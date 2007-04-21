5 причин чтобы планировать свою пенсию в биткойн

С момента появления Биткоина в 2009 году его цена постоянно росла. Такой стремительный рост привлекает все больше и больше людей, которым интересно понять, что представляет из себя криптовалюта. Трейдеры и энтузиасты не единственные люди, которые пытаются заработать на криптовалюте.
Хранение Биткоин в пенсионном фонде
Индивидуальные пенсионные счета являются хорошими инструментами, которые помогают людям сэкономить деньги на пенсию. Компании диверсифицируют портфели при помощи Биткоин, а в США уже существуют частные пенсионные фонды, которые принимают депозиты в Биткоин.
Инвестиции в Биткоин являются пока что спекулятивными. Но если все будет двигаться в том же направлении, как и раньше, существует вероятность, что через 10 лет цена Биткоин достигнет 100 000 $. Именно поэтому инвестиции в биткоин могут иметь большой успех в будущем.
Несмотря на волатильность валюты, многие люди видят в биткоине возможность диверсифицировать свой инвестиционный портфель по многим причинам. К ним относятся:
Способ транзакций
Онлайн-платежи не являются уже чем-то новым. В настоящее время многие компании предлагают такие операции — дебетовые и кредитные карты, PayPal, Payoneer и другие. Однако только биткоин предоставляет возможность совершать транзакции без каких-либо ограничений, и действует как мост между другими валютами. Комфорт и безопасность являются основными интересами любого пользователя и в связи с этим Биткоин имеет огромное преимущество над любым соперником.
Центральные органы имеют мало власти над Биткоин
В Японии недавно вступил в силу закон, признающий Биткоин законным способом оплаты, его прозрачность и то, что центральные банки во всем мире имеют мало власти над ним усиливают доверие к нему.
Необыкновенная технология Биткоин
В виртуальном мире, Bitcoin считается «новым золотом». Эрик Шмидт, генеральный директор Google, поделился своим взглядом на технологию Биткоин:
“Биткоин является замечательным достижение криптографии. Возможность создать в цифровом мире нечто что не дублируется, имеет большое значение”.
Биткоин показывает восходящий тренд
Мир подстраивается под биткоин. Многие крупные международные сообщества и организации готовы принять его в качестве универсальной валюты.
IRS рассматривает биткоин как форму валюты
IRS рассматривает Биткоин в качестве валюты. В связи с этим было опубликовано следующее заявление:
«В IRS известно, что виртуальная валюта может быть использована для покупки товаров, услуг или для инвестиций. Криптовалюта — это цифровое представление ценности, которую можно передать, обменять и хранить. В некоторых средах она может функционировать так же как реальная валюта – такая как монета или банкнота, выданная в США или в любом другом государстве. Она также может быть введена в обращение, и может быть принята в качестве оплаты, но она не будет иметь статуса легальной валюты, выданной государством (центральным банком).»
Биткоин является примером виртуальной валюты, которая может быть конвертирована в другие валюты. Биткоин может быть передан между пользователями сети, и может быть куплен за фиатные или виртуальные деньги. Чтобы криптовалюту можно было облагать налогом в США ее рассматривают как собственность.
Будущий анализ инвестиций
Несмотря на очень высокую волатильность Биткоина, его потенциальная доходность является многообещающей. Важно тщательно рассмотреть все детали нашего пенсионного плана в криптовалюте
Решение остается за вами, ковать железо пока горячо или прятаться в страхе перед неизвестностью.
источник