10 причин для роста цены биткоина в 2017 году

Ещё несколько недель назад, прогнозируя цену на биткоин, эксперты предполагали, что она достигнет 3000 долларов к концу года. Однако заканчивается только июнь, а биткоин подступил к отметке 3000 долларов еще в начале месяца



В данной статье приведены мнения о дальнейшем движении цены на биткоин нескольких известных криптовалютных специалистов, среди которых топ-менеджеры Global Advisors Bitcoin Investment Fund, биржи Gemini, BNP Paribas, Société Générale, Alphabit.Fund и других крупных компаний.



Юридическое признание в Японии



Одной из главных причин крупнейшего в этом году скачка цены на биткоин стало его официальное признание в качестве платежного средства в Японии. На фоне расцвета японского криптовалютного рынка другие страны тоже смягчают своё отношение к использованию криптовалют.



Директор Global Advisors Bitcoin Investment Fund, Дэниэл Мастерс, утверждает:



Цитата: «Наша цель, заявленная в декабре 2015 года, остаётся той же самой – достичь отметки в 4 400 долларов к концу 2017 года. Могу сказать, что за последним скачком цены стоят очевидные причины. Главным образом, это положительное законодательство в Японии и Австралии, и соответствующие высокие объёмы торгов».



Отмена двойного налогообложения в Австралии



Правительство Австралии пытается решить проблему двойного налогообложения криптовалюты уже несколько лет. В итоге было принято решение с июля 2017 года отказаться от налога на товары и услуги при покупках криптовалют, в том числе биткоина.



К началу июля криптовалютные трейдеры ожидают ещё одно повышение цены на биткоин, а австралийские криптовалютные компании, переместившиеся за границу, задумываются о возвращении домой.



Бум ICO



Рост количества и объемов предпродаж токенов (ICO) сделало инвестиции в отрасль намного надёжнее. Общая капитализация криптовалютного рынка уже превысила 100 миллиардов долларов США и продолжает расти.



Адам Норри считает, что вливание в индустрию новых средств также является причиной для роста курса биткоина. Дэниэл Мастерс отмечает:



Цитата: «Думаю, что мы наблюдаем возникновение нового сценария использования цифровых активов, в том числе и биткоина. Начиная с появления биткоина в 2009 году считалось, что цифровые активы изначально могли решить проблемы валют. С появлением закрытых блокчейнов мы увидели решения, созданные в связи с проблемами в торговле и расчетах. А сейчас с появлением рынка ICO мы перешли новый этап, когда цифровые активы могут решить проблемы формирования капитала». Китайские биржи возобновили вывод биткоинов



Напомним, в феврале НБК наложил ограничения на деятельность китайских криптовалютных бирж. Вскоре после этого крупнейшие биржи остановили вывод средств. Такая ситуация продолжалась вплоть до июня, когда вывод возобновился.



По мнению Адама Норри, этот факт также повлиял на рост цен:



Цитата: «… То, что китайские биржи возобновили вывод биткоинов, а следовательно и доверие к торговле в регионе стало вновь расти, позитивно повлияло на цену». Популяризация



Все вышеуказанные причины способствуют популяризаци биткоина в мире. Чем больше людей узнают о преимуществах криптовалюты, тем быстрее идёт её распространение. Трейдер и разработчик Делл Дженсен (Dell Jensen) комментирует ситуацию следующим образом:



Цитата: «Мы всё ещё находимся на ранней стадии принятия, поэтому основные скачки ещё только должны произойти. Всё ещё только начинается. Думаю, что к 2018 году цена на биткоин достигнет отметки в 4-5 тысяч долларов. Это экспоненциальный процесс». Криптовалютные спекулянты



С другой стороны, стремительный рост цены на биткоин часто связывают со спекуляциями на криптовалютьных рынках, особенно в Китае. Инженер-программист компании Otonomos, Джоэл Хуберт (Joël Hubert), говорит:



Цитата: «Мы наблюдаем, как на сцену выходит новая волна спекулянтов: в целом, я бы назвал их приятелями, которые до этого инвестировали в крипто, а сейчас хотят присоединиться к веселью».



Спрос постоянно растущей группы инвесторов



По словам Дэниэла Мастерса, мы наблюдаем повышение спроса со стороны непрерывно растущей группы инвесторов, которые рассматривают биткоин как полезный хедж при создании портфеля.

Соучредитель компании Bity, Алексис Руссел (Alexis Roussel) дал следующий комментарий по ситуации:



Цитата: «Цене биткоина и эфира всё ещё есть куда расти, поскольку инфляционные активы из старой экономики перемещаются в криптоэкономику». Инвестиции от семейных фирм и хедж-фондов



Специалист по электронной торговле и блокчейну Маттиа Рицци (Mattia Rizzi) отмечает, что повышенный интерес к блокчейну со стороны крупных финансовых компаний (Santander, JPMorgan и т. д.) побуждает инвесторов покупать криптовалюту. Он также считает, что некоторые семейные фирмы и хедж-фонды в США начали инвестировать небольшие части своих портфелей в биткоин, и это также является важной причиной для роста цены на криптовалюту.



Активность СМИ



Лежащая в основе биткоина технология - блокчейн – всё больше используется в разных отраслях менеджмента и управления. Каждую неделю на рынке появляются новые блокчейн-проекты. Однако, принятие и понимание новых финансовых технологий невозможно без участия СМИ, а это, в свою очередь, играет на руку биткоину.



Растущая сложность майнинга



Маттиа Рицци говорит, что причиной роста цены на биткоин является также постоянное повышение сложности майнинга. На данный момент она уже превысила 700 000 000 000 и продолжает расти.

С ним соглашается основатель майнинговой и трейдинговой компании Twixsoft, Владимир Лялин.



По его мнению, цена биткоина продолжит расти, и для этого есть 10 основных причин:

Недостаток ликвидности и непрозрачность ценообразования Быстрая адаптация биткоина в Японии Общий рост принятия блокчейна и криптовалют Биткоин является целевым ориентиром отрасли Популяризация биткоина Стремительный рост сложности майнинга Сохранение волатильности Общий тренд вверх при наличии откатов Ограниченное предложение Перегруженность сети.

Источник Ещё несколько недель назад, прогнозируя цену на биткоин, эксперты предполагали, что она достигнет 3000 долларов к концу года. Однако заканчивается только июнь, а биткоин подступил к отметке 3000 долларов еще в начале месяцаВ данной статье приведены мнения о дальнейшем движении цены на биткоин нескольких известных криптовалютных специалистов, среди которых топ-менеджеры Global Advisors Bitcoin Investment Fund, биржи Gemini, BNP Paribas, Société Générale, Alphabit.Fund и других крупных компаний.Одной из главных причин крупнейшего в этом году скачка цены на биткоин стало его официальное признание в качестве платежного средства в Японии. На фоне расцвета японского криптовалютного рынка другие страны тоже смягчают своё отношение к использованию криптовалют.Директор Global Advisors Bitcoin Investment Fund, Дэниэл Мастерс, утверждает:Инвестиционный консультант и управляющий портфелей компании Bistocks, Адам Норри (Adam Norrie) также указывает на узаконивание биткоина в Японии в качестве первостепенной причины, повлиявшей на рост его курса.Правительство Австралии пытается решить проблему двойного налогообложения криптовалюты уже несколько лет. В итоге было принято решение с июля 2017 года отказаться от налога на товары и услуги при покупках криптовалют, в том числе биткоина.К началу июля криптовалютные трейдеры ожидают ещё одно повышение цены на биткоин, а австралийские криптовалютные компании, переместившиеся за границу, задумываются о возвращении домой.Рост количества и объемов предпродаж токенов (ICO) сделало инвестиции в отрасль намного надёжнее. Общая капитализация криптовалютного рынка уже превысила 100 миллиардов долларов США и продолжает расти.Адам Норри считает, что вливание в индустрию новых средств также является причиной для роста курса биткоина. Дэниэл Мастерс отмечает:Напомним, в феврале НБК наложил ограничения на деятельность китайских криптовалютных бирж. Вскоре после этого крупнейшие биржи остановили вывод средств. Такая ситуация продолжалась вплоть до июня, когда вывод возобновился.По мнению Адама Норри, этот факт также повлиял на рост цен:Все вышеуказанные причины способствуют популяризаци биткоина в мире. Чем больше людей узнают о преимуществах криптовалюты, тем быстрее идёт её распространение. Трейдер и разработчик Делл Дженсен (Dell Jensen) комментирует ситуацию следующим образом:С другой стороны, стремительный рост цены на биткоин часто связывают со спекуляциями на криптовалютьных рынках, особенно в Китае. Инженер-программист компании Otonomos, Джоэл Хуберт (Joël Hubert), говорит:С ним соглашаются другие эксперты, указывая на то, что чем больше людей высказывают желание приобрести криптовалюту, тем выше растёт её цена.По словам Дэниэла Мастерса, мы наблюдаем повышение спроса со стороны непрерывно растущей группы инвесторов, которые рассматривают биткоин как полезный хедж при создании портфеля.Соучредитель компании Bity, Алексис Руссел (Alexis Roussel) дал следующий комментарий по ситуации:Специалист по электронной торговле и блокчейну Маттиа Рицци (Mattia Rizzi) отмечает, что повышенный интерес к блокчейну со стороны крупных финансовых компаний (Santander, JPMorgan и т. д.) побуждает инвесторов покупать криптовалюту. Он также считает, что некоторые семейные фирмы и хедж-фонды в США начали инвестировать небольшие части своих портфелей в биткоин, и это также является важной причиной для роста цены на криптовалюту.Лежащая в основе биткоина технология - блокчейн – всё больше используется в разных отраслях менеджмента и управления. Каждую неделю на рынке появляются новые блокчейн-проекты. Однако, принятие и понимание новых финансовых технологий невозможно без участия СМИ, а это, в свою очередь, играет на руку биткоину.Маттиа Рицци говорит, что причиной роста цены на биткоин является также постоянное повышение сложности майнинга. На данный момент она уже превысила 700 000 000 000 и продолжает расти.С ним соглашается основатель майнинговой и трейдинговой компании Twixsoft, Владимир Лялин.По его мнению, цена биткоина продолжит расти, и для этого есть 10 основных причин:

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