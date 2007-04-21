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Сатоши Накамото никто иной, как создатель Litecoin Чарли Ли? Создатель Litecoin Чарли Ли может быть Сатоши Накамото, создателем биткоина. Такое предположение, в пользу которого он приводит несколько аргументов, высказал на портале Trading View пользователь MonocoleDundee.







В своей записи MonocoleDundee упоминает таинственный Litecoin-проект, который готовит к запуску 1 августа Массачусетскй технологический институт (MIT), пускаясь далее в рассуждения о личности Чарли Ли (aka Coblee) и его возможном причастии к созданию биткоина.



По словам MonocoleDundee, ему всегда нравились экстремальные мысли, и именно поэтому он и желает обсудить такую возможность. Свою гипотезу он подкрепляет следующими аргументами и предположениями:



1. Биткоин был создан в 2009 году.



2. Litecoin был создан в 2011 году, став одним из первых альткоинов. Временной период между созданием двух криптовалют очень небольшой, и не стоит забывать, что на тот момент биткоин не был так хорошо известен, и еще меньше людей знали о технологии в его основе.



3. Когда Чарли Ли создал биткоин, это был лишь прототип. Особого значения он этому не придавал и решил остаться анонимным.



4. Биткоин набрал популярность и начал использоваться в качестве платежного метода в даркнете. Это еще одна причина, по которой Чарли Ли не хотел, чтобы его имя ассоциировали с биткоином. Также Чарли пришел к пониманию, что его прототип был не без изъянов, и поэтому решил выпустить более совершенную версию: Litecoin. На этот раз он не стал отказываться от использования своего имени, полагая, что у Litecoin не так много возможностей вытеснить биткоин из даркнета, и никаких нежелательных ассоциаций это ему не несет.



5. Чарли Ли был одним из первых сотрудников Coinbase, крупнейшей в мире криптовалютной компании. Просто потому, что ты создал альткоин, напоминающий биткоин, тебя в такую компанию бы не взяли. Возможно, Чарли сообщил Coinbase, что он и есть Сатоши Накамото, подписав также соглашение, что эта информация будет оставаться тайной.



6. С тех прошло уже несколько лет. Человек, скрывающийся за именем Сатоши Накамото, по-прежнему (официально) неизвестен. Litecoin за последний год добился огромного прогресса, став самой продвинутой криптовалютой в мире. Ни одна монета не может конкурировать с Litecoin: это быстрая и надежная криптовалюта с долгой историей и без единого хардфорка. У нее нет политических проблем биткоина, у нее есть несколько разработчиков, работающих на полную ставку, и она торгуется на всех ведущих биржах (Coinbase, OkCoin, Bitstamp и т.д.).



7. Чарли Ли уходит из Coinbase, и всего через несколько дней становится известно об этом таинственном Litecoin-проекте. Возможно, это и совпадение, но я так не думаю.



Свои аргументы MonocoleDundee завершает заявлением, что он на 80% убежден в том, что Чарли Ли – это и есть Сатоши Накамото.



Также он добавляет, что в данный момент в экосистеме Litecoin происходит очень много событий, и что монета сильно недооценена. По мнению MonocoleDundee, к октябрю она будет стоит как минимум $200.



Сам создатель Litecoin уже отреагировал на эти утверждения, написав в Twitter, что его «вычислили». Насколько Чарли Ли был при этом ироничен, знает только он сам.



источник В своей записи MonocoleDundee упоминает таинственный Litecoin-проект, который готовит к запуску 1 августа Массачусетскй технологический институт (MIT), пускаясь далее в рассуждения о личности Чарли Ли (aka Coblee) и его возможном причастии к созданию биткоина.По словам MonocoleDundee, ему всегда нравились экстремальные мысли, и именно поэтому он и желает обсудить такую возможность. Свою гипотезу он подкрепляет следующими аргументами и предположениями:1. Биткоин был создан в 2009 году.2. Litecoin был создан в 2011 году, став одним из первых альткоинов. Временной период между созданием двух криптовалют очень небольшой, и не стоит забывать, что на тот момент биткоин не был так хорошо известен, и еще меньше людей знали о технологии в его основе.3. Когда Чарли Ли создал биткоин, это был лишь прототип. Особого значения он этому не придавал и решил остаться анонимным.4. Биткоин набрал популярность и начал использоваться в качестве платежного метода в даркнете. Это еще одна причина, по которой Чарли Ли не хотел, чтобы его имя ассоциировали с биткоином. Также Чарли пришел к пониманию, что его прототип был не без изъянов, и поэтому решил выпустить более совершенную версию: Litecoin. На этот раз он не стал отказываться от использования своего имени, полагая, что у Litecoin не так много возможностей вытеснить биткоин из даркнета, и никаких нежелательных ассоциаций это ему не несет.5. Чарли Ли был одним из первых сотрудников Coinbase, крупнейшей в мире криптовалютной компании. Просто потому, что ты создал альткоин, напоминающий биткоин, тебя в такую компанию бы не взяли. Возможно, Чарли сообщил Coinbase, что он и есть Сатоши Накамото, подписав также соглашение, что эта информация будет оставаться тайной.6. С тех прошло уже несколько лет. Человек, скрывающийся за именем Сатоши Накамото, по-прежнему (официально) неизвестен. Litecoin за последний год добился огромного прогресса, став самой продвинутой криптовалютой в мире. Ни одна монета не может конкурировать с Litecoin: это быстрая и надежная криптовалюта с долгой историей и без единого хардфорка. У нее нет политических проблем биткоина, у нее есть несколько разработчиков, работающих на полную ставку, и она торгуется на всех ведущих биржах (Coinbase, OkCoin, Bitstamp и т.д.).7. Чарли Ли уходит из Coinbase, и всего через несколько дней становится известно об этом таинственном Litecoin-проекте. Возможно, это и совпадение, но я так не думаю.Свои аргументы MonocoleDundee завершает заявлением, что он на 80% убежден в том, что Чарли Ли – это и есть Сатоши Накамото.Также он добавляет, что в данный момент в экосистеме Litecoin происходит очень много событий, и что монета сильно недооценена. По мнению MonocoleDundee, к октябрю она будет стоит как минимум $200.Сам создатель Litecoin уже отреагировал на эти утверждения, написав в Twitter, что его «вычислили». Насколько Чарли Ли был при этом ироничен, знает только он сам.

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