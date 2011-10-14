Самый дешевый электромобиль в мире можно приобрести за 2000 долларов (фото)

Индийский электромобиль Bajaj Qute Qcar изначально создавался для доставки пиццы, а позже его стали продавать по всему миру.
Индийские производители создали двухместный электромобиль Bajaj Qute Qcar, который стал популярным на рынках всего мира, потому что по стоимости ему нет конкурентов. Электрокар может перевозить максимум 300 килограмм, а передвигается он со скоростью не более 100 км/ч.
Электрокар Bajaj Qute Qcar относится к классу минипикапов, однако по своим характеристикам это транспортное средство больше напоминает квадроцикл. Если электромобиль покупать у производителя непосредственно, то его стоимость обойдется в 2000 долларов.
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