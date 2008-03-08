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Турецкий отель попытался штрафовать гостей из РФ за недоеденную пищу

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#1
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Турецкий отель попытался штрафовать гостей из РФ за недоеденную пищу



Не секрет, что Турция со своими курортами горячо любима нашими туристами и недавно она снова распахнула говоря образно свои двери для любителей отдыха на море (после известного инцидента с российским истребителем). Здесь стоит особо отметить, что выбор тех же гостиниц в Турции есть на любой вкус и конечно, кошелёк. Правда, периодически даже там, в этих отнюдь недешевых турецких гостиницах происходят события, которые у любого нормального человека могут вызвать вполне резонный вопрос - а как такое может быть?

И вот буквально на этой неделе, один такой не побоимся даже этой фразы - вопиющий случай произошел в трехзвездочном отеле SefikBey и стоит это заведение на побережье Средиземного моря в городе Кемер, в известной многим провинции Анталия. Там администрация отеля начала штрафовать за недоеденную из чашек еду.

Об этом в сообществе "Типичный турист" сообщила на стене в VK пользовательница этой соцсети некто Марьяна Лешукова. Конечно, туристка была сильно удивлена и возмущена этим нововведением администрации отеля и в подтверждении этого, она также опубликовала фотографию объявления. В этом объявлении, можно сказать, что попунктно перечисляются правила, которые необходимо соблюдать гостям во время пребывания в SefikBeyю Читая это "творчество" администрации отеля, то некоторым вещам откровенно поражаешься, ну например, во фразе "бесплатный Wi-Fi" администрация взяла и полностью зачеркнула приставку бес- и Wi-Fi стал вдруг платным. Но самое поразительное самодурство владельцы отеля проявили в пункте, который запрещает оставлять в ресторане во время приемов пищи еды более чем вполовину чашки. Соответственно, как бы разумно предлагается сделать несколько подходов ко шведскому столу и взять еды дополнительно, однако, если не рассчитал и сразу взял много, а потом вдруг в твоей чашке осталось еды больше чем вполовину, то всё - плати штраф в $10. Как говорится - вот тебе и система " всё включено".




В VK Лешукова буквально жаловалась, что с этой целью в ресторане стоят выделенные люди и смотрят, сколько каждый турист съел - если меньше полчашки, то "нарушителю" правил грозит пусть и не очень большой, но штраф. Как мол такое может быть в Турции?

Впрочем, история имела благополучную развязку, когда специализированный онлайн-журнал HotLine.travel позвонил к одному нашему туроператору работающему с этим отелем и спросил - что это мол такое: люди заплатили деньги и как так, какие еще могут быть штрафы при системе "всё включено"? Позднее Лешуково сообщила этому онлайн-журналу, что эти объявления быстро убрали. Но где гарантия, что они не появятся вновь после выезда из отеля нынешних гостей?

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/594edf68e8b2e
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