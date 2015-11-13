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Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 3,081 Благодарностей: 1,110 УГ: 22 КП: 0.190 подарки

Несколько вещей, о которых надо всегда помнить вкладываясь в криптовалюту





2017 год несомненно станет годом криптовалют - они просто взлетели. Именно сейчас к ним особое внимание и также вокруг них царит особый ажиотаж. СМИ сообщают, что из-за резкого роста курса биткоина, а также других криптовалют, например, в Москве, на рынках в магазинах торгующих электроникой были скуплены практически все видеокарты (они необходимы для майнинга криптовалют) несмотря на их стремительно возросшую стоимость и этот дефицит будет наблюдаться еще несколько месяцев как минимум. Налицо просто криптовалютная лихорадка. Впрочем, специалисты имеющие опыт работы на этом рынке призывают обычных людей не кидаться прямо сразу с головой в этот бурный поток в надежде побыстрей "нарубить там деньжат" - этот рынок криптовалют может нести с собой как и приличную прибыль, так немалые риски.



Издание "РГ" обратилась за рекомендациями по данному поводу к г-ну Владиславу Антонову, занимающего должность валютного стратега в известной многим компании Альпари, основная деятельность которой хоть и связана с Форекс-трейдингом, однако, многолетний и профессиональный опыт работы её ведущих сотрудников может служить достаточной твердой гарантией того, что плохого они точно не посоветуют. Итак, ниже всё то, что в первую очередь надо помнить начинающему инвестору на рынке криптовалют:



1). На текущий момент рынок криптовалют крайне волатилен (для тех кого смущает слово "волатильность", то могут заменить его равнозначным словом "изменчивость" - это одно и то же). То есть сейчас он (рынок) может ходить как качели: туда-сюда. Страны с развитой экономикой в данное время не могут никак давить на биткоин - он от них независим. Соответственно, когда наступает обновление исторических максимумов, то крупные криптоброкеры стараются сыграть на понижение, чтобы скупить подешевевшую криптовалюту. Поэтому будьте внимательны в этом моменте.



2). Политические факторы порой также немаловажны. Например, в прошедшем мае биткоин кроме всех прочих факторов, "огладывался" и поэтому рос вследствие продолжающихся политических скандалов в США связанных с Трампом, а кроме того были объявлены досрочные выборы в парламент Британии и плюс во Франции избирался новый президент. Всё это сыграло не самую последнюю роль в роста курса того же биткоина.



3). Пока что тому же биткоину "не светит" статус резервной валюты, если, конечно, мировое сообщество не возмет вдруг да и согласится с совсем недавним предложением президента Казахстана г-на Назарбаева ввести во всем мире "глобальную виртуальную валюту" и как раз это будет тот же биткоин. То есть в виртуальном мире биткоин потенциально может стать резервной валютой и пока не более того и этот фактор надо постоянно держать в голове (напомним, что резервная валюта — общепризнанная в мире национальная валюта, которая хранится ЦБ иных стран в валютных резервах).



4). В-четвертых, г-н Антонов предостерегает, что финансовые риски на рынке криптовалют даже больше чем на привычном нам всем валютном рынке и здесь всегда инвестору надо просчитывать точку входа



5). Также помните, что спекулянты и инвесторы всегда стремятся на рынки, где наблюдается высокая волатильность и они всегда действуют очень оперативно, слаженно и чётко и поэтому начинающий инвестор на этом рынке может просто не поспеть за ними и понести весомые потери. Поэтому миром криптовалют надо просто жить и постоянно отслеживать всю информацию и все новости в этом финансовом секторе.



6). И в-шестых, перед как вкладывать средства в тот же биткоин стоит все же до конца разобраться - какие факторы будут влиять на его курс в обозримом будущем. Такой подход будет наиболее грамотным и вполне может принести вам свои неплохие дивиденты.



Ну и конечно, общий совет для всех инвесторов, что всегда старайтесь диверсифицировать свой портфель инвестора - это самый надежный способ хотя бы остаться "при своих" на случай непредвиденных обстоятельств. Всем удачных вложений!



По материалам



https://text.ru/antiplagiat/594ecadc2021a 2017 год несомненно станет годом криптовалют - они просто взлетели. Именно сейчас к ним особое внимание и также вокруг них царит особый ажиотаж. СМИ сообщают, что из-за резкого роста курса биткоина, а также других криптовалют, например, в Москве, на рынках в магазинах торгующих электроникой были скуплены практически все видеокарты (они необходимы для майнинга криптовалют) несмотря на их стремительно возросшую стоимость и этот дефицит будет наблюдаться еще несколько месяцев как минимум. Налицо просто криптовалютная лихорадка. Впрочем, специалисты имеющие опыт работы на этом рынке призывают обычных людей не кидаться прямо сразу с головой в этот бурный поток в надежде побыстрей "нарубить там деньжат" - этот рынок криптовалют может нести с собой как и приличную прибыль, так немалые риски.Издание "РГ" обратилась за рекомендациями по данному поводу к г-ну Владиславу Антонову, занимающего должность валютного стратега в известной многим компании Альпари, основная деятельность которой хоть и связана с Форекс-трейдингом, однако, многолетний и профессиональный опыт работы её ведущих сотрудников может служить достаточной твердой гарантией того, что плохого они точно не посоветуют. Итак, ниже всё то, что в первую очередь надо помнить начинающему инвестору на рынке криптовалют:1). На текущий момент рынок криптовалют крайне волатилен (для тех кого смущает слово "волатильность", то могут заменить его равнозначным словом "изменчивость" - это одно и то же). То есть сейчас он (рынок) может ходить как качели: туда-сюда. Страны с развитой экономикой в данное время не могут никак давить на биткоин - он от них независим. Соответственно, когда наступает обновление исторических максимумов, то крупные криптоброкеры стараются сыграть на понижение, чтобы скупить подешевевшую криптовалюту. Поэтому будьте внимательны в этом моменте.2). Политические факторы порой также немаловажны. Например, в прошедшем мае биткоин кроме всех прочих факторов, "огладывался" и поэтому рос вследствие продолжающихся политических скандалов в США связанных с Трампом, а кроме того были объявлены досрочные выборы в парламент Британии и плюс во Франции избирался новый президент. Всё это сыграло не самую последнюю роль в роста курса того же биткоина.3). Пока что тому же биткоину "не светит" статус резервной валюты, если, конечно, мировое сообщество не возмет вдруг да и согласится с совсем недавним предложением президента Казахстана г-на Назарбаева ввести во всем мире "глобальную виртуальную валюту" и как раз это будет тот же биткоин. То есть в виртуальном мире биткоин потенциально может стать резервной валютой и пока не более того и этот фактор надо постоянно держать в голове (напомним, что резервная валюта — общепризнанная в мире национальная валюта, которая хранится ЦБ иных стран в валютных резервах).4). В-четвертых, г-н Антонов предостерегает, что финансовые риски на рынке криптовалют даже больше чем на привычном нам всем валютном рынке и здесь всегда инвестору надо просчитывать точку входа5). Также помните, что спекулянты и инвесторы всегда стремятся на рынки, где наблюдается высокая волатильность и они всегда действуют очень оперативно, слаженно и чётко и поэтому начинающий инвестор на этом рынке может просто не поспеть за ними и понести весомые потери. Поэтому миром криптовалют надо просто жить и постоянно отслеживать всю информацию и все новости в этом финансовом секторе.6). И в-шестых, перед как вкладывать средства в тот же биткоин стоит все же до конца разобраться - какие факторы будут влиять на его курс в обозримом будущем. Такой подход будет наиболее грамотным и вполне может принести вам свои неплохие дивиденты.Ну и конечно, общий совет для всех инвесторов, что всегда старайтесь диверсифицировать свой портфель инвестора - это самый надежный способ хотя бы остаться "при своих" на случай непредвиденных обстоятельств. Всем удачных вложений!По материалам источник

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