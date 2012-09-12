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Нефть пала жертвой добычи

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Нефть пала жертвой добычи
Пятую неделю подряд нефть завершает торги снижением котировок. В пятницу цена нефти Brent закрепилась возле отметки $45 за баррель, потеряв за неделю 4,6%. Наращивание добычи Ливией и Нигерией, а также высокая буровая активность в США привели к возвращению цен на нефть к минимальным уровням с ноября прошлого года. В проигрыше оказался российский рубль, продемонстрировавший худшую динамику среди всех мировых валют на текущей неделе.

На этой неделе стоимость европейского сорта нефти Brent впервые с ноября 2016 году опускалась ниже уровня $45 за баррель. По данным агентства Reuters, в ходе торгов среды стоимость ближайшего контракта североморской нефти Brent опускалась до отметки $44,35 за баррель — минимальное значение с 14 ноября прошлого года. Даже с учетом последующего отскока на 2,1% по итогам пятничных торгов цены на нефть закрепились возле отметки $45,2 за баррель, что на 4,3% ниже значений закрытия прошлой пятницы. За пять недель непрерывного снижения стоимость европейской нефти уменьшилась почти на 16%. Это самый продолжительный период снижения с лета 2015 года, тогда за шесть недель цены упали на 23%, до $48,5 за баррель.

Как и два года назад, причиной снижения нефтяных котировок стало беспокойство инвесторов относительно избыточного предложения нефти на мировом рынке. По словам стратега по операциям на сырьевых рынках Sberbank Investment Research Михаила Шейбе, медвежью услугу рынку оказали неожиданный масштаб и синхронность роста добычи нефти в Нигерии и Ливии. Обе страны входят в ОПЕК, но, в отличие от большинства членов картеля, они освобождены от выполнения соглашения о заморозке добычи нефти, которое было продлено 25 мая. За май эти страны увеличили экспорт нефти на 0,33 млн баррелей в сутки. «Рынок уверен, что шансы на возникновение структурного дефицита на рынке невелики, пока эти страны остаются вне рамок соглашения»,— отмечает господин Шейбе.

Эффект растущей добычи Ливии и Нигерии усиливают сообщения о буровой активности в США. По последним данным Baker Hughes, число действующих буровых установок в США за первые две недели увеличилось на 25 единиц — до 747, что сопоставимо с показателем за весь май. Это может свидетельствовать об устойчивости отрасли, которая смогла приспособиться к низким ценам на нефть. «Динамичность сланцевой индустрии, процессы в которой напоминают промышленные, заставляет текущие цены на нефть следовать фактору себестоимости быстрее и более плотно, чем исторически»,— отмечает глава отдела анализа сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер.

В таких условиях объем добычи нефти в США поднялся до 9,350 млн баррелей в сутки — самого высокого уровня с августа 2015 года.

Впрочем, падение цен на нефть существенно ниже уровня $50 должно снизить ажиотаж вокруг бурения новых скважин на сланцевых месторождениях, считают аналитики, хотя это не приведет к быстрому уменьшению добычи в США. По оценкам Михаила Шейбе, с момента ввода буровой установки в эксплуатацию до того момента, когда соответствующие объемы начинают отражаться в статистике нефтедобычи, проходит приблизительно пять месяцев. «Исходя из этого обстоятельства, можно предположить, что предложение в США будет расти еще пять месяцев, независимо от того, какой будет динамика цен на нефть в оставшуюся часть года»,— отмечает Михаил Шейбе. По словам Норберта Рюкера, рынку еще предстоит пережить резкий рост предложения, вызванный активным увеличением количества буровых установок за последние несколько месяцев.

Падение цен на нефть к многомесячным минимумам негативно сказалось на российском валютном рынке. В среду курс доллара на московской бирже впервые с начала февраля поднялся выше уровня 60 руб./$, достигнув отметки 60,43 руб./$. По итогам пятничных торгов курс стабилизировался возле уровня 59,45 руб./$, что на 1,7 руб. выше закрытия прошлой недели. Курс евро прибавил за неделю около 2 руб., поднявшись до отметки 66,60 руб./€. Столь стремительно курс американской валюты не рос с начала ноября 2016 года (после победы в президентской гонке Дональда Трампа курс вырос за неделю на 2,14 руб.— до 65,72 руб./$). Европейская валюта не показывала такой динамики с июля прошлого года, когда подорожала на 2,68 руб.— до 73,83 руб./$.

В результате снижения последних дней российский рубль оказался в числе аутсайдеров среди валют развивающихся стран. По данным агентства Bloomberg, за пять дней российская валюта ослабила свои позиции относительно доллара и евро на 3% и по этому показателю заняла первое место среди всех мировых валют. Сопоставимое снижение продемонстрировал только катарский риал, которые потерял и в американской, и европейской валюте 2,6%. Большинство остальных валют развивающихся стран снизились на 0,2–1%. По словам аналитика Юникредитбанка Анны Богдюкевич, дополнительным фактором риска для рубля выступает ужесточение финансовых санкций в отношении России со стороны США. «Однако при относительной стабилизации цен на нефть в ближайшие дни диапазон колебания курса доллара имеет шанс вернуться к уровню 59 руб./$»,— считает она.

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