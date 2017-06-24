Cash-source trade - cash-source.trade

Я не админ Тема создана для ознакомления Старта проекта: 24.06.2017
Легенда проекта:
Цитата:
CASH-SOURCE.TRADE – молодая прогрессивная компания, работающая в сферах торговли криптовалютой и разработки торговых роботов для рынка Forex.
Пускай Вас не пугает слово "молодая": это означает лишь то, что мы используем инновационные, действительно работающие способы увеличения дохода. Мы работаем на рынке криптовалют более 5 лет, что позволило нам приобрести постоянных клиентов, ни один из которых не был разочарован тем, что решил доверить нам свои инвестиции.
Цель CASH-SOURCE.TRADE познакомит Вас с новым способом получения прибыли.
Наша миссия – увеличивать доход, используя современные технологии. Зачем хранить деньги в банке и бояться инфляции?Инвестиции в торговлю криптовалютой принесут прибыль каждому.
С помощью нашей компании Ваши доходы гарантированно будут расти с каждым днём.
Инвестиционные планы:
RIPPLE
105% через 3 дня
ОТ 5 USD ДО 100 USD
Депозит включен в выплаты
ETHEREUM
118% через 7 дней.
ОТ 101 USD ДО 500 USD
Депозит включен в выплаты
BITCOIN
148% через 15 дней
ОТ 501 USD ДО 1000 USD
Депозит включен в выплаты