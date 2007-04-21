Компания Blockchain получила инвестиции на $40 миллионов

Оператор криптовалютного кошелька Blockchain привлек 40 миллионов долларов в рамках инвестиционного раунда B. Среди инвесторов этого раунда - Digital Currency Group, Google Ventures, Lakestar, Lightspeed Venture Partners, Mosaic Venture Partners, Nokota Management, Prudence Holdings, Virgin и миллиардер Ричард Брэнсон.
Этот инвестиционный раунд стал крупнейшим среди раундов B в 2017 году, однако не дотянул до показателей Ripple – в 2016 году компания привлекла 55 миллионов долларов и до лидеров ICO последних месяцев.
В своих официальных заявлениях компания Blockchain отмечала, что полученные инвестиции помогут ей стать лидером индустрии финтеха в Европе. Blockchain главным образом сосредоточена на оптимизации своей работы, а не на выпуске новых продуктов.
Однако, это не помешало компании делать громкие заявления, касающиеся роста их влияния в индустрии. В декабре Blockchain включила в свой совет директоров бывшего исполнительного директора Barclays Энтони Дженкинса (Antony Jenkins), а бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Камерон (David Cameron) помогал компании открыть офис в Лондоне в феврале этого года.
Новость появилась на фоне слухов о том, что компания Coinbase планирует запустить новый раунд финансирования стоимостью 1 миллиард долларов, благодаря росту цены биткоина и всплеску глобального интереса к технологии.
источник