Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Cash-source trade - cash-source.trade

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 00:57
#1
invest-withstan.club
Премиум
 
Аватар Sonikov
 
Имя: Stan
Пол: Мужской
Адрес: Ukraine
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 17.06.2016
Сообщений: 630
Благодарностей: 175
УГ: 22
КП: 0.000
Cash-source trade - cash-source.trade
Я не админ Тема создана для ознакомления

Старта проекта: 24.06.2017

Легенда проекта:


Цитата:
CASH-SOURCE.TRADE – молодая прогрессивная компания, работающая в сферах торговли криптовалютой и разработки торговых роботов для рынка Forex.
Пускай Вас не пугает слово "молодая": это означает лишь то, что мы используем инновационные, действительно работающие способы увеличения дохода. Мы работаем на рынке криптовалют более 5 лет, что позволило нам приобрести постоянных клиентов, ни один из которых не был разочарован тем, что решил доверить нам свои инвестиции.
Цель CASH-SOURCE.TRADE познакомит Вас с новым способом получения прибыли.
Наша миссия – увеличивать доход, используя современные технологии. Зачем хранить деньги в банке и бояться инфляции?Инвестиции в торговлю криптовалютой принесут прибыль каждому.
С помощью нашей компании Ваши доходы гарантированно будут расти с каждым днём.
Инвестиционные планы:

RIPPLE
105% через 3 дня
ОТ 5 USD ДО 100 USD
Депозит включен в выплаты

ETHEREUM
118% через 7 дней.
ОТ 101 USD ДО 500 USD
Депозит включен в выплаты

BITCOIN
148% через 15 дней
ОТ 501 USD ДО 1000 USD
Депозит включен в выплаты




Платежные системы: Bitcoin, AdvCash, PerfectMoney, Payeer
Язык: Русский
Реферальные: 10%
Выплаты: ручные до 24 часов
Мин. вывод: 0.1$
Скрипт: H-script (лицензия есть)

DOMAIN INFORMATION
Цитата:
Domain:cash-source.trade
Registrar:TLD Registrar Solutions Ltd.
Registration Date:2017-06-18
Expiration Date:2018-06-18
Updated Date:2017-06-23
Status:clientTransferProhibited
Name Servers:ns1.coverddos.com
ns2.coverddos.com

Мои депозиты:
Цитата:
Transaction ID:
2d605128-04ec-4a65-a09f-ae24e8527630
Кому:
cashsource.trade@gmail.com
Снято:
-75.00 USD

Комиссия:
Без комиссии

Отправлено:
75.00 USD
Примечание:
Invoice #22, stansonikov@gmail.com
Цитата:
Transaction ID:
7e188f04-01ee-4d9a-a67d-4effe99501ef
Кому:
cashsource.trade@gmail.com
Снято:
-75.00 USD

Комиссия:
Без комиссии

Отправлено:
75.00 USD
Примечание:
Invoice #26, stansonikov@gmail.com
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Sonikov на форуме  
Сказали спасибо 2 раз(а):
magicshlong (Сегодня), TrinityS (Сегодня)
Старый Сегодня, 01:09
#2
Специалист
 
Имя: Игорь
Пол: Мужской
Адрес: районы кварталы
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 04.11.2016
Сообщений: 2,725
Благодарностей: 377
УГ: 0
КП: 0.000
подарки
Re: Cash-source trade - cash-source.trade
деп
Date : 06/24/2017 22:17
From/To Account : U14096***
Amount : -15.00
Currency : USD
Batch : 179990881
Memo : Shopping Cart Payment. Invoice 30.
Payment ID : 30
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magicshlong на форуме  
Сказали спасибо:
TrinityS (Сегодня)
Старый Сегодня, 01:10
#3
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.11.2016
Сообщений: 1,936
Благодарностей: 322
УГ: 1
КП: 0.000
подарки
Re: Cash-source trade - cash-source.trade
Депозит:

Внутренняя транзакция SCI
Transaction ID:
06492e9a-0cb4-4509-8ed3-0b2b48b1416a
Кому:
cashsource.trade@gmail.com
Снято:
-15.00 USD

Комиссия:
Без комиссии

Отправлено:
15.00 USD
Примечание:Cash-source trade
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Wladislaw Zein на форуме  
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magicshlong (Сегодня), TrinityS (Сегодня)
Старый Сегодня, 01:15
#4
Любитель
 
Имя: Lyalya
Пол: Женский
Адрес: LA
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 17.04.2017
Сообщений: 237
Благодарностей: 105
УГ: 0
КП: 0.000
подарки
Re: Cash-source trade - cash-source.trade
Вами сделан вклад #12 на 15 USD Личный счет
Для просмотра деталей операции пройдите по ссылке

25.06.2017 00:11 Перевод внутри системы Выполнен

Кому

cashsource.trade@gmail.com

Сумма Комиссия

-15.00 USD 0.00 USD

Примечание

Invoice #55
__________________
Dura lex sed lex
liluweb на форуме  
Сказали спасибо:
magicshlong (Сегодня)
Старый Сегодня, 01:22
#5
Мастер
 
Регистрация: 29.12.2014
Сообщений: 12,911
Благодарностей: 6,073
УГ: 96
КП: 0.388
подарки
Re: Cash-source trade - cash-source.trade
И это еще дизом называется Лучше ба партом был, так хоть понятней было чей донор, да и в теме одни и те же, даже удачи желать не кому
Цитата:
Сообщение от Sonikov Посмотреть сообщение
Старта проекта: 24.06.2017
а на сайте СтартА Кол-во дней: 3, как то так!
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Musya Rich на форуме  
Старый Сегодня, 01:26
#6
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 22.04.2017
Сообщений: 4
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Cash-source trade - cash-source.trade
Цитата:
Сообщение от Musya Rich Посмотреть сообщение
а на сайте СтартА Кол-во дней: 3, как то так!
Это ты в калькулятор смотришь, видимо))
Rocksteady1982 на форуме  
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