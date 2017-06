Lonsdayl Премиум



Имя: Александр Пол: Мужской Адрес: Киев Инвестирую в: Другое Регистрация: 02.08.2012 Сообщений: 1,592 Благодарностей: 1,053 УГ: 6 КП: 0.426 подарки

Незавершенная игра об убийствах школьников заработала $ 100 миллионов за 4 месяца







Звучит так же, как сюжет «Голодных игр», который недавно покорил зрителей. Хотя сюжеты фильмов схожи, «Battle Royale» — более жесткий фильм. В нем нет никаких фаворитов, и никаких шансов на выживание. «Battle Royale» — мрачный, напряженный и жестокий фильм. Новая игра с причудливым названием «PlayerUnknown’s Battleground» призвана воссоздать напряженность и жестокость фильма «Битва Рояль». И, вероятно, преуспевает на рынке игр.



Пока игра «PlayerUnknown’s Battleground» доступна только на компьютерах, а в следующем году она появится на Xbox One. Игроки могут зайти лишь в один доступный режим игры в онлайне, самостоятельного прохождения игры не предусмотрено. Пока еще игра не завершена — она доступна в тестовом режиме через платформу Steam, что означает о неготовности проекта. Хотя даже сейчас вы можете приобрести платный доступ, чтобы начать играть.







Как оказалось, всего за четыре месяца продаж более 4 миллиона игроков уже купили доступ. По словам Bluehole Games, для тестового режима игра стоит очень дорого — $ 30 за лицензионный ключ. Это значит, что пользователи уже успели принести создателям игры более $ 100 млн. «PlayerUnknown’s Battleground» стала второй по популярности игре на Twitch, крупнейшей в мире игровой платформе, уступая только «Лиге легенд» — самой популярной игре в мире. Популярность игры на потоковой платформе легко объясняется. По сути, это выглядит как просмотр фильма ужасов, когда зрители кричат у своих экранов и воспринимают эмоции игрока, который ведет трансляцию. И это только начало для «Battleground».



Создатель игры «Playerunknown», Брендан Грин появился во время пресс-конференции Microsoft Xbox на ежегодной выставке E3 на прошлой неделе. Он сказал, что BattleGround к концу этого году будет поставляться эксклюзивно для Xbox One. И, как ожидается, игра появится для PlayStation 4 где-то в середине 2018 года.



Почему игра так нравится людям? Предлагаю посмотреть трейлер, чтобы понять прямо здесь и сейчас, почему «BattleGround» насколько популярная игра.



vBulletin [video]



Перевод специально для mmgp.ru

Уникальность: 100% В 2000 году в мировой прокат вышел довольно странный и спорный фильм под названием «Battle Royale». В нем десятки японских учеников средней школы помещаются на остров, получают оружие и вынуждены убивать друг друга, пока не останется один человек. Выживший ученик становится победителем битвы.Звучит так же, как сюжет «Голодных игр», который недавно покорил зрителей. Хотя сюжеты фильмов схожи, «Battle Royale» — более жесткий фильм. В нем нет никаких фаворитов, и никаких шансов на выживание. «Battle Royale» — мрачный, напряженный и жестокий фильм. Новая игра с причудливым названием «PlayerUnknown’s Battleground» призвана воссоздать напряженность и жестокость фильма «Битва Рояль». И, вероятно, преуспевает на рынке игр.Пока игра «PlayerUnknown’s Battleground» доступна только на компьютерах, а в следующем году она появится на Xbox One. Игроки могут зайти лишь в один доступный режим игры в онлайне, самостоятельного прохождения игры не предусмотрено. Пока еще игра не завершена — она доступна в тестовом режиме через платформу Steam, что означает о неготовности проекта. Хотя даже сейчас вы можете приобрести платный доступ, чтобы начать играть.Как оказалось, всего за четыре месяца продаж более 4 миллиона игроков уже купили доступ. По словам Bluehole Games,. Это значит, что пользователи уже успели принести создателям игры более $ 100 млн. «PlayerUnknown’s Battleground» стала второй по популярности игре на Twitch, крупнейшей в мире игровой платформе, уступая только «Лиге легенд» — самой популярной игре в мире. Популярность игры на потоковой платформе легко объясняется. По сути, это выглядит как просмотр фильма ужасов, когда зрители кричат у своих экранов и воспринимают эмоции игрока, который ведет трансляцию. И это только начало для «Battleground».Создатель игры «Playerunknown», Брендан Грин появился во время пресс-конференции Microsoft Xbox на ежегодной выставке E3 на прошлой неделе. Он сказал, что BattleGround к концу этого году будет поставляться эксклюзивно для Xbox One. И, как ожидается, игра появится для PlayStation 4 где-то в середине 2018 года.Почему игра так нравится людям? Предлагаю посмотреть трейлер, чтобы понять прямо здесь и сейчас, почему «BattleGround» насколько популярная игра.

Все лучшее в одном месте! Жми! | WORLD OF HYIPS - лучшие хайпы здесь!

Hyip-Cruiser.com - Лучшие рефбэки,автобонусы,еще бонусы, страховки, компенсации. __________________