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Уильям Моугаяр: оценка текущего состояния блокчейна | BitNovosti.com

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Уильям Моугаяр: оценка текущего состояния блокчейна | BitNovosti.com
Уильям Могайяр – автор первой книги, посвященной применению блокчейна в бизнесе «The Business Blockchain». Также Уильям является исследователем и инвестором в области биткойнов и блокчейна, ведет свой блог startupmanagement.org, а также является советником и членом правления многих компаний, использующих блокчейн, таких как Ethereum Foundation, Coin Center, OpenBazaar, OMERS Ventures, Steemit.com и других.

В данном видео Вильям поделится своим видением перспектив развития блокчейна в мире, и ответит на популярные вопросы, касающиеся блокчейна.

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Метки
биткоин, новости, технология блокчейн
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