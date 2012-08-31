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Блокчейн-стартап Civic собрал $33 млн в ходе краудсейла

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Блокчейн-стартап Civic собрал $33 млн в ходе краудсейла
Взяв непредвиденную паузу в ходе стартовавшего 21 июня ICO, блокчейн-стартап Civic в итоге успешно завершил кампанию, собрав все запланированные $33 млн.


Основанное на технологии блокчейн решение Civic предлагает децентрализованный способ верификации личности интернет-пользователей.

В середине июня Civic провел пресейл, собрав $33 млн. Однако, для “демократизации” процесса распространения токенов среди инвесторов 33% от 33 млн уже проданных в ходе пресейла монет было возвращено на рынок для реализации в ходе ICO. Цена токенов при этом осталась неизменной ($0,10). По мнению CEO стартапа Винни Лингхэма, такой подход должен был обеспечить равные возможности для широкого круга инвесторов.

Сам краудсейл стартовал 21 июня, однако, когда большая часть запланированной суммы уже была собрана, взял паузу по причине наблюдавшихся задержек с подтверждением транзакций в сети Ethereum.

При этом с технической точки зрения Civic имел возможность завершить ICO без каких-либо остановок, принимая средства в биткоинах, однако, как объяснил Лингхэм, именно желание предоставить всем равные возможности и привело его к такому решению.

Верифицированные и базовые аккаунты платформы Civic были презентованы в мае на конференции Consensus в Нью-Йорке. Ожидается, что изначально система будет доступна пользователям из США, следующей на очереди будет ЮАР, после чего в зависимости от спроса будут регулярно добавляться новые страны. Конечная цель Civic – сделать систему доступной для любого человека во всем мире.

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Анна Чернобай на форуме  
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