В Хельсинки будут регулярно ездить беспилотные автобусы

Финская столица, Хельсинки планирует запустить новую автобусную линию, с автономными небольшими автобусами, которые будут ездить регулярно. Названная RoboBusLine, эта услуга начнет действовать осенью этого года, и город говорит, что этот шаг «представляет собой переход от экспериментальной фазы» к регулярной, запланированной службе общественного транспорта с автономными автобусами. Детали все еще разглашаются, но маршрут и расписание будут объявлены чуть позже в этом году.
В середине августа 2016 года проект Sohjoa запустил два электрических микроавтобуса EasyMile EZ10 в районе набережной для перевозки пассажиров на прямому курсу на четверть мили, на публичной улице. С оператором на борту в случае чрезвычайной ситуации автобусы двигались со скоростью 11 км в час. Sohjoa - совместный проект шести крупнейших городов Финляндии, финских университетов и транспортных ведомств, который финансируется ЕС
После дебюта в Хельсинки, тестирование переместилось в города Эспоо и Тампере, но вскоре вернется в Хельсинки, где автобусы будут использоваться для перевозки пассажиров между Хельсинским зоопарком и островом Мустиккамаа.
Руководитель проекта Sohjoa, Оскар Ниссин из Хельсинкского университета прикладных наукобъясняет, что Sohjoa является игровым разработчиком в области автономного автобусного R & D, заявив: «Мы фокусируемся на ряде аспектов, включая сенсорную технологию, пользовательский опыт и то, как дополнить все услуги общественного транспорта с помощью автономных автобусов ».
Дорожное транспортное средство для RoboBusLine - это электрический микроавтобус, который в настоящее время приобретается в процессе конкурсного отбора. Маршрут, дата запуска и расписание будут объявлены позже. Приобретение поддерживается городом Хельсинки.
Одним из факторов, которые делают Финляндию предвестником самообслуживания транспортных средств, является финское законодательство, в котором не указывается, что автомобиль должен иметь водителя.
Автоматизированное автобусное обслуживание с дистанционным управлением может значительно снизить затраты на услугу последней мили и улучшить доступ к общественному транспорту. Конечная цель - увеличить использование общественного транспорта и, таким образом, уменьшить количество автомобилей и потребности водить в городе.
Специально для mmgp.ru