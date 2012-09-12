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Эстония открыла первое в мире цифровое посольство в Люксембурге
Эстония открыла «посольство данных» в Люксембурге. Это означает, что все правила по защите информации, которые действуют в стране, должны распространяться и на ее «цифровое посольство».
Правила о том, что могут делать и чего не могут правительства с персональными данными, регламентируются тем, где эти данные хранятся. Технологические компании хранят информацию на серверах по всему миру, и правительства могут использовать это, чтоб красть личные данные.
Тем не менее, Эстония решила пойти на рискованный шаг и подписала соглашение об открытии «посольства данных» в Люксембурге, пишет Engadget. Фактически, Люксембург выделяет серверную как представительство Эстонии. Таким образом, все права и правила по защите информации, которые действуют в стране, должны распространяться и на ее «цифровое посольство».
После распада СССР Эстония решила вплотную заняться цифровыми технологиями. За последние 20 лет Эстония стала «цифровым раем» — в стране произошел технологический бум. Среди его «героев» — Skype, TransferWise, Kazaa, Fitsme и Playtech.
По материалам hightech.fm