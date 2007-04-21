tigr Топ Мастер

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5 причин чтобы планировать свою пенсию в биткойн С момента появления Биткоина в 2009 году его цена постоянно росла. Такой стремительный рост привлекает все больше и больше людей, которым интересно понять, что представляет из себя криптовалюта. Трейдеры и энтузиасты не единственные люди, которые пытаются заработать на криптовалюте.







Хранение Биткоин в пенсионном фонде



Индивидуальные пенсионные счета являются хорошими инструментами, которые помогают людям сэкономить деньги на пенсию. Компании диверсифицируют портфели при помощи Биткоин, а в США уже существуют частные пенсионные фонды, которые принимают депозиты в Биткоин.



Инвестиции в Биткоин являются пока что спекулятивными. Но если все будет двигаться в том же направлении, как и раньше, существует вероятность, что через 10 лет цена Биткоин достигнет 100 000 $. Именно поэтому инвестиции в биткоин могут иметь большой успех в будущем.



Несмотря на волатильность валюты, многие люди видят в биткоине возможность диверсифицировать свой инвестиционный портфель по многим причинам. К ним относятся:



Способ транзакций



Онлайн-платежи не являются уже чем-то новым. В настоящее время многие компании предлагают такие операции — дебетовые и кредитные карты, PayPal, Payoneer и другие. Однако только биткоин предоставляет возможность совершать транзакции без каких-либо ограничений, и действует как мост между другими валютами. Комфорт и безопасность являются основными интересами любого пользователя и в связи с этим Биткоин имеет огромное преимущество над любым соперником.



Центральные органы имеют мало власти над Биткоин



В Японии недавно вступил в силу закон, признающий Биткоин законным способом оплаты, его прозрачность и то, что центральные банки во всем мире имеют мало власти над ним усиливают доверие к нему.



Необыкновенная технология Биткоин



В виртуальном мире, Bitcoin считается «новым золотом». Эрик Шмидт, генеральный директор Google, поделился своим взглядом на технологию Биткоин:



“Биткоин является замечательным достижение криптографии. Возможность создать в цифровом мире нечто что не дублируется, имеет большое значение”.



Биткоин показывает восходящий тренд



Мир подстраивается под биткоин. Многие крупные международные сообщества и организации готовы принять его в качестве универсальной валюты.



IRS рассматривает биткоин как форму валюты



IRS рассматривает Биткоин в качестве валюты. В связи с этим было опубликовано следующее заявление:



«В IRS известно, что виртуальная валюта может быть использована для покупки товаров, услуг или для инвестиций. Криптовалюта — это цифровое представление ценности, которую можно передать, обменять и хранить. В некоторых средах она может функционировать так же как реальная валюта – такая как монета или банкнота, выданная в США или в любом другом государстве. Она также может быть введена в обращение, и может быть принята в качестве оплаты, но она не будет иметь статуса легальной валюты, выданной государством (центральным банком).»



Биткоин является примером виртуальной валюты, которая может быть конвертирована в другие валюты. Биткоин может быть передан между пользователями сети, и может быть куплен за фиатные или виртуальные деньги. Чтобы криптовалюту можно было облагать налогом в США ее рассматривают как собственность.



Будущий анализ инвестиций



Несмотря на очень высокую волатильность Биткоина, его потенциальная доходность является многообещающей. Важно тщательно рассмотреть все детали нашего пенсионного плана в криптовалюте



Решение остается за вами, ковать железо пока горячо или прятаться в страхе перед неизвестностью.



источник Индивидуальные пенсионные счета являются хорошими инструментами, которые помогают людям сэкономить деньги на пенсию. Компании диверсифицируют портфели при помощи Биткоин, а в США уже существуют частные пенсионные фонды, которые принимают депозиты в Биткоин.Инвестиции в Биткоин являются пока что спекулятивными. Но если все будет двигаться в том же направлении, как и раньше, существует вероятность, что через 10 лет цена Биткоин достигнет 100 000 $. Именно поэтому инвестиции в биткоин могут иметь большой успех в будущем.Несмотря на волатильность валюты, многие люди видят в биткоине возможность диверсифицировать свой инвестиционный портфель по многим причинам. К ним относятся:Онлайн-платежи не являются уже чем-то новым. В настоящее время многие компании предлагают такие операции — дебетовые и кредитные карты, PayPal, Payoneer и другие. Однако только биткоин предоставляет возможность совершать транзакции без каких-либо ограничений, и действует как мост между другими валютами. Комфорт и безопасность являются основными интересами любого пользователя и в связи с этим Биткоин имеет огромное преимущество над любым соперником.В Японии недавно вступил в силу закон, признающий Биткоин законным способом оплаты, его прозрачность и то, что центральные банки во всем мире имеют мало власти над ним усиливают доверие к нему.В виртуальном мире, Bitcoin считается «новым золотом». Эрик Шмидт, генеральный директор Google, поделился своим взглядом на технологию Биткоин:“Биткоин является замечательным достижение криптографии. Возможность создать в цифровом мире нечто что не дублируется, имеет большое значение”.Мир подстраивается под биткоин. Многие крупные международные сообщества и организации готовы принять его в качестве универсальной валюты.IRS рассматривает Биткоин в качестве валюты. В связи с этим было опубликовано следующее заявление:«В IRS известно, что виртуальная валюта может быть использована для покупки товаров, услуг или для инвестиций. Криптовалюта — это цифровое представление ценности, которую можно передать, обменять и хранить. В некоторых средах она может функционировать так же как реальная валюта – такая как монета или банкнота, выданная в США или в любом другом государстве. Она также может быть введена в обращение, и может быть принята в качестве оплаты, но она не будет иметь статуса легальной валюты, выданной государством (центральным банком).»Биткоин является примером виртуальной валюты, которая может быть конвертирована в другие валюты. Биткоин может быть передан между пользователями сети, и может быть куплен за фиатные или виртуальные деньги. Чтобы криптовалюту можно было облагать налогом в США ее рассматривают как собственность.Несмотря на очень высокую волатильность Биткоина, его потенциальная доходность является многообещающей. Важно тщательно рассмотреть все детали нашего пенсионного плана в криптовалютеРешение остается за вами, ковать железо пока горячо или прятаться в страхе перед неизвестностью.

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