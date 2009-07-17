Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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True Flip Бесплатная Bitcoin лотерея

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Старый Сегодня, 11:36
#1
Интересующийся
 
Возраст: 27
Регистрация: 25.01.2016
Сообщений: 19
Благодарностей: 0
УГ: 1
КП: 0.000
True Flip Бесплатная Bitcoin лотерея
Всем привет!


Появился новый проект True Flip Bitcoin лотерея

Загадайте 5 чисел из 49
и 1 число из 26
Лотерея строится по принципу популярной
американской лотереи PowerBall, только мы решили
существенно повысить вероятность выигрыша за счет
снижения общего количества стандартных шаров с 75
до 49, что дает примерно в 1.3 раза больше шансов
на победу нежели в государственной лотерее США.
Стоимость 1 билета 0.001BTC

За регистрацию дают 1 бесплатный билет
+1 билет за каждого приглашенного друга (+2% от его выигрыша)



https://trueflip.io


PS. Некого не заманиваю закидывать свои кровные
За регистрацию можно получить бесплатный билет и проверить свою удачу.
Розыгрыш каждый день в 23.00 по МСК
Geek Bitcoin на форуме  
Старый Сегодня, 11:39
#2
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 12,758
Благодарностей: 6,638
УГ: 15
КП: 0.190
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: True Flip Бесплатная Bitcoin лотерея
Цитата:
Уважаемые пользователи!

В соответствии с предписанием ФНС и Роскомнадзора, мы вынуждены приостановить доступ к Trueflip.io на территории Российской Федерации
Хотел глянуть что там, как увидел это сразу расхотел
__________________
Инвестирую тут MONHYIPОТЛИЧНАЯ ПОМОЩЬ В ХАЙП ИНВЕСТИРОВАНИИHyip-Cruiser.com-Лучшие рефбэки,бонусы,страховки
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moskva на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:03
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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