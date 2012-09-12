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Государству велели отвечать за свои ошибки

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Государству велели отвечать за свои ошибки
Конституционный суд (КС) запретил государству отнимать у добросовестного покупателя проданную ему мошенниками недвижимость, признав при этом оспариваемую ст. 302 Гражданского кодекса (ГК) соответствующей Основному закону. Как пояснил судья КС Сергей Казанцев, добросовестный покупатель не может знать о нарушении закона, если право собственности государства не отражается в ЕГРН. Дело заявителя Александра Дубовца, которого московские власти выселили из квартиры и добились передачи ее городу, КС велел пересмотреть.

Заслуженный строитель Александр Дубовец оспорил в КС ст. 302 ГК. Он стал последним покупателем в цепочке договоров купли-продажи квартиры не имевшего наследников москвича, умершего в 1994 году, которой завладели по поддельному свидетельству наследства и перепродавали мошенники (их вина была признана судом в 2013 году). В 2015 году московские власти добились выселения заявителя и передачи квартиры Москве, с чем согласился, несмотря на возражения Генпрокуратуры, Верховный суд. Заявитель настаивал, что власти должны отвечать за надежность санкционированных ими сделок с недвижимостью и не могут утверждать, что объект украден у государства, поскольку все сделки проверяются и регистрируются госорганами. Как писал “Ъ” 4 июня, КС решил рассмотреть дело после того, как жалобу господина Дубовца коммуницировал Европейский суд по правам человека, который уже принимал сторону пострадавших в аналогичных ситуациях.
Почему власти были готовы вступиться за добросовестных приобретателей жилья еще 2 года назад

Саму ст. 302 ГК суд признал конституционной, однако, как пояснил судья-докладчик Сергей Казанцев, в данной ситуации «имеет принципиальное значение, как собственник в лице государства своим имуществом распорядился». Как отметили в КС, речь идет только о жилом имуществе и случаях, когда одной из сторон выступает государство, а спорное имущество является выморочным (переходит государству за отсутствием наследников.— “Ъ”). Ст. 302 ГК, резюмировал суд, не учитывает «ненадлежащего исполнения своих обязанностей компетентными органами публичной власти», которые не приняли своевременных мер для регистрации выморочного имущества, а его истребование у добросовестного приобретателя «не должно происходить без учета факта государственной регистрации права собственности на жилое помещение».

По словам судьи Казанцева, если имущество еще до конечного покупателя было каким-то образом зарегистрировано другим приобретателем, уже неважно, добросовестный он был или нет. В случае же если конечный покупатель на основе данных ЕГРН убедился, что имущество выбыло из собственности продавца, и оформил приобретение на себя, то изъятие у него собственности недопустимо, потому что он не мог знать о нарушении закона. «Государство является собственником. Но собственность обязывает. Госорган должен был установить наличие своего имущества и зарегистрировать его. Если бы эта квартира была зарегистрирована государством, то маловероятно, что мошенники смогли бы им воспользоваться и подделать документы»,— пояснил судья. Дело Александра Дубовца подлежит пересмотру, и суду, по словам господина Казанцева, предстоит установить, была ли проявлена государством в этом деле надлежащая заботливость.
Чего ждали от слушаний в КС по этому вопросу

Напомним, урегулировать эту проблему президент Владимир Путин поручил еще в 2015 году (см. “Ъ” от 12 августа 2015 года) после встречи с Общественной палатой (ОП). В подписанном заместителем главы Исследовательского центра частного права при президенте Лидией Михеевой отзыве ОП по делу говорится, что палата за последние три года получила около 400 обращений добросовестных приобретателей, у которых по схожему сценарию изъято жилье. «Решение КС защищает всех собственников: крайне важно быть уверенным в основании приобретения права. При покупке мы опираемся на данные ЕГРН и исходим из презумпции их достоверности. Реестр должны вести не с точки зрения штампованности, он должен вестись из проверенных и достоверных данных, а иначе мы просто подрываем доверие к власти»,— сказала вчера “Ъ” госпожа Михеева. Впрочем, она отметила, что проблема гораздо шире: в каких-то ситуациях речь идет о приватизации с нарушениями, недвижимость несколько раз перепродается, а изымается у последнего собственника. Госпожа Михеева также упомянула случаи, когда, к примеру, земельный участок оказался в особо охраняемой природной зоне или на месте прохода трубопровода. Московская «ночь длинных ковшей» — «звено той же цепи», говорит адвокат.

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