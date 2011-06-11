Денежный Фонтан - Money-fountain.com

Старт проекта состоялся 24.06.2017 в 22:30 по МСК.
добавлено через 11 минут
Платит :
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Денежный фонтан – игра нового поколения с уникальной системой достижений и бонусов.
В данном проекте Вам нужно улучшать и развивать свой фонтан. Всего в игре существует 6 уровней фонтана ( 1 уровень администрация проекта дарит Вам в подарок ). В зависимости от уровня, фонтан приносит вам различное количество монеток, которые вы сможете сразу же вывести с проекта. Чем выше уровень фонтана , тем больше монеток он вам приносит. Все просто !
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◄ Мой Фонтан (Маркетинг) ►
Уровень 1
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В этом магазине Вы можете приобрести различных гномов. Каждый гном приносит руду которую можно потом продать на рынке и обменять на реальные деньги. Каждый гном приносит разное количество руды, чем он дороже тем больше работает. Вы можете покупать любое их количество, гномы не умерают, не исчезают и будут работать всегда.
- (Подарочный)
Доходность - 3 монеты в час.
Уровень 2
- Стоимость 25000.00 монет
Доходность - 20 монет в час.
Уровень 3
- Стоимость 100000.00 монет
Доходность - 106 монет в час.
Уровень 4
- Стоимость 500000.00 монет
Доходность - 567 монет в час.
Уровень 5
- Стоимость 2000000.00 монет
Доходность - 2545 монет в час.
Уровень 6
- Стоимость 5000000.00 монет
Доходность - 7935 монет в час.
Курс игровой валюты: 1 рубль (Руб.) = 1000 монеток.
Все собранные монетки ( 100% ) поступают на счет для вывода.
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◄ Бонусы ►
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Также на нашем проекте присутствует уникальная система достижений и бонусов,
используя которую вы сможете извлечь не мало пользы.
Это может быть как бонус к пополнению,
так и монеты на счет для вывода или покупок.
- Ежедневный.
- Бонус за клик.
- Накопительный.
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◄ Партнерская программа ►
1 уровень - 5% на вывод.
2 уровень - 1% на вывод.
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Процент партнерских вознаграждений можно повысить за счет достижений.
Бронза - Партнерские вознаграждения на сумму 100000 монеток Партнерский процент = 7%-2%
Серебро - Партнерские вознаграждения на сумму 1000000 монеток. Партнерский процент = 10%-2%
Золото - Партнерские вознаграждения на сумму 2000000 монеток. Партнерский процент = 12%-3%
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◄ Платежные системы ►
Ввод – Payeer.
Вывод - Payeer. (инстант)
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◄ Депозит / Листинг PERSONAL + немного своих ► Страховка 2ООО руб.
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Дата операции: 25 Июн 2017 00:38
ID операции: 368504910
Тип операции: перевод
Статус: выполнен
Сумма получения: 57.05 p
Комментарий: Выплата пользователю NETWEBmon с проекта Money-Fountain.com
От: P66329649