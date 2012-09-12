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Проезд в киевском метро можно будет оплатить онлайн

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Проезд в киевском метро можно будет оплатить онлайн
Киевский метрополитен постепенно переходит на безналичные методы оплаты проезда

В планах Киевского метрополитена внедрить возможность оплаты проезда онлайн или через уличные платежные терминалы.


Чтобы внедрить такой сервис, необходимо, чтобы проездные билеты были привязаны к конкретному пассажиру, уточнил Брагинский.

Напомним, на станциях метро уже начали устанавливать турникеты, которые работают исключительно с картами. До конца 2017 года предприятие планирует полностью отказаться от жетонов. Пользователи получат от этого максимум выгоды, уверены в метрополитене, ведь пополнить карту можно быстро, не тратя времени на простаивание в очередях. Также, такой метод оплаты позволяет пассажирам экономить на оплате поездок.
__________________
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