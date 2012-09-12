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Имя: Сергей Пол: Мужской Адрес: Планета земля Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 12.09.2012 Сообщений: 12,758 Благодарностей: 6,638 УГ: 15 КП: 0.190 подарки награды Пайщики СУ-155 выезжают из Щербинки



Минстрой России одобрил предложение о денежных выплатах пайщикам проекта, который пыталась реализовать в Щербинке группа СУ-155, находящаяся в сложном финансовом положении, рассказали два собеседника “Ъ” из числа чиновников. Представитель министерства это подтвердил. В материалах, подготовленных к профильному совещанию по стройке в Щербинке (“Ъ” с ними ознакомился), указано, что на выплаты потребуется 865,7 млн руб. В двух корпусах продано 288 из 919 квартир, 265 квартир приобрели физические лица. Юридическим лицам компенсация не предусмотрена. Для осуществления выплат будет задействована следующая схема: дочерняя компания «РК-Строй» (структура банка «Российского капитала», отвечающего за достройку домов СУ-155) выкупит требования по передаче жилых помещений у пайщиков, которые получат деньги. Выкупать будут только требования, включенные в реестр требований к СУ-155 и утвержденные судом. В «Российском капитале» уточнили, что в реестре 59 требований по передаче жилья в Щербинке на общую сумму 166,5 млн руб. Средства на приобретение прав участники цепочки получат за счет докапитализации банка и задействованных в этой схеме структур.



Вернуть деньги покупателям в Щербинке предложил Москомстройинвест: достроить дома оказалось невозможно, так как ООО «Грандилекс» (собственник земли, на которой планировался проект) отказалось продавать участок по цене, которую был готов заплатить «Российский капитал». По данным “Ъ”, банк был готов заплатить за участок, на котором по действующему назначению можно строить только промышленные объекты, 350 млн руб., а «Грандилекс» хотел 530 млн руб. единовременно. Кроме того, рассчитаться с пайщиками по ранее заключенным договорам дешевле, чем достраивать дома. В материалах к совещанию указано, что на строительство проекта (это займет еще три года) потребуется 1,78 млрд руб., а выручка от продажи свободных квартир составит 1,67 млрд руб.



О том, что СУ-155 продает квартиры в Щербинке в незаконно строящемся доме, Москомстройинвест предупреждал еще летом 2015 года: жилищно-строительные кооперативы (ЖСК) «Губернский» и «Зодчий» заключали договоры с пайщиками о покупке квартир в жилом комплексе без разрешительных документов. Ранее «Метриум Групп» оценивала, что жилье в этом проекте стоило от 79,5 тыс. до 98 тыс. руб. за 1 кв. м с учетом дисконта в 5%, с которым обычно продают ЖСК на начальном этапе стройки. Продажи в этом проекте остановились гораздо позже, чем стройка,— работы прекратились весной 2015 года, после штрафа Москомстройинвеста.



В инициативной группе пайщиков сообщили “Ъ”, что знают об одобрении выплат, но пока рано считать проблему решенной, так как срок для получения денег до сих пор не установлен. «О том, что, скорее всего, мы получим компенсацию, говорят с апреля этого года»,— рассказал собеседник “Ъ”. В пресс-службе «Российского капитала» сообщили, что банк, возможно, приступит к выплатам пайщикам в третьем квартале 2017 года.



В Москомстройинвесте удовлетворены принятием принципиального решения по проекту в Щербинке. Проект в Щербинке единственный из шести московских строек Су-155, в отношении которого было принято решение вернуть пайщикам деньги. В Нагатино-Садовниках, Фили-Давыдково, Северном Чертаново и Новых Черемушках город способствовал оформлению необходимых для окончания проектов документов. На улице Бочкова, на месте завода «Калибр», будет строить Capital Group, добровольно взявшая на себя обязательства перед покупателями.



Источник Федеральные чиновники наконец определились, как решить судьбу одной из самых проблемных строек разорившейся группы СУ-155 — жилого комплекса в московской Щербинке. Покупатели получат деньги обратно, так как достроить дома невозможно из-за разногласий с собственником земли. Пайщики считают, что радоваться рано: срок проведения выплат до сих пор не определен.Минстрой России одобрил предложение о денежных выплатах пайщикам проекта, который пыталась реализовать в Щербинке группа СУ-155, находящаяся в сложном финансовом положении, рассказали два собеседника “Ъ” из числа чиновников. Представитель министерства это подтвердил. В материалах, подготовленных к профильному совещанию по стройке в Щербинке (“Ъ” с ними ознакомился), указано, что на выплаты потребуется 865,7 млн руб. В двух корпусах продано 288 из 919 квартир, 265 квартир приобрели физические лица. Юридическим лицам компенсация не предусмотрена. Для осуществления выплат будет задействована следующая схема: дочерняя компания «РК-Строй» (структура банка «Российского капитала», отвечающего за достройку домов СУ-155) выкупит требования по передаче жилых помещений у пайщиков, которые получат деньги. Выкупать будут только требования, включенные в реестр требований к СУ-155 и утвержденные судом. В «Российском капитале» уточнили, что в реестре 59 требований по передаче жилья в Щербинке на общую сумму 166,5 млн руб. Средства на приобретение прав участники цепочки получат за счет докапитализации банка и задействованных в этой схеме структур.Вернуть деньги покупателям в Щербинке предложил Москомстройинвест: достроить дома оказалось невозможно, так как ООО «Грандилекс» (собственник земли, на которой планировался проект) отказалось продавать участок по цене, которую был готов заплатить «Российский капитал». По данным “Ъ”, банк был готов заплатить за участок, на котором по действующему назначению можно строить только промышленные объекты, 350 млн руб., а «Грандилекс» хотел 530 млн руб. единовременно. Кроме того, рассчитаться с пайщиками по ранее заключенным договорам дешевле, чем достраивать дома. В материалах к совещанию указано, что на строительство проекта (это займет еще три года) потребуется 1,78 млрд руб., а выручка от продажи свободных квартир составит 1,67 млрд руб.О том, что СУ-155 продает квартиры в Щербинке в незаконно строящемся доме, Москомстройинвест предупреждал еще летом 2015 года: жилищно-строительные кооперативы (ЖСК) «Губернский» и «Зодчий» заключали договоры с пайщиками о покупке квартир в жилом комплексе без разрешительных документов. Ранее «Метриум Групп» оценивала, что жилье в этом проекте стоило от 79,5 тыс. до 98 тыс. руб. за 1 кв. м с учетом дисконта в 5%, с которым обычно продают ЖСК на начальном этапе стройки. Продажи в этом проекте остановились гораздо позже, чем стройка,— работы прекратились весной 2015 года, после штрафа Москомстройинвеста.В инициативной группе пайщиков сообщили “Ъ”, что знают об одобрении выплат, но пока рано считать проблему решенной, так как срок для получения денег до сих пор не установлен. «О том, что, скорее всего, мы получим компенсацию, говорят с апреля этого года»,— рассказал собеседник “Ъ”. В пресс-службе «Российского капитала» сообщили, что банк, возможно, приступит к выплатам пайщикам в третьем квартале 2017 года.В Москомстройинвесте удовлетворены принятием принципиального решения по проекту в Щербинке. Проект в Щербинке единственный из шести московских строек Су-155, в отношении которого было принято решение вернуть пайщикам деньги. В Нагатино-Садовниках, Фили-Давыдково, Северном Чертаново и Новых Черемушках город способствовал оформлению необходимых для окончания проектов документов. На улице Бочкова, на месте завода «Калибр», будет строить Capital Group, добровольно взявшая на себя обязательства перед покупателями.

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