Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Денежный Фонтан - Money-fountain.com

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 01:29
#1
МОНИТОР ИГРОВЫХ ПРОЕКТОВ)
Премиум
 
Аватар NETWEB-monitor
 
Имя: NWmonitor :)
Пол: Мужской
Адрес: INTERNET
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 13,939
Благодарностей: 583
УГ: 16
КП: 0.006
Денежный Фонтан - Money-fountain.com
Старт проекта состоялся 24.06.2017 в 22:30 по МСК.

Цитата:
Денежный фонтан – игра нового поколения с уникальной системой достижений и бонусов.
В данном проекте Вам нужно улучшать и развивать свой фонтан. Всего в игре существует 6 уровней фонтана ( 1 уровень администрация проекта дарит Вам в подарок ). В зависимости от уровня, фонтан приносит вам различное количество монеток, которые вы сможете сразу же вывести с проекта. Чем выше уровень фонтана , тем больше монеток он вам приносит. Все просто !
_____________________________________________

◄ Мой Фонтан (Маркетинг) ►

Цитата:
В этом магазине Вы можете приобрести различных гномов. Каждый гном приносит руду которую можно потом продать на рынке и обменять на реальные деньги. Каждый гном приносит разное количество руды, чем он дороже тем больше работает. Вы можете покупать любое их количество, гномы не умерают, не исчезают и будут работать всегда.
Уровень 1 - (Подарочный)
Доходность - 3 монеты в час.

Уровень 2 - Стоимость 25000.00 монет
Доходность - 20 монет в час.

Уровень 3 - Стоимость 100000.00 монет
Доходность - 106 монет в час.

Уровень 4 - Стоимость 500000.00 монет
Доходность - 567 монет в час.

Уровень 5 - Стоимость 2000000.00 монет
Доходность - 2545 монет в час.

Уровень 6 - Стоимость 5000000.00 монет
Доходность - 7935 монет в час.

Курс игровой валюты: 1 рубль (Руб.) = 1000 монеток.
Все собранные монетки ( 100% ) поступают на счет для вывода.
_____________________________________________

◄ Бонусы ►

Цитата:
Также на нашем проекте присутствует уникальная система достижений и бонусов,
используя которую вы сможете извлечь не мало пользы.
Это может быть как бонус к пополнению,
так и монеты на счет для вывода или покупок.
  • Ежедневный.
  • Бонус за клик.
  • Накопительный.
_____________________________________________

◄ Партнерская программа ►

1 уровень - 5% на вывод.
2 уровень - 1% на вывод.

Цитата:
Процент партнерских вознаграждений можно повысить за счет достижений.
Бронза - Партнерские вознаграждения на сумму 100000 монеток Партнерский процент = 7%-2%
Серебро - Партнерские вознаграждения на сумму 1000000 монеток. Партнерский процент = 10%-2%
Золото - Партнерские вознаграждения на сумму 2000000 монеток. Партнерский процент = 12%-3%
_____________________________________________

◄ Платежные системы ►

Ввод – Payeer.
Вывод - Payeer. (инстант)
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◄ Депозит / Листинг PERSONAL + немного своих ► Страховка 2ООО руб.




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добавлено через 11 минут
Платит :

Дата операции: 25 Июн 2017 00:38
ID операции: 368504910
Тип операции: перевод
Статус: выполнен
Сумма получения: 57.05 p
Комментарий: Выплата пользователю NETWEBmon с проекта Money-Fountain.com

От: P66329649
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Последний раз редактировалось NETWEB-monitor; Сегодня в 01:47. Причина: Добавлено сообщение
NETWEB-monitor на форуме  
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Метки
игры с выводом денег, мониторинг, рефбек
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