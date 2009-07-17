True Flip Бесплатная Bitcoin лотерея

Всем привет!
Появился новый проект True Flip Bitcoin лотерея
Загадайте 5 чисел из 49
и 1 число из 26
Лотерея строится по принципу популярной
американской лотереи PowerBall, только мы решили
существенно повысить вероятность выигрыша за счет
снижения общего количества стандартных шаров с 75
до 49, что дает примерно в 1.3 раза больше шансов
на победу нежели в государственной лотерее США.
Стоимость 1 билета 0.001BTC
За регистрацию дают 1 бесплатный билет
+1 билет за каждого приглашенного друга (+2% от его выигрыша)
https://trueflip.io
PS. Некого не заманиваю закидывать свои кровные
За регистрацию можно получить бесплатный билет и проверить свою удачу.
Розыгрыш каждый день в 23.00 по МСК