей аудитории. Контент должен быть качественным, потому, возможно вам понадобятся услуги копирайтера. В общем, я вам рекомендую углубиться в принципы SEO, дабы понять, почему ваш сайт занимает именно такую позицию в поисковых системах, и, конечно же, как вы можете это исправить.Реклама — это крайне важный пункт в вашем продвижении. Вам нужно правильно выбрать целевую аудиторию, которая будет интересоваться вашими объявлениями, дабы в дальнейшем они стали клиентами вашей компании. Поверьте, это тоже дело непростое, но и ему можно обучиться. Необходимо время, усилия, и, что очень важно — деньги. Да-да, на рекламу вам будет нужно потратить немалую сумму денег. Но, это уже совсем другой разговор…Как вы поняли, продвижение в сети интернета вполне реально. Вам лишь необходимы определенные знания и умения, которые вы вполне можете приобрести на просторах интернета. Так что, вот так вот. Все только в ваших руках.-------------------------------------------------Автор:Авторские права на статью принадлежат Ответить Метки бизнес блог, продвижение сайта Войдите , чтобы оставить комментарий. Сегодня, 15:05 Сегодня, 15:05 Опции темы Версия для печати Отправить по электронной почте

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