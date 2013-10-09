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Куда поехать отдыхать зимой

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Любите отдыхать и путешествовать по различным городам и странам? Тогда этот раздел для вас. Отзывы о гостиницах. Путеводители. Мнения форумчан.
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Старый Сегодня, 23:33
#1
 
Пол: Мужской
Регистрация: 09.10.2013
Сообщений: 0
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Куда поехать отдыхать зимой
Собственно сабж )

добавлено через 3 минуты
Кто был в индии?
Последний раз редактировалось prof1t; Сегодня в 23:37. Причина: Добавлено сообщение
prof1t на форуме  
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