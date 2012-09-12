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Google активно скупает земли, чтобы построить собственный город

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Google активно скупает земли, чтобы построить собственный город
Alphabet, материнская компания Google, сейчас пытается договориться с городскими властями Сан-Хосе (Калифорния) о земле под расширение своего кампуса. На днях члены городского совета проголосовал 10 голосами против 1 за то, чтобы провести переговоры по продаже компании 16 участков земли в районе станции Diridon Caltrain.

План состоит в том, чтобы возвести на участке площадью порядка 70 га офисные и жилые здания (около 3000 домов), R&D- и торговые центры, создать дополнительные 20 000 рабочих мест. Также планируется создать в этом районе масштабный транспортный узел. «Экстраординарная архитектура, урбанистический дизайн, экологичность, торговая инфраструктура и активные публичные пространства станут отличительными признаками городка Google», — говорится в письме, подготовленном членами городского совета для заседания, где решался этот вопрос.

Google и ее партнеры занимались скупкой земли в регионе уже многие месяцы. Две партнерские инвесторские группы уже инвестировали в недвижимость региона более $130 млн.

Пока что нельзя сказать, как будет выглядеть «город Google»: весь проект сейчас на стадии закупки земли и компания еще не показывала планы на строительство. Городские власти проект всецело поддерживают, а вот жители побаиваются, что проект может лишить малообеспеченных жителей крыши над головой и негативно скажется на общей доступности жилья в регионе.

С другой стороны, создание крупного транспортного хаба в Сан-Хосе может частично помочь в проблеме с перегретыми ценами на жилье в районе Долины, поскольку позволит сотрудниками компаний из Долины быстрее добираться до регионов, где жилье дешевле.
По материалам AIN.UA
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