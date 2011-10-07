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Три шага перед покупкой биткойнов

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Старый Сегодня, 11:15
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Три шага перед покупкой биткойнов
Три шага перед покупкой биткойнов



Несколько последних публикаций на тему биткойнов и криптовалютного рынка в целом получили много отзывов от читателей.

И поскольку многие решили засучить рукава и войти на рынок, мы решили дать три простых совета новичкам Биткойн-сферы.

Начинайте с малого

Из личного опыта, я настоятельно рекомендую желающим купить биткойны начинать с небольших вложений… не больше стоимости одного биткойна, что на сегодня составляет почти $3 тыс. (Если хотите, можете купить меньше одного биткойна).

Процесс покупки, пересылки и хранения биткойнов отличается от традиционного онлайн-банкинга и инвестирования. Если, например, вы отправите биткойны по неверному адресу, вы не сможете просто позвонить в банк и отменить транзакцию. Поэтому критически важно сперва познакомиться с механизмом покупки и пересылки биткойнов на относительной небольшой сумме, и лишь потом её повышать.

Записывайте всё

Как ни парадоксально, хотя Биткойн – это современнейшая технология, вам следует записывать всю информацию о своих биткойнах в офлайне. То есть, придётся использовать ручку и бумагу или хотя бы документ Microsoft Word, который можно распечатать.

Для хранения и отправки/получения биткойнов необходимо завести электронный кошелёк. Именно здесь вы будете «держать» ваши биткойны.

У кошелька есть публичный ключ (который может иметь следующий вид: 1GwV7fPX97hmavc6iNrUZUogmjpLPrPFoE), куда и пересылаются биткойны. Это нечто вроде имени счёта.

Кроме того есть и приватный ключ. Это может быть либо буквенно-цифровой ряд, похожий на вышеприведённый пример публичного ключа, либо длинная последовательность случайных слов, сгенерированных кошельком. Это «пароль», который используется для доступа к кошельку.

В любом случае, у надежных кошельков нет опции «Вспомнить пароль». Потеряв или забыв приватный ключ, вы утратите доступ к кошельку. И потеряете инвестиции. Точка.

Я всё записываю и распечатываю скриншоты (т. е. то, что отображается на экране).

Не храните деньги на бирже

Для того чтобы конвертировать наличные в биткойны, вам необходимо открыть аккаунт на бирже.

Обычно это занимает несколько дней, потому что бирже понадобится провести процедуру «знай своего клиента» (KYC). То есть, биржа проведет стандартную верификацию личности, чтобы знать, кто вы, и удостовериться, что вы не находитесь в розыске.

После открытия счёта, его можно пополнять банковским переводом – или в некоторых случаях с помощью кредитной карты, – и затем покупать биткойны.

Если биржу, на которой вы купили (и оставили) биткойны, взломают, вы можете потерять деньги. Такое случалось в нескольких резонансных случаях.

Например, в 2014 г. биткойн-биржа Mt. Gox, на которую в то время приходилось почти 70% всего объёма торгов BTC, заявила о банкротстве из-за пропажи 750 тыс. клиентских биткойнов. По текущим ценам это $1,5 млрд.

Самое безопасное место для хранения биткойнов – личный кошелёк. Узнайте, какие бывают типы bitcoin-кошельков, и как ими пользоваться.

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