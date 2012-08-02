Незавершенная игра об убийствах школьников заработала $ 100 миллионов за 4 месяца

В 2000 году в мировой прокат вышел довольно странный и спорный фильм под названием «Battle Royale». В нем десятки японских учеников средней школы помещаются на остров, получают оружие и вынуждены убивать друг друга, пока не останется один человек. Выживший ученик становится победителем битвы.
Звучит так же, как сюжет «Голодных игр», который недавно покорил зрителей. Хотя сюжеты фильмов схожи, «Battle Royale» — более жесткий фильм. В нем нет никаких фаворитов, и никаких шансов на выживание. «Battle Royale» — мрачный, напряженный и жестокий фильм. Новая игра с причудливым названием «PlayerUnknown’s Battleground» призвана воссоздать напряженность и жестокость фильма «Битва Рояль». И, вероятно, преуспевает на рынке игр.
Пока игра «PlayerUnknown’s Battleground» доступна только на компьютерах, а в следующем году она появится на Xbox One. Игроки могут зайти лишь в один доступный режим игры в онлайне, самостоятельного прохождения игры не предусмотрено. Пока еще игра не завершена — она доступна в тестовом режиме через платформу Steam, что означает о неготовности проекта. Хотя даже сейчас вы можете приобрести платный доступ, чтобы начать играть.
Как оказалось, всего за четыре месяца продаж более 4 миллиона игроков уже купили доступ. По словам Bluehole Games, для тестового режима игра стоит очень дорого — $ 30 за лицензионный ключ
. Это значит, что пользователи уже успели принести создателям игры более $ 100 млн. «PlayerUnknown’s Battleground» стала второй по популярности игре на Twitch, крупнейшей в мире игровой платформе, уступая только «Лиге легенд» — самой популярной игре в мире. Популярность игры на потоковой платформе легко объясняется. По сути, это выглядит как просмотр фильма ужасов, когда зрители кричат у своих экранов и воспринимают эмоции игрока, который ведет трансляцию. И это только начало для «Battleground».
Создатель игры «Playerunknown», Брендан Грин появился во время пресс-конференции Microsoft Xbox на ежегодной выставке E3 на прошлой неделе. Он сказал, что BattleGround к концу этого году будет поставляться эксклюзивно для Xbox One. И, как ожидается, игра появится для PlayStation 4 где-то в середине 2018 года.
Почему игра так нравится людям? Предлагаю посмотреть трейлер, чтобы понять прямо здесь и сейчас, почему «BattleGround» насколько популярная игра.
Перевод специально для mmgp.ru
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