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ПИК поделится с акционерами

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ПИК поделится с акционерами
Крупнейший российский застройщик жилья — группа ПИК после трехлетнего перерыва может вернуться к выплате дивидендов, направляя на них не менее 30% чистого потока денежных средств от операционной деятельности. По итогам 2016 года размер этих выплат мог бы составить 8,5 млрд руб.

Группа ПИК утвердила новую дивидендную политику, сообщил источник “Ъ”, знакомый с ситуацией. По его словам, в качестве дивидендов дважды в год будет распределяться не менее 30% чистого потока денежных средств от операционной деятельности (показатель OCF, включающий поступление от продаж прошедшего года за вычетом расходов на операционную деятельность). В ПИК подтвердили эту информацию. Впервые эта формула будет применена для расчета дивидендов за полный 2017 год, уточнил советник президента ПИК Александр Должич. Эта выплата, соответственно, состоится во втором квартале 2018 года.

Группа ПИК была создана в 1994 году Кириллом Писаревым и Юрием Жуковым, но в кризис 2008 года партнеры компанию потеряли. Сейчас крупнейший владелец ПИК Сергей Гордеев, контролирующий 29,9% компании, держателем 16% выступает Александр Мамут, 9,8% — у Микаила Шишханова, 7,6% квазиказначейские акции, 36,7% в свободном обращении. Компания считается крупнейшим девелопером России: в 2016 году построила 0,9 млн кв. м жилой недвижимости, с момента основания — 16 млн кв. м. Выручка ПИК по итогам 2016 года составила 60,09 млрд руб., чистая прибыль — 20,47 млрд руб.

Летом этого года группа завершила делистинг с Лондонской биржи. Сейчас ее акции торгуются только на Московской бирже. Вчера капитализация компании составила 198,083 млрд руб. Стоимость акции на момент закрытия торгов оценивалась в 300,4 руб. ПИК провела IPO в 2007 году, но с тех пор дивиденды выплачивала лишь однажды, в 2014 году, потратив 2,75 млрд руб. из нераспределенной прибыли прошлых лет (4,16 руб. на акцию).

Александр Должич рассказывает, что последние несколько лет средства уходили на ускоренное погашение долга и развитие новых проектов. «В этом году появилось понимание, что у компании формируется избыточный денежный поток»,— объясняет он. Решение о формировании новой дивидендной политики ПИК приняла в марте. «С тех пор мы провели анализ аналогичных программ других игроков реального сектора: большинство девелоперских компаний сейчас рассчитывают дивиденды от чистой прибыли»,— объясняет господин Должич. По его словам, основная проблема чистой прибыли — большая доля «бумажных составляющих»: например, средства от реализации недвижимости. «Обычно они включаются в прибыль через три года и к моменту выплаты акционерам уже потрачены, в результате для дивидендов компании приходится брать кредит либо отдельно прописывать, какие статьи прибыли не учитываются при их расчете»,— добавил господин Должич.

Аналитик Sberbank CIB Юлия Гордеева называет доводы ПИК обоснованными, но объясняет, что для многих компаний расчет дивидендов от прибыли не проблема. «Ритейлеры признают прибыль в том же году, что и получают выручку, эти периоды совпадают и у некоторых девелоперов, например Raven Russia»,— отмечает она. Старший аналитик BCS Global Markets Марат Ибрагимов уверен, что новая схема повысит инвестиционную привлекательность ПИК, так как OCF намного более понятный и прогнозируемый показатель.

По расчетам Александра Должича, если бы дивиденды по новым правилам выплачивались по итогам 2016 года, их общая сумма составила бы 8,5 млрд руб. (примерно 12,9 руб. на акцию). Для сравнения: группа ЛСР по итогам 2016 года приняла решение направить на выплату дивидендов 8 млрд руб. (78 руб. на акцию), Etalon по итогам второго полугодия прошлого года выплатил $0,107 на акцию. По итогам 2017 года ПИК рассчитывает реализовать 1,7–1,9 млн кв. м жилья и получить денежные поступления в размере 190–200 млрд руб.

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