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Назван самый дорогой для проживания иностранцев город - опрос
По дороговизне жизни Рига занимает 126-е место в мире, опережая по этому показателю столицы двух других государств Балтии – Таллин и Вильнюс, свидетельствует исследование, проведенное международной консалтинговой компанией “Mercer Human Resource Consulting” о дороговизне жизни по оценке сотрудников зарубежных компаний в 209 городах мира.
Самым дорогим с точки зрения проживания в этом году городом признана Луанда (столица Анголы). На втором месте оказался лидер прошлого года Гонконг. Третье место занял Токио, за ним следуют Цюрих, Сингапур, Сеул, Женева, Шанхай, Нью-Йорк и Берн.
Пекин по дороговизне жизни занял 11-е место, Москва – 14-е, Лондон – 30-е, Осло – 46-е, Париж – 62-е, Милан – 71-е, Хельсинки – 88-е, Стокгольм – 106-е место.
В исследовании оценивается дороговизна жизни в 209 крупных городах на пяти континентах. В основу берутся цены на более чем 200 наименований товаров и услуг, в том числе арендная плата за жилье, продукты питания, одежду, бытовые принадлежности, транспорт и развлечения. При составлении рейтинга дороговизны жизни в городах за основу принимается дороговизна жизни в Нью-Йорке, которая равняется 100 пунктам.
По материалам Интерфакс-Украина